AYDIN 3. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. AYDIN 1. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2025/293 Esas

Davacı , VEYSEL BİLGEN ile Davalı , LIDA BİLGEN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, davalı Aydın ili, Efeler ilçesi, Alatepe mah/köy, cilt no: 33, hane no: 4'te nüfusa kayıtlı, Gevorg ve Rehan kızı, Armenıa 22/07/1969 d.lu (T.C. Kimlik No: 30746204882) LIDA BİLGEN'e dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere Tebligat Kanunun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.Davacı Veysel Bilgen tarafından davalı Lıda Bilgen aleyhine açılan boşanma davasında, tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep etmiş olmakla, davalı Lıda Bilgen'e dava dilekçesinin gazete ilanı yoluyla ilanen tebliğine, ilanen tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağının ve davalının HMK.nun 122,126/1,127/1 md.leri gereğince iki haftalık süre içinde usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini mahkememize ulaştırması gerektiği, sulh için gerekli hazırlığı yapması duruşmaya gelmediği takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tebliğden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterip sunmadığı belgelerini sunması veya getirtilecek belgeleri getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı hususu dava dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not: Dosya adli yardımlıdır.

#ilangovtr Basın no ILN02284910