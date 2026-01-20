AYDIN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. AYDIN 7. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.47097413-2025/520-Ceza Dava Dosyası

Karar :2025/664

İLANDIR

Mahkememizin 25/12/2025 tarih, 2025/520 Esas,2025/664Karar sayılı ilamı ile ;

1- Sanığın üzerine atılı trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunu işlediği sübuta ermekle, sanığın tespit edilen alkol miktarı ve aynı suçu işlemekteki ısrarı göz önüne alınarak, eylemine uyan 7550 sayılı yasa ile değişiklikten önceki TCK’nın 179/3 maddesi delaletiyle TCK'nun 179/2 maddesi gereğince takdir ve tercihen 6 Ay Hapis Cezası ile Cezalandırılmasına,

2- Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim hükümlerinin uygulanmasına kanunen ve takdiren gerek veyer olmadığına,

3- Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 karar sayılı iptal kararından sonra oluşan duruma göre ve 15.04.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı yasanın 10.maddesi ile yapılan değişiklik gözetilerek sanık hakkında TCK'nın 53. maddesinin 1 ve 2. fıkraları ile 3. fıkrasının birinci cümlesinin uygulanmasına,

4- Sanığın tekerrüre esas adli sicil kaydı göz önüne alınarak sanık hakkında TCK 50, 51, 62 ve CMK nun 231 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

5- Sanık hakkında Nazilli 1. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 17/10/2019 tarih ve 2019/763 esas 2019/974 karar sayılı ilamın 09/11/2020 tarihinde kesinleştiği ve suçta tekerrür koşullarının oluştuğu anlaşıldığından hükmolunan hapis cezasının TCK‘nun 58/6. maddesi uyarınca 1. KEZ mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,

6- Mükerrir sanık hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

7- CMK nın 325 maddesi gereği 1 tebligat gideri 210,00 TL yargılama giderinin sanıktan Tahsiline,

Dair, tarafların yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe, zabıt katibine, ceza infaz kurumu veya tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle beyanın tutanağa geçirilip Hakim onayından sonra İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere (yasa yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ihtarıyla) C.S avcısının huzurunda isteme uygun olarak karar verilmiş olmakla;

Mustafa ve Ayşe oğlu,01/02/1988KARACASUd.lu, Aydın Karacası Ataköy Mah. nüfusuna kayıtlı, 15271584418 TC Kimlik Nolu AYDIN YAYLAPINAR tüm aramalara rağmen bulunamamış, mahkeme kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30 ve müteakip maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE, Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR

#ilangovtr Basın no ILN02384035