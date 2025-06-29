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AYDIN İLİ EFELER İLÇESİ GÜZELHİSAR KIZ ÖĞRENCİ YURDU ASANSÖR REVİZYONU VE BAKIMI
AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu Asansör Revizyonu ve Bakımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2025/939367
1-İdarenin
a) Adı
:
AYDIN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Hasanefendi Mah. Batı Gazi Bulv. No:67, Aydın EFELER/AYDIN EFELER/AYDIN
c) Telefon ve faks numarası
:
02562131166 - 2562122094
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı
:
Aydın İli Efeler İlçesi Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu Asansör Revizyonu ve Bakımı
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
9 Adet Asansörün Revizyonu ve Bakımı
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Işıklı Mh. Zeren Ertaş Cad. 2635 Sokak No:56/A Efeler/AYDIN
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
05.08.2025 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hasan Efendi Mahallesi Batı Gazi Bulvarı No:71 Efeler - Aydın
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
Modül H1 CE Sertifikası
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 Tarihli ve 27961 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 15.07.2011 Tarihinde yürürlüğe girmiş olan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları" tebliğindeki C III (ASANSÖR ELEKTRO MEKANİK İŞLERİ) grubu işler ile bu gruba dahil yapıların onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
#ilangovtr Basın no ILN02250431