AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/397 E.

DAVACI : Hüseyin ATLİ vd.

DAVALILAR : Özkan GÜLER vd.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Gülferi Cd No:15 Lefkoşe/KKTC ikametinize defaten duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

