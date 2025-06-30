GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ İLANI

AYDIN SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

YEDİEYLÜL SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİNDEN

DOSYA :2024/9 SATIŞ (1103)

Satılmasına karar verilen gayrımenkulün,



TAŞINMAZIN TAPU KAYDI: Aydın İli Didim İlçesi Akbük Mh. 4140 Ada 1 Parsel F Blk. Taşınmazın

tapu kaydı Cinsi Yüzölçümü-Arsa payı-

Hisse payı Fiyatı (TL) Teminat Tutarı 1.satış:17/07/2025

2.satış:24/07/2025

Tarihinde Bodrum Zemin 1. Kat 1 Nolu Bağımsız böl Su Depolu Otoparklı Enerji Odalı

Dubleks Mesken 3.733,04 m²

983 / 3733

Tam pay 28.000.000,00-TL 2.100.000,00-TL 10:00-10:10 arası



TAŞINMAZIN MEVCUT DURUMU VE ÖZELLİKLERİ :

1/1000 ölçekli Didim Uygulama İmar Planına istinaden; değerlemeye konu olan mülkün bulunduğu parsel "KONUT" lejantlı sahada kalmakta olup, Ayrık Nizam, 2 kat, Taks: 0,15 , Kaks: 0,30 yapılaşma koşullarına haizdir. Didim Belediyesi'nde taşınmaza ait 07.01.2020 tarih 61/F sayılı Ruhsat Belgesi incelenmiştir. Ruhsat belgesine göre, 1 kat yol altı seviyesinde 2 kat yol seviyesinin üstünde olmak üzere toplam 3 katlı, IV/B yapı sınıfında 1 adet bağımsız bölümlü yapıyı kapsamaktadır. Belediyesi'nde taşınmaza ait Yapı Kullanma İzin Belgesine rastlanılmamıştır. Taşınmazın arsası ile Didim Belediyesi'nde incelenen ve rapor ekinde sunulan imar paftası karşılaştırılarak rapora konu ana taşınmazın yerinin uygun olduğu tespit edilmiştir. Değerleme konusu taşınmaz amorf bir forma sahiptir. Parselin güneydoğu cephesi ~43,6 metre, kuzeybatı cephesi ~100 metredir.

Ana gayrımenkulün özellikleri: Söz konusu ana taşınmaz 3.733,04 m² kullanım alanı bulunan 4140 ada 1 parsel üzerinde, B.A.K. tarzında, 4/B yapı sınıfında, ayrık nizamda 6 bloktan oluşmaktadır. F blok girişi yerinde mahallinde kuzeybatı cephesinden sağlanmakta ve F blok parselin kuzeybatı cephesinde yer almaktadır. Ana taşınmaz bodrum+zemin kat + 1 normal kat olmak üzere toplamda 3 katlıdır. Toplam 6 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.

Bağımsız bölüm özellikleri: Değerleme konusu F blok 1 bağımsız bölüm numaralı su depolu otoparklı enerji odalı dubleks mesken parselin kuzeybatı kısmında yer almaktadır. Mimari projesine göre bodrum katta brüt: ~134 m² zemin katta brüt: ~146 m² 1. Katta brüt: ~154 m² alanda salon mutfak, 5 oda, 2 antre, 5 banyo ve 4 balkon hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmaz 434 m2 kullanım alanına sahiptir. Ana giriş kapısı çelik kapı, iç kapı doğramaları Amerikan panel, pencere doğramaları PVC ısıcamlıdır. Tüm odaların zeminleri seramik kaplama, duvarlar saten boyadır. Banyo ve wc bölümlerinin zemin ile duvarları seramik kaplamadır. Antre ve hol zeminleri seramik duvarları saten boyalıdır. Mutfakta lake kapaklı dolaplar ve mermerit tezgah mevcut olup, zemini ile tezgah üst kısmı ve duvarları seramik kaplamadır. Elektrik, su ve haberleşme tesisatları mevcut ve kullanılır durumdaki gayrimenkulün kalorifer tesisat sistemi takılı olup ısıtılması klima ile sağlanmaktadır. Değerleme günü itibariyle taşınmazın %100 oranında inşaat bitmişlik seviyesine sahip olduğu gözlenmiştir



TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YERE ULAŞIM VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ :

Değerleme konusu taşınmaz posta adresine göre Akbük Mahallesi 6088 sokak no:1F Didim/ Aydın açık adresinde, tapu kaydına göre Aydın İli, Didim İlçesi, Akbük Mahallesi, 4041 Ada, 1 Parselde konumlu 3733,04 m² alanlı “arsa” vasıflı gayrimenkulde Bodrum+zemin+1 katı, 1 B.B. numaralı konuttur. Taşınmaza ulaşım için 6088 Sokak üzerinden ulaşım sağlanır. Ulaşım özel araç ile kolaylıkla sağlanabilir.Konu mülkün bulunduğu bölge genel itibariyle ayrık nizamda yapılaşmış konut alanından oluşan bölgede ve genel olarak ikame amaçlı kullanılan 2-3 katlı yazlık villa tipi yapılaşma bulunmaktadır. Değerlemeye konu taşınmaza yakın konumlu olarak; boş arsalar ve villa türü yapılar bulunmaktadır. Konu mülkün bulunduğu bölgede genel itibari ile üst gelir grubuna mensup kişiler tarafından kullanılmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölge altyapı imkânları tam olup, kamu hizmetlerinden tam istifade etmektedir. Bölgede yapılaşma oranı oldukça yüksek olup, yapılaşma çoğunlukla tamamlanmamıştır. Planlı yapılaşmaya sahip bölgenin (yol, su, elektrik, kanalizasyon) altyapısı tamamlanmıştır.

Taşınmazın, deniz manzaralı olması, tercih edilen bölgede konumlu olması, yapının yeni olması, değerini olumlu yönde etkilemektedir. Ekonomik durgunluk değerini olumsuz yönde etkilemektedir.



SATIŞ ŞARTLARI:

1) Birinci Açık Artırma:17/07/2025 günü, yukarıda gösterilen saatlerde Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün 4. kat Toplantı Salonunda(Cumhuriyet Mh.Atatürk Blv.No:73 Efeler/AYDIN) açık artırma suretiyle yapılacaktır.Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrımenkulün üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel, rayiç bedelin %75’i + takip masrafını ve rüçhanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir.Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24/07/2025 günü aynı yer ve saatte ikinci artırma yapılacaktır.İkinci artırmada bedelin %50’ı + takip masraflarını ve rüchanlı alacak miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki; birinci artırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.

2) Artırmaya iştirak edeceklerin gayrımenkulün artırmaya esas rayiç değerinin %7,5’i tutarındaki (yukarıda belirtilen) teminatı, 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. fıkrasında belirtildiği şekilde Ziraat Bankası-Halk Bankası yada Vakıf Bankasına (1011 Tahsilat Tipi-Geçmiş dönem İcra Tahsilatı) geçici teminat olarak yatırması ve ihaleden önce satış dosyasına ibraz etmesi gerekmektedir.

3) Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

4) Malın ihale edilmesi halinde alınan teminatın ihale bedelinden mahsup edilecektir. Malı almaktan vazgeçilmesi veya bedelin tamamının ödenmemesi durumunda Kanun kapsamında doğacak yükümlülükler teminattan mahsup edilecek olup, mahsup sonrasında teminattan artan bir tutar olması halinde ise bu tutar doğrudan bütçeye irat kaydedilecektir.

5) Resmi İhale Pulu, Damga Vergisi, Tapu Alım Satım Harcı Ve Masrafları, Tellaliye Resmi, KDV ve gayrımenkul teslim masrafı alıcıya aittir.

6) Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.

7) Taşınmazların tahliye işlemleri alıcılar tarafından yapılacaktır.

8) İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrımenkul üzerindeki hakları hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır.Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

9) Gayrımenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya mehil verilirse, verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi taktirde ihale kararı feshedilir ve gayrımenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz, yalnız ilanla yetinilir. Gayrımenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi, ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Kanun hükmüne göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğümüzce tahsil olunur.

10) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Müdürlüğümüz İcra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.

11) Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.

12) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve mündericatını kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2024/9 SATIS (1103) dosya numarası ile Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur.

13) Satış ilanı ilgililerin(*) adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.



(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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