×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2026 00:00

İLAN

AYDIN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/397 E.

DAVACI Hüseyin ATLİ vd.

DAVALILAR : Özkan GÜLER vd.

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Gülferi Cd No:15 Lefkoşe/KKTC ikametinize defaten duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış, tebligat yapılamamıştır. Dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/09/2026 günü saat: 09:40'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02453252

 