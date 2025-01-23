AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. AYBASTI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI

( 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi gereğince )

ESAS NO : 2024/233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245- 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 -261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287- 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299- 300- 301- 302- 303- 304- 305 - 306 - 307 - 308- 309 -310 - 311 -312 - 313- 314 - 315 - 316 - 317 -318 - 319- 320- 321- 322- 323 - 324- 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332- 333- 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339- 340 - 341 - 342 -343

KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından mahkememizin;

1) 2024/233 Esas sayılı dosyasında malik Bekir Yılmaz aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 641 ada 61 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 140,04 m2 kısmında,

2) 2024/234 Esas sayılı dosyasında malik Yasemin Kurt aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 649 ada 42 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 34,47 m2 kısmında,

3) 2024/235 Esas sayılı dosyasında malik Serpil Gündoğdu aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 641 ada 67 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 83,33 m2 kısmında,

4) 2024/236 Esas sayılı dosyasında malik Şenel Erdem aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 641 ada 75 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 16,74 m2 kısmında,

5) 2024/237 Esas sayılı dosyasında malik Şenel Ergi aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 647 ada 28 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 208,78 m2 kısmında,

6) 2024/238 Esas sayılı dosyasında malikler Fitnet Şengel, Kemal Şengel, Mustafa Şengel aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 647 ada 30 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 132,37 m2 kısmında, 646 ada 10 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 106,88 m2 kısmında,

7) 2024/239 Esas sayılı dosyasında malikler Kemal Şengel, Mustafa Şengel aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 645 ada 30 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 361,35 m2 kısmında,

8) 2024/240 Esas sayılı dosyasında malikler Gönül Tomur, Fitnet Eşlik, Hamza Elmas, Aydın Elmas, Ayhan Elmas, Nurdan Albayrak, Orhan Başbuğ, İlknur Karakaya, Cemal Başbuğa, Şenel Akçay aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 645 ada 32 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 111,35 m2 kısmında, 646 ada 12 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 19,85 m2 kısmında,

9) 2024/241 Esas sayılı dosyasında malikler Suna Geçtan, Özgür Erdem, Tuncay Erdem, İlkay Erdem, Naime Erdem, Cemil Erdem, Ayten Bulut aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 645 ada 38 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 52,72 m2 kısmında,

10) 2024/242 Esas sayılı dosyasında malikler Şükrü Akciyer, Dudu Aydın aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Kutlular Mahallesi 509 ada 2 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 263,53 m2 kısmında, Orduili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 137 ada 22 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 94,70 m2 kısmında;

11) 2024/243 Esas sayılı dosyasında malik Halil Elmas aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Küçükyaka Mahallesi 645 ada 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 268,03 m2 kısmında,

12) 2024/244 Esas sayılı dosyasında malikler Sevim Güney, Salih Özdemir, Yusuf Özdemir, Cemal Özdemir, Hamide Özdemir, Cemile Ceyhun aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Kutlular Mahallesi 510 ada 10 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 85,13 m2 kısmında,

13) 2024/245 Esas sayılı dosyasında malikler Faike Gür, İbrahim Gür, İsmail Gür, Murat Gür, Nuran Akyüz aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Kutlular Mahallesi 510 ada 8 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 37,91 m2kısmında, Sefalık Mahallesi 137 ada 24 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 205,56 m2 kısmında, Sefalık Mahallesi 136 ada 14 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 87,50 m2 kısmında,

14) 2024/246 Esas sayılı dosyasında malik Aslan Çiçek aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Kayabaşı Mahallesi 102 ada 18 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 32,34 m2 kısmında, Kayabaşı Mahallesi102 ada 24 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 141,12 m2 kısmında,

15) 2024/247 Esas sayılı dosyasında malik Hamide Çoban aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Kayabaşı Mahallesi 102 ada 30 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 319,74 m2 kısmında,

16) 2024/248 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Altundaş, Birsen Sargın, Ferda Altuntaş, Necip Altundaş, Sevda Altundaş Oraklı, Yasemin Arpaçay, Yekta Altuntaş aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 134 ada 40 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 18,49 m2 kısmında,

