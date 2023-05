AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Aydın Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan, 10.06.2022 tarihli ve 2022/5-9 sayılı UKOME Kurul kararı ile ihale edilmesine karar verilen Didim İlçesine tahsisli olarak taşıma faaliyeti gösterecek 11 (onbir) adet P plakanın (her plaka için ayrı ayrı teklif verilmek üzere) 8 (sekiz) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereği açık teklif usulü ile kiraya verilmesi işidir.

2- Şartnameler, mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:39/A Efeler/AYDIN adresinin zemin katında bulunan Belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi veznelerine KDV dâhil 500,00 ₺ ödeme yapılarak temin edilebilir.

3- İhale, Encümen huzurunda Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No:4 Efeler/AYDIN adresinde bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasının 6. katındaki Encümen toplantı salonunda 31.05.2023 Çarşamba günü saat 12:00’da 1 no.lu P plakadan başlayarak sırasıyla aşağıdaki listede gösterilen 25 no.lu P plakaya kadar yapılacaktır.

4- Ayrıntısı ve plaka numaraları aşağıdaki tabloda belirtilen her bir plakaya ait 8 (sekiz) yıllığına kiralanmasına esas plaka başına yıllık muhammen bedel (ilk yıl kira bedeli) KDV hariç 30.000,00 ₺’ dir. Her bir plakanın geçici teminat miktarı yıllık muhammen bedelin %3 (yüzde üç)’ü olan 900,00 ₺’dir.



SIRA

NO DİDİM İLÇESİNE TAHSİSLİ

P PLAKALAR KDV HARİÇ 1 YILLIK MUHAMMEN BEDEL (1 YILLIK KİRA BEDELİ) %3 GEÇİCİ TEMİNAT 1 1 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 2 2 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 3 3 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 4 4 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 5 5 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 6 6 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 7 7 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 8 8 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 9 23 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 10 24 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺ 11 25 NOLU P PLAKA 30.000,00 ₺ 900,00 ₺



5- İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerde Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kurulunun 10.05.2022 tarihli 2022/4-26 sayılı kararı uyarınca aşağıdaki şartlar aranır.

5.1- Gerçek kişilerde Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığından, tüzel kişilerde ise Didim Ticaret Odası Başkanlığından alınmış ve geçerlilik tarihi sona ermemiş şoförlük mesleğini icra ettiğine dair oda kayıt belgesi,

5.2- Gerçek kişilerde Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığından, tüzel kişilerde ise Didim Ticaret Odası Başkanlığından alınmış plakanın faaliyet türüne uygun şekilde aktif olarak kayıtlı olduğunu gösteren belge,

5.3- Gerçek ve tüzel kişilerde bu işleme konu meslekle ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne borcu olmadığını gösteren belge,

5.4- İhale tarihi itibariyle resmi kurumlar için sorgulanmış Adli Sicil Kaydı (Tüzel kişilerden anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişilere ait Adli Sicil Kaydı),

5.5- Gerçek kişilerde faaliyet gösterecek aracın vasfına uygun sürücü belgesi,

5.6- Gerçek kişilerde Aydın İl sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösteren belgenin aslı,

5.7- Gerçek kişilerde şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak seçmiş olduğunu ve sürekli olarak icra ettiğini belirten yazılı beyan.

6- İhaleye katılmak isteyen gerçek ya da tüzel kişilerde aranacak diğer şartlar aşağıdadır.

GERÇEK KİŞİ / TÜZEL KİŞİ

6.1- Gerçek kişilerde nüfus cüzdanı fotokopisi ve noter tasdikli imza beyannamesinin aslı, tüzel kişilerde ise temsile yetkili kişilere ait noter tasdikli imza sirküsü aslı,

6.2- Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak “Ortaklık Durum Belgesi” nin aslı,

6.3- Gerçek kişilerde ve tüzel kişilerden anonim şirket ve kooperatiflerde yönetim kurulu üyeleri, diğer tüzel kişilerde ise tüm ortakları ve bu tüzel kişilikleri temsil ve ilzama yetkili kişilerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı taahhütname,

6.4- Vekâleten ihaleye katılma halinde, gerçek ya da tüzel kişi adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.5- Tebligat için kullanılacak adres ile irtibat için kullanılacak telefon numarası beyanı,

6.6- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26’ncı maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,

6.7- İhale dosyasının (şartnamenin) İdareden satın alındığını gösteren ödeme makbuzunun aslı,

6.8- Her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve son sayfasında “Okudum, anladım, aynen kabul ve taahhüt ederim” ibaresi ile imzası bulunan şartname,

6.9- İsteklinin ihale neticesinde P plaka kiralamaya hak kazanması durumunda taşıtlarda aranacak şartlara uygun aracı sözleşmenin noterlikçe tasdik edilmesine müteakip 60 (altmış) takvim günü içerisinde hazır bulunduracağına dair taahhütname, (Belirtilen süre içerisinde aranacak şartlara uygun araç bulundurulamazsa kazanılan P plaka kiralama hakkı kaybedilerek sözleşme İdare tarafından fesh edilir ve kesin teminat İdareye irat kaydedilir.)

6.10- Teklifler ihale saatine kadar İdareye ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenlenecek iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir,

6.11- İhaleye ortak veya hisseli teklif verilemez.

7- İhale komisyonu olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.



#ilangovtr Basın no ILN01829841