AYDIN 3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/698 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAHİLİ DAVALILAR : ÖZKAN ÖZDEMİR

Aydın ili Efeler ilçesi Gödrenli mahallesi 1021 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan araştırmalara rağmen adınızatebligat yapılamadığından; 03/12/2025 günü saat: 10:25'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