17) 2024/249 Esas sayılı dosyasında malik Salih Altundaş aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 134 ada 38 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 27,76 m2 kısmında,

18) 2024/250 Esas sayılı dosyasında malik Mahmut Çoban aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 134 ada 36 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 33,55 m2 kısmında,

19) 2024/251 Esas sayılı dosyasında malik Temel Kaya aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 120 ada 53 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 35,13 m2 kısmında,

20) 2024/252 Esas sayılı dosyasında malikler Fatma Gürsoy, Nemide Demiran aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 116 ada 59 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 77,23 m2 kısmında,

21) 2024/253 Esas sayılı dosyasında malik Hulis Karademir aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 116 ada 57 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 257,42 m2 kısmında,

22) 2024/254 Esas sayılı dosyasında malik Saime Çelik aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 117 ada 69 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 52,94 m2 kısmındave Sefalık Mahallesi 117 ada 83 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 31,03 m2 kısmında,

23) 2024/255 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Önkol aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 117 ada 71 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 16,42 m2 kısmında ve 117 ada 85 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 84,95 m2 kısmında,

24) 2024/256 Esas sayılı dosyasında malik Türesin Karademir aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 117 ada 75 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 26,54m2 kısmında,

25) 2024/257 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Önkol, Mustafa Önkol, Müslüm Önkol, Özcan Önkol aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 116 ada 49 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 18,29m2 kısmında,

26) 2024/258 Esas sayılı dosyasında malik Zeynep Kaya aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 116 ada 47 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 49,80 m2 kısmında,

27) 2024/259 Esas sayılı dosyasında malik Mesure Doğan aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 116 ada 45 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 21,21 m2 kısmında,

28) 2024/260 Esas sayılı dosyasında malik Osman Nuri Gürsoy aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 110 ada 53 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 49,84 m2 kısmında,

29) 2024/261 Esas sayılı dosyasında malik Adil Çağman aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 66 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 35,29 m2 kısmında,

30) 2024/262 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Çağman aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 62 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 69,36 m2 kısmında ve112 ada 58 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 15,59 m2 kısmında,

31) 2024/263 Esas sayılı dosyasında malik Emin Çağman aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 60 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 56,04 m2 kısmında,

32) 2024/264 Esas sayılı dosyasında malikler Cemil Çağman, Emin Çağman aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 56 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 5,00 m2 kısmında,

33) 2024/265 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Doğan aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 54 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 31,24 m2 kısmında,

34) 2024/266 Esas sayılı dosyasında malikler Arif Başbuğa, Cansu Başbuğa, Celal Başbuğa, Elif Başbuğa aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Sefalık Mahallesi 112 ada 52 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 8,67 m2 kısmında,

35) 2024/267 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Altuntaş aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Alacalar / Düz Mahalle Mahallesi 146 ada 10 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 38,82 m2 kısmında,

36) 2024/268 Esas sayılı dosyasında malik İbrahim Ercan aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Alacalar / Düz Mahalle Mahallesi 141 ada 62 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 138,45 m2 kısmında,

37) 2024/269 Esas sayılı dosyasında malikler Emrah Kete, İmdat Kete aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Alacalar / Düz Mahalle Mahallesi 163 ada 23 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 63,29 m2 kısmının,

38) 2024/270 Esas sayılı dosyasında malikler Volkan Çetin, Taner Çetin, Derya Çetin, Soner Çetin, Ufuk Çetin, Sevgi Çetin, Özgür Çetin, Nazire Çetin aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Hisarcık Mahallesi 131 ada 25 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 100,49 m2 kısmının,

39) 2024/271 Esas sayılı dosyasında malik Yüksel Kök aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Hisarcık Mahallesi 140 ada 29 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 36,63 m2 kısmının,

40) 2024/272 Esas sayılı dosyasında malik Cemal Altun aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Hisarcık Mahallesi 139 ada 29 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 22,43 m2 kısmının,

