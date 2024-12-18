AYDINCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

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Örnek No:55*
T.C.
AYDINCIK (MERSİN)
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/2 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Hacıbahattin mah. Kabarcıklı mevkii, 128 ada 28 parselde 5.134 m2 olup, tapuda vasfı "Cam Sera ve Bahçe " olarak geçmektedir, taşınmaz üzerinde 1 adet sulama havuzu ve camları sökülmüş demir iskelet halinde sera bulunmaktadır, parselin geri kalan kısmı boştur, imar planı içerisinde, ilçe merkezine yakın ve mahalle yerleşim sahası içerisindedir. Yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 2 kata imarlı olduğu anlaşılmaktadır.
Adresi : Mersin Aydıncık İlçesi Hacıbahattin Mah. Kabarcıklı Mevkii 128 Ada 28 Parsel
Yüzölçümü : 5.134 m2
İmar Durumu : İmar planı içerisindedir
Kıymeti : 11.357.206,50 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:19
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:19
Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:19
16/12/2024
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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