AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. AYDIN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/210 Esas

DAVACI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DAHİLİ DAVALILAR : HARUN GÖKÇE- HÜSEYİN GÖKÇE -ELVAN AYDOĞAN

Aydın ili Efeler ilçesi Dereköymahallesi 364 parsel sayılı taşınmazın Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Yapılan araştırmalara rağmen adlarınızatebligat yapılamadığından; 03/12/2025 günü saat: 10:35'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu dava dilekçesi, tensip zaptı, bilirkişi raporu ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilngovtr Basın no ILN02305793