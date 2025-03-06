AVANOS SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

AVANOS (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2024/1 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/1 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Taşınmazın