T.C. AYVACIK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

HÜKÜM ÖZETİ

DOSYA NO : 2022/236 Esas

KARAR NO : 2023/237

C.SAV.ESAS NO : 2022/248

SANIK : MUHAMMED İMAMİ İMAM, NİYAZ ve RİZE oğlu, 01/01/2001 SAREPOL doğumlu, , ,mah/köy, Cilt no: , Aile sıra no: , Sıra no: nüfusunda kayıtlı. T.C. Kimlik No:99735573750

SUÇ : Göçmen Kaçakçılığı Yapma

SUÇ TARİHİ : 25/06/2022

UYGULANAN KANUN MAD. : Türk Ceza Kanunu 79/1.b

VERİLEN CEZA MİKTARI : 3 YIL 10 AY 20 GÜN HAPİS, 26660 TL ADLİ PARA

TUTUKLAYAN MAHKEME : Ayvacık 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TUTUKLAMA NUMARASI : 2022/236

TEVKİF TARİHİ : 02.08.2022

KARAR TARİHİ : 16/05/2023

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığa yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk kuvvetlerince yapılan araştırmada da yeni adresinin tespit edilemediğinden 7201 sayılı tebligat kanunun 30 maddesi gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün Türkiye Geneli 50.000 üstü bir gazete ve bir Genel İnternet Haber Sitesi üzerinden ilan yoluyla tebliği, aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan Resmi Gazetenin yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 7 günlük süre içerisinde mahkememize veya bulunduğu yer mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Bursa Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yoluna müracaat edilebileceği, sürenin geçmesinden sonra istinaf yasa yoluna başvurulmazsa kararın kesinleşip infaza verileceği ilanen TEBLİĞ olunur. 22.07.2025

#ilangovtr Basın no ILN02265477