AYDIN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.

AYDIN

8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 06/06/2024 tarih 2024/193 Esas 2024/368 Karar sayılı ilamı ile;

1- Sanık MUHAMMED KÖKDEMİR hakkında "Hırsızlık" suçundan dolayı eylemine uyan

5237 sayılı TCK'nın 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nun141/1 maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2- Müştekinin zararının soruşturmadan önce giderildiği anlaşıldığından hakkında TCK 168/1 maddesi gereğince 2/3 oranında indirim yapılarak 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3- Sanığa verilecek cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri, lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmiş ve cezasında 5237 sayılı TCK nun 62/1. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak NETİCETEN 3 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı 3 aydan fazla hapis cezasına mahkûm edilmemiş olması gözetilerek TCK'nun 51/1. maddesi gereğince cezasının takdiren ERTELENMESİNE,

5- TCK 51/3. maddesince sanık hakkında 1 YIL DENETİM SÜRESİ BELİRLENMESİNE,

6- Yargılama sırasında yapılan 650,00 TL uzlaştırma gideri, 1 adet posta gideri 78 TL, 2 adet tebligat gideri 240,00 TL olmak üzere toplamda 968,00 TL miktarın sanıktan alınarak hazineye irad kaydına,

Dair, C. Savcısı Abdullah ÇANKAYA 'nın huzurunda, sanığın yokluğunda, kararın duruşmada bulunanlar yönünden tefhimden, duruşmada olmayanlar yönünden gerekçeli kararın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek beyanın tutanağa geçirilip Hakim onayından sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ihtarıyla) C. Savcısının mütalaasına uygun olarak verilen karar verildiği, Sanık Mehmet ve Asuman oğlu, 23/08/1991-Bor Doğumlu, MUHAMMED KÖKDEMİR'in tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren İKİ HAFTA sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 23/08/2024

#ilangovtr Basın no ILN02081246