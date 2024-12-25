T.C. AYDIN 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

30/09/2024

Sayı : 2021/961 Esas

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;

Davacılar vekili tarafından dava dilekçesinde ; Aydın İli, Efeler İlçesi, Osman Yozgatlı Mah. 6205 ada, 1 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın ortaklar arasında salış suretiyle giderilmesini, mümkün olmadığı takdirde satışın açık artırma ile yapılmasına karar verilmesi talep etmiş olup,

Davalı Metin Pelit'e (10624746550) duruşma gününübildirir dava dilekçesi ekli davetiyenin tebliğ olunamadığı ve bütün aramalara rağmen davalı Metin Pelit'in adresinin tespit edilemediği anlaşılmakla,

Bu itibarla; davaya cevap süresinin dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta olduğu, cevap dilekçesi ile birlikte tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğuda belirtilerek bildirilmesi, elde bulunan dellilerin dilekçeye eklemesi, başka yerden getirilecek belge ve dosyalar için de bunların bulunabilmesini sağlayan bilgilere dilekçede yer verilmesinin zorunlu olduğu, bu hususları yerine getirilmemesi halinde Hukuk Muhakemeleri Kanununun 139. maddesinin 1 fıkrasının ç bendi gereğince ancak ön inceleme aşamasında bu eksiklikleri tamamlanabileceği aksi halde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağı ve duruşmanın 22/01/2025 günü saat 10:30'da olduğu hususlarının, işbu ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

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