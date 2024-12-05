AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İLACI, VETERİNER SARF MALZEME, KURU MAMA, KONSERVE MAMA VE BİYOSİDAL İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNER İLACI, VETERİNER SARF MALZEME, KURU MAMA, KONSERVE MAMA VE BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/1671468

1-İdarenin a) Adı : AVCILAR BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ KARAYOLLARI MEVKİİ AVCILAR BELEDİYESİ ŞANTİYESİ AVCILAR/İSTANBUL c) Telefon ve faks numarası : 4446989-1151 - ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : VETERİNER İLACI, VETERİNER SARF MALZEME, KURU MAMA, KONSERVE MAMA VE BİYOSİDAL İLAÇ ALIMI b) Niteliği, türü ve miktarı : 1.KISIM 100 KALEM VETERİNER İLACI VE TIBBİ SARF MALZEME 2.KISIM 11 KALEM BİYOSİDAL İLAÇ 3.KISIM 10 KALEM 64.500 KG. KURU MAMA, 1500 ADET KONSERVE MAMA ALIMI VE MUHTELİF SARF MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : GÜMÜŞPALA MAHALLESİ E-5 KUZEY YANYOL ÜZERİNDE BULUNAN VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİMAT YAPILACAKTIR. ç) Süresi/teslim tarihi : a) 1. kısmında teknik özellikleri belirtilen tüm mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 (otuz) gün içerisinde teslime hazır hale getirilecek ancak idare ilaç ve malzemeleri gerek hepsini bir kalemde gerekse ihtiyaç duyduğu kadarını peyder pey alabilecektir. b) 3. Kısımda belirtilen kedi ve köpek evleri ile mama ve su kapları sözleşmenin imzalanmasına müteakip 45 gün içerisinde teslime hazır hale getirilecek, idare gerek hepsini bir kalemde gerekse peyder pey teslim alacaktır. Kedi ve köpek mamaları sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde her kalemden 1/3 oranda, 30.06.2025 tarihinde kalan miktarlardan her kalemden 1/3 oranda, diğer kalan miktarlar 30.09.2025 tarihinde teslim alınacaktır. c) Yukarıda bahsi geçmeyen diğer tüm ihale konusu diğer mallar sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 gün içerisinde teslime hazır hale getirilecek, idare gerek hepsini bir kalemde gerekse peyder pey teslim alacaktır. Tüm mallar 30.09.2025 tarihinde teslim alınmış olacaktır. Yüklenici firma tarafından teslim edilecek tüm malların nakliyesi yüklenici personeli tarafından yapılacaktır. d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINA MÜTEAKİP İŞE BAŞLANACAKTIR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.12.2024 - 11:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA ŞEFLİĞİ

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Ecza Deposu Ruhsatı

Sağlık Bakanlığı Ruhsatı

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

CE belgesi

Etiket Örneği

Satış Yetki Belgesi

Yem İşletme Onay Belgesi

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02133693