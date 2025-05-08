AYDIN 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Örnek No:55*

T.C. AYDIN 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/2 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Özellikleri: Aydın İl, Efeler İlçe, EĞRİKAVAK Mahalle/Köy, Köy Civarı Mevkii, 133 Ada, 29 Parsel Yüzölçümü: 6.646,18 m2 İmar Durumu: Köy yerleşik alanı haritasında köy yerleşik alan sınırı içinde kalmaktadır. Kıymeti: 6.000.000,00TL KDV Oranı : %10

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:37 Bitiş Tarih ve Saati: 24/06/2025 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:37 Bitiş Tarih ve Saati: 24/07/2025 - 10:37

07/05/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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