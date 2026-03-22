AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİNDEN

Sayı :2025/451 Esas

04.03.2026

Davacı, FECRİYE SUBAŞI ile Davalı, MUHAMMET SAKIP GÜR arasında mahkememizde görülmekte olan Çocuğun Annesinin Soyadını Kullanmaya İzin davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı Muş ili, Korkut ilçesi, Kapılı mah/köy, cilt no: 26, hane no: 32'de nüfusa kayıtlı, Şerif ve Nazime oğlu Muş 10/09/1981 d.lu (T.C. Kimlik No: 42436827646) MUHAMMET SAKIP GÜR'e HMK 147. maddesi gereği tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Fecriye Subaşı tarafından davalı Muhammet Sakıp Gür aleyhine açılan çocuğun annesinin soyadını kullanmaya izin davasında, HMK 147. Maddesi gereğince davalı Muhammet Sakıp Gür'e 17/06/2026 tarihli duruşma gün ve saatini bildirir duruşma zaptının gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK 147 maddesi gereğince Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve HMK 150.maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla yokluğunuzda hüküm verileceği hususu HMK 147. Maddesi tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02430003