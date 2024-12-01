AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. AYVACIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2024/258 Esas



DAVALI : LEILA MENDJOUM



Davacı RAMAZAN DEMİR tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;



Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, Tekrar Kolluk vasıtasıyla yurt dışı giriş ve çıkış kaydı bulunmadığı araştırılmış bir netice alanımamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.



Durusma Günü: 22/01/2025 günü saat: 10:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz Aksi taktirde HMK'nun 139,147/2 ve 150/1 maddeleri ve Tebligat Kanunu 48. maddesi gereğince yokluğunuzda yargılamaya devam edilip bir karar verileceği, dava dilekçesi ve duruşma gün saatinin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02131886