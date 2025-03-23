T.C. AYDIN 8. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

İLAN

Mahkememizin 11/02/2025 tarih 2024/691 Esas 2025/48 Karar sayılı ilamı ile;

1- Her ne kadar sanık TORNIKE KOTRIKADZE hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan dolayı eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nun 61/1 maddesi gereğince suçun işleniş biçimi, sanığın güttüğü amaç ve saik dikkate alınarak eylemine uyan TCK'nun 204/1 maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 1 Yıl 8 Ay Hapis Cezası İle Cezalandırılmasına ve bu ceza yönünden CMK 231/5-6 ve 14. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

2- Yargılama gideri olmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığı,

Dair, C.Savcısı İsa Onur Demirci'nin huzurunda, sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren İKİ HAFTA içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya zabıt katibine bildirilecek beyanın tutanağa geçirilip Hakim onayından sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği, Sanık Temmuraz ve Cıurı oğlu, 18/12/1990-Khelvechauri Doğumlu, TORNIKE KOTRIKADZE'nin tüm aramalara rağmen Gerekçeli Karar kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 30 ve müteakip maddeleri gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 14 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup İLAN OLUNUR. 20/03/2025

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