41) 2024/273 Esas sayılı dosyasında malik Cafer Çatalkaya aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Hisarcık Mahallesi 142 ada 3 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 49,20 m2 ve144 ada 179 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 296,46 m2 kısmının,

42) 2024/275 Esas sayılı dosyasında malikler Ahmet Bayrak, Cemal Bayrak, Gökhan Güney, Zeki Güney, Ramadan Kacaroğlu, Fikri Kacaroğlu, Hava Kacaroğlu, Huriye Barın, Adem Güney, Lütfiye Güney, Yusuf Güney, Yakup Güney, Naime Güney, Ethem Güney, Saliha Şahin, Emine Özkan, Fatma Terzi, Ayşe Coşkun aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Yeniceli Mahallesi 206 ada 81 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 743,50 m2 kısmının,

43) 2024/276 Esas sayılı dosyasında malik Hacı Ali Durak aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Eceli Mahallesi 457 ada 19 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 13,23 m2 kısmının,

44) 2024/277 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Durak aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 457 ada 10 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 29,84 m2 kısmının,

45) 2024/278 Esas sayılı dosyasında malik Saliha Durak aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 457 ada 12 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 35,77 m2 kısmının,

46) 2024/279 Esas sayılı dosyasında malik Turan Dursun aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 457 ada 14 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 10,67 m2 kısmının 457 ada 15 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 7,87 m2 kısmının,

47) 2024/280 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Kol, Şevket Kol aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Eceli Mahallesi 457 ada 17 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 74,67 m2 kısmının,

48) 2024/281 Esas sayılı dosyasında malik Emine Eren aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 457 ada 6 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 102,35 m2 kısmının,

49) 2024/282 Esas sayılı dosyasında malik Mehmet Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 103 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 154,47 m2 kısmının,

50) 2024/283 Esas sayılı dosyasında malikler İzzet Akkiraz, Özgül Akkiraz, Salim Akkiraz, Yılmaz Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 465 ada 159 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 123,39 m2 kısmının,

51) 2024/284 Esas sayılı dosyasında malik Dursun Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Eceli Mahallesi 461 ada 44 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 113,43 m2 kısmının,

52) 2024/285 Esas sayılı dosyasında malik Hacer Yılmaz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Eceli Mahallesi 461 ada 39 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 44,51 m2 kısmının,

53) 2024/286 Esas sayılı dosyasında malik Gülser Yılmaz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Eceli Mahallesi 461 ada 41 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 62,64 m2 kısmının,

54) 2024/287 Esas sayılı dosyasında malikler Fatma Diril, Ayşe Önkol, Emine Esen, Seher Önkol, İbrahim Yılmaz, Mustafa Yılmaz, Elveda Yılmaz, Hanife Doğan aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Ortaköy Mahallesi 401 ada 3 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 222,34 m2 kısmının404 ada 100 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 17,65 m2 kısmının,

55) 2024/288 Esas sayılı dosyasında malikler Gülüşan Elibol, Durdane Elibol, Ahmet Yılmaz, Erdoğan Yılmaz, Selahattin Yılmaz, Hacı Ömer Yılmaz, Mustafa Yılmaz aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Ortaköy Mahallesi 404 ada 104 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 56,17 m2 kısmının,

56) 2024/289 Esas sayılı dosyasında malikler Emine Gürbüz, Mustafa Güneysu, Halil Güneysu, Mustafa Güneysu aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Ortaköy Mahallesi 396 ada 157 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 313,38 m2 kısmının,

57) 2024/290 Esas sayılı dosyasında malik Ali Yıldız aleyhine Orduili, Aybastı ilçesi, Ortaköy Mahallesi 388 ada 58 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 126,28 m2 kısmının,

58) 2024/291 Esas sayılı dosyasında malikler Mustafa Aydın, Selahattin Aydın aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 585 ada 202 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 108,87 m2 kısmının ve 585 ada 158 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 60,16 m2 kısmının,

