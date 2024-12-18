AYDINCIK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

AYDINCIK (MERSİN)

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/2 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Hacıbahattin mah. Kabarcıklı mevkii, 128 ada 28 parselde 5.134 m2 olup, tapuda vasfı "Cam Sera ve Bahçe " olarak geçmektedir, taşınmaz üzerinde 1 adet sulama havuzu ve camları sökülmüş demir iskelet halinde sera bulunmaktadır, parselin geri kalan kısmı boştur, imar planı içerisinde, ilçe merkezine yakın ve mahalle yerleşim sahası içerisindedir. Yapılaşma koşullarının Ayrık Nizam 2 kata imarlı olduğu anlaşılmaktadır.

Adresi : Mersin Aydıncık İlçesi Hacıbahattin Mah. Kabarcıklı Mevkii 128 Ada 28 Parsel

Yüzölçümü : 5.134 m2

İmar Durumu : İmar planı içerisindedir

Kıymeti : 11.357.206,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/02/2025 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 19/02/2025 - 10:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/03/2025 - 10:19

Bitiş Tarih ve Saati : 26/03/2025 - 10:19

16/12/2024

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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