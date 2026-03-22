Örnek No:55*

T.C.

AYDIN

İCRA DAİRESİ

2025/338 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/338 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aydın İl, Köşk İlçe, ALTIEYLÜL Mahalle/Köy, ŞAHİNKUYU Mevkii, 4671 Parsel, A Blok , 5+Çatı Katı ,13 Nolu Bağımsız Bölüm.

Adresi : Altıeylül Mahallesi, 226 Sokak Dış Kapı No: 4A Köşk / AYDIN

Dosyada bulunan mevcut bilirkişi raporuna göre; " Taşınmaz parsel elektrik-su-telefon-kanalizasyon-ulaşım vb. alt yapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumda ve bina girişine kadar kaplama yolu olan özelliktedir. Taşınmaz çarşı - pazara ve kamu kurumlarına yürüme mesafesindedir. Tespite konu bağımsız bölüm Bodrum Kat + Zemin Kat + Beş Normal Kat + Çatı Kat şeklinde betonarme olarak inşa edilmiş binada; beşinci ve çatı katta bulunan dubleks mesken niteliğindedir. Binada zemin katta üç adet dükkan ve her normal katta üçer adet bağımsız bölüm mesken yer almaktadır. Bağımsız bölümün olduğu bina asansörlü ve doğalgaz bağlantılıdır. Binanın dışı ve içi sıvalı ve boyalıdır. Bina dış kapısı alüminyum kapı ve merdivenler mermer kaplamalı ve alüminyum profil korkulukludur. Bağımsız bölümün dış kapısı çelik kapı şeklinde, iç kapılar hazır panel kapı şeklinde ve pencerelerde PVC doğrama kullanılmıştır. Mutfak hazır dolap, çimstone tezgahlı ve dolaplar arası seramik kaplama mevcuttur. Zeminlerde laminant parke ve seramik kaplama kullanılmıştır. Islak hacimler zemin ve duvarlar seramik kaplamalıdır. Duvarlar saten açlı ve plastik boyalı olup tavanlarda alçıpan uygulamalar kullanılmıştır. Mesken içerisinde dubleks çatı katına çıkan merdivenler ahşap basamaklıdır. Parsel üzerinde yer alan bağımsız bölümün olduğu bina Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2025 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğe göre 3. Sınıf (B) Grubu yapılar arasında yer almaktadır. "denilmiştir.

Arsa Payı : 15738/840982

İmar Durumu : Köşk Belediyesi 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında E= 2,00, hmax = 18,50 şeklindedir.

Kıymeti : 7.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/06/2026 - 13:45 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/07/2026 - 13:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 13/07/2026 - 13:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02429997