59) 2024/292 Esas sayılı dosyasında malik Halil İbrahim Çukur aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 585 ada 194 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 370,71 m2 kısmının,

60) 2024/293 Esas sayılı dosyasında malik Adnan Diril aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 591 ada 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 175,13 m2 kısmının,

61) 2024/294 Esas sayılı dosyasında malikler Asuman Çukuryıldız, Murat Demirkale aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 755 ada 3 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 152,40 m2 kısmının,

62) 2024/295 Esas sayılı dosyasında malikler Gülhan Çukur, İsa Çukur, Meryem Çukur, Yusuf Çukur aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 594 ada 29 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 26,74 m2 kısmının,

63) 2024/296 Esas sayılı dosyasında malikler Aydın Altundaş, Beşir Uçan, Emine Çukur , Ercan Dürümlü , Fadime Koç, Gülhan Çukur, Hasan Dürümlü, Hülya Dirim, Mehmet Çukur, Meryem Çukur, Nazif Koç aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 575 ada 129 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.122,35 m2 kısmının,

64) 2024/297 Esas sayılı dosyasında malik Murat Demirkale aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 592 ada 201 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 18,90 m2 kısmının ve 592 ada 202 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 16,73 m2 kısmının,

65) 2024/298 Esas sayılı dosyasında malikler Fatma Çam, Saliha Ergenekon aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 597 ada 11 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 95,82 m2 kısmının,

66) 2024/299 Esas sayılı dosyasında malik Şükrü Çukur aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 592 ada 254 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 208,15 m2 kısmının,

67) 2024/300 Esas sayılı dosyasında malik Mustafa İnanır aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 570 ada 120 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 66,95 m2 kısmının ve 575 ada 64 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 325,29 m2 kısmının,

68) 2024/301 Esas sayılı dosyasında malik Fahrettin Çukur aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 592 ada 186 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 104,69 m2 kısmının,

69) 2024/302 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Ergenekon aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 575 ada 143 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 461,54 m2 kısmının, 575 ada 159 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 249,01 m2 kısmının,592 ada 16 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 87,62 m2 kısmının,

70) 2024/303 Esas sayılı dosyasında malik Yakup Ertürk aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 203 ada 29 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 154,76 m2 kısmının , 203 ada 21 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.110,99 m2 kısmının ve 204 ada 7 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 125,28 m2 kısmının,

71) 2024/304 Esas sayılı dosyasında malik Temel Ertürk aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 203 ada 25 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 698,13 m2 kısmınınve 204 ada 5 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 22,65 m2 kısmının,

72) 2024/305 Esas sayılı dosyasında malikler Burhan Düz, Caner Erdem, Emine Düz, Ethem Erdem, Eyüp Erdem, Ethem Erdem, Hülya Turan, İlhan Saygılı, İrfan Erdem, Korhan Düz, Murat Saygılı, Nazime Erdem, Nurdan Koç, Orhan Düz, Taner Erdem, Tayfun Erdem, Uğur Erdem aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 593 ada 18 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 393,38 m2 kısmının, Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 593 ada 19 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 445,20 m2 kısmının,

73) 2024/306 Esas sayılı dosyasında malik Salih Tapan aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 225 ada 18 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 111,68 m2 kısmının,

74) 2024/307 Esas sayılı dosyasında malik Rıdvan Evmez aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 225 ada 76 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 189,49 m2 kısmının,

75) 2024/308 Esas sayılı dosyasında malik Dursun Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi451 ada 105 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 102,04 m2kısmının, 451 ada 106 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 324,01 m2 kısmının, 451 ada 110 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 88,19 m2 kısmının,

76) 2024/309 Esas sayılı dosyasında malik Mustafa Kabalı aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 448 ada 99 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 57,44 m2 kısmının ve 448 ada 103 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 60,76 m2 kısmının,

77) 2024/310 Esas sayılı dosyasında malikler Burhan Düz, Caner Erdem, Emine Düz, Ethem Erdem, Eyüp Erdem, Ethem Erdem, Hülya Turan, İlhan Saygılı, İrfan Erdem, Korhan Düz, Murat Saygılı, Nazime Erdem, Nurdan Koç, Orhan Düz, Taner Erdem, Tayfun Erdem, Uğur Erdem aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 574 ada 89 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 310,66 m2 kısmının,

