AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AVANOS

(SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2025/36 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/36 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, Kurubayır Mevkii, 335 Ada, 1 Parsel, 316,21 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bahçe niteliğinde olduğu. Tapu kaydının beyanlar bölümünde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketilehine 270 m2 lik yer üzerinde daimi irtifak hakkıolduğu,üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ,kadastro yolu bulunmakta,Nazım İmar Planı onama sınırı dışında plansız alanda kalmakta,tarım alanında kalmakta, , hozan durumda olduğu , herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir..

Adresi : Alaaddin Mahallesi Avanos/Nevşehir Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 316,21 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 94.863,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: İrtifak Hakkı : TEİAŞ Genel Müdürlüğü lehine 270 m2 lik yer üzerinde daimi irtifak hakkı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, ALAADDİN Mahalle/Köy, Kurubayır Mevkii, 335 Ada, 5 Parsel, 767,44 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bağ niteliğinde olduğu, taşınmaz üzerinde ekonomik değeri bulunmayan baraka şeklinde bir yapı olduğu, ulaşan kadastro yolu bulunmakta, Nazım İmar Planı onama sınırı dışında plansız alanda kalmakta, bağ vasfını kaybettiği, tarla vasfında olduğu, hozan durumda olduğu, üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Alaaddin Mahallesi Avanos/Nevşehir Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 767,44 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 306.976,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:06

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Bekçi Tepesi Mevkii, 134 Ada, 8 Parsel, 2.010,13 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Tarla niteliğinde olduğu ,taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı ,kadastro yolu bulunmakta, Nazım İmar Planı onama sınırı dışında plansız alanda kalmakta,Kapadokya Alan Planında 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapılaşmaya yasak alanda, tarla vasfında olduğu, hozan durumda olduğu, yol kotunun üzerinde olduğu, üzerinde herhangi bir sulama kuyusu veya sulama kanalı bulunmadığı, kıraç tarım arazisi niteliğinde olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Yeni Mahalle Avanos/Nevşehir Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.010,13 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 120.607,80 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 12:07 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 12:07

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 12:07

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Yamanlı Mevkii, 132 Ada, 19 Parsel, 2.703,12 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bağ niteliğinde olduğu , taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı , Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmakta, Avanos 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Avanos 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında plansız alanda kalmakta,Kapadokya Alan Planında 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapılaşmaya yasak alanda, bağ vasfını kaybettiği, tarla vasfında olduğu, hozan durumda olduğu, yol kotunun üzerinde olduğu görülmüştür.

Adresi : Yeni Mahalle Avanos/Nevşehir Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.703,12 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 148.671,60 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Diğer : 1. derece doğal sit alanında kalmaktadır

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 13:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YENİ Mahalle/Köy, Yamanlı Mevkii, 126 Ada, 18 Parsel, 2.327,28 m² yüz ölçümüne sahip olduğu, Bağ niteliğinde olduğu ,taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı., Taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmakta. Avanos 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Avanos 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı onama sınırı dışında plansız alanda kalmakta,Kapadokya Alan Planında 1. Derece Doğal Sit Alanında kalmakta olup, yapılaşmaya yasak alanda,bağ vasfını kaybettiği, tarla vasfında olduğu, hozan durumda olduğu, yol kotunun üzerinde olduğu görülmüştür.

Adresi : Yeni Mahalle Avanos/Nevşehir Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 2.327,28 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 128.000,40 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/10/2026 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 14:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:34

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:34

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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