78) 2024/311 Esas sayılı dosyasında malik Aydın Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 448 ada 107 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 11,43 m2 kısmının,

79) 2024/312 Esas sayılı dosyasında malik Turan Kabalı aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 108 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 14,38 m2 kısmının ve448 ada 105 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 110,46 m2 kısmının,

80) 2024/313 Esas sayılı dosyasında malik İbrahim Ertürk aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Yeniceli Mahallesi 203 ada 31 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 140,41 m2 kısmının,203 ada 17 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 2.210,33 m2 kısmının , 203 ada 13 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.725,79 m2 kısmının,

81) 2024/314 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Kaya aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 574 ada 81 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 28,51 m2 kısmının,

82) 2024/315 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Ertürk aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 449 ada 47 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 300,15 m2 kısmının ve465 ada 144 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 3.231,65 m2 kısmının,

83) 2024/316 Esas sayılı dosyasında malik Yunis Ertürk aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 203 ada 15 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.116,95 m2 kısmının, 203 ada 27 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 821,82 m2 kısmının,

84) 2024/317 Esas sayılı dosyasında malikler Aycan Yılmaz, Turan Çetin aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 72 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 430,15 m2 kısmının,

85) 2024/318 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Çelik, Yavuz Çukur aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 573 ada 88 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 497,59 m2 kısmının,

86) 2024/319 Esas sayılı dosyasında malik Kenan Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 448 ada 95 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 837,64 m2 kısmının , 448 ada 96 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 18,26 m2, kısmının, 448 ada 97 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 28,39 m2, kısmının, 451 ada 120 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 169,15 m2 kısmının, 451 ada 115 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 93,17 m2 kısmının,

87) 2024/320 Esas sayılı dosyasında malikler Ramadan Kacaroğlu, Yakup Güney, Emine Özkan aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 225 ada 90 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 2.021,09 m2 kısmının,

88) 2024/321 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet İnanır aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 571 ada 135 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 67,22 m2 kısmının,

89) 2024/322 Esas sayılı dosyasında malik Süleyman Ertürk aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 203 ada 19 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.154,59 m2 kısmının,

90) 2024/323 Esas sayılı dosyasında malik Sebahattin Ertürk aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi,Yeniceli Mahallesi 203 ada 23 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 901,57 m2 kısmının,

91) 2024/324 Esas sayılı dosyasında malik Ahmet Demirkale aleyhine Ordu ili, Aybastı ilçesi, Çukur Mahallesi 571 ada 107 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 237,08 m2 kısmının,

92) 2024/325 Esas sayılı dosyasında malik Çamuroğlu Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 446 ada 84 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 333,14 m2 kısmının,

93) 2024/326 Esas sayılı dosyasında malik Emine Eren aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi446 ada 104 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 30,47 m2 kısmının, 446 ada 100 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 474,91 m2 kısmının, 446 ada 34 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 337,95 m2 kısmının,

94) 2024/327 Esas sayılı dosyasında malik Mehmet Ali Kul aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 446 ada 98 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 859,34 m2 kısmının,

95) 2024/328 Esas sayılı dosyasında malik Temel Eren aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 446 ada 67 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 177,98 m2 kısmının, 447 ada 4 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 152,43 m2 kısmının,

96) 2024/329 Esas sayılı dosyasında malik Necati Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 113 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 95,80 m2 kısmının,

97) 2024/330 Esas sayılı dosyasında malik Kenan Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 120 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 169,15 m2451 ada 117 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 548,71 m2 kısmının, 448 ada 95 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 837,64 m2 kısmının,

98) 2024/331 Esas sayılı dosyasında malikler Fatma Akkiraz, Güldane Aksu, Savaş Aksu aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 448 ada 92 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 229,20 m2 ve465 ada 150 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 992,32 m2 kısmının,

99) 2024/332 Esas sayılı dosyasında malikler Gülderen Yılmaz, Yakup Aksu, Nevzat Aksu, Bayram Aksu, Züleyha Demir, Tevrat Aksu, Gülbahar Aksu, Şerife Aksu aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 448 ada 110 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 414,42 m2 kısmının 465 ada 148 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 927,18 m2 kısmının,

100) 2024/333 Esas sayılı dosyasında malik Hüseyin Çetin aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 451 ada 74 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 159,84 m2 kısmının ve 449 ada 1 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 628,98 m2 kısmının,

101) 2024/334 Esas sayılı dosyasında malikler Özgül Akkiraz, Salim Akkiraz, Yılmaz Akkiraz, İzzet Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 465 ada 130 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 201,63 m2 kısmının,

102) 2024/335 Esas sayılı dosyasında malik Yılmaz Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 449 ada 3 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 568,72 m2 kısmının,

103) 2024/336 Esas sayılı dosyasında malik İzzet Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi449 ada 39 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 390,55 m2 kısmınınile465 ada 132 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 66,72 m2 kısmının,

104) 2024/337 Esas sayılı dosyasında malik Salim Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 449 ada 37 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 449,86 m2 kısmının,

105) 2024/338 Esas sayılı dosyasında malik Özgül Akkiraz aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 449 ada 41 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 406,67 m2 kısmının,

106) 2024/339 Esas sayılı dosyasında malik Dursun Kabalı aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi, 461 ada 30 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 303,79 m2 kısmının, 461 ada 32 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 54,66 m2 ve 465 ada 152 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.664,06 m2 kısmının,

107) 2024/340 Esas sayılı dosyasında malikler Murat Selim Akyürek, Selin Akyürek, Fatma Akyürek Bayrak, Serap Akyürek, Emel Akyürek, Aynur Akyürek aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 461 ada 34 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 34,74 m2 kısmının,

108) 2024/341 Esas sayılı dosyasında malikler Fatih Keskin, Murat Keskin, Yavuz Keskin aleyhine Orduili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 461 ada 36 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 251,01 m2 kısmının,

109) 2024/342 Esas sayılı dosyasında malik Selime Cebecioğlu aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 506 ada 7 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 275,82 m2 kısmının,

110) 2024/343 Esas sayılı dosyasında malikler Ayşe Atalay, Arzu Bayrak, Ahmet Dinç, Emine Dinç, Urkiye Dinç aleyhine Ordu ili, Kabataş ilçesi, Eceli Mahallesi 505 ada 46 parsel numarada kayıtlı taşınmazın 1.595,76 m2 kısmının,

A)- Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından aşağıda ili, ilçesi, ada ve parsel numarası, yüz ölçümü belirtilen taşınmaz sahipleri aleyhine Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca bedelin mahkemece tespiti ve tescilini talep etmişlerdir.

B)- Dava konusu taşınmazlara ilişkin bilgiler, kamulaştırması yapılan kısımların yüzölçümleri aşağıda belirtilmiştir.

C)- Kamulaştırma Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

E)- İlgili kişiler tebligat veya ilan tarihinden Kamulaştırma Kanunun 14. maddesi uyarınca 30 gün içinde kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi yazım hatalarına karşı düzeltim davası açabilirler.

F)- Kamulaştırmaya karşı açılacak davalarda husumet Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yöneltilecektir.

G)- Kamulaştırma Kanunun 14. maddesinde öngörülen sürede Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda dava açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararını belgelendirmedikleri takdirde Kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde kamulaştırmayı yapan idareye mülkiyet hakkının tescil edileceği,

H)- Mahkememizce tespit edilen Kamulaştırma bedelinin Aybastı Ziraat Bankası Şube’sineyatırılacağı,

I)- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkememizin aşağıda belirtilen dosya esas numarasına göre yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

İ)- Bu ilanın davalılara aynı zamanda ilanen tebligat niteliğinde olduğu ilanen duyurulur.

#ilangovtr Basın no ILN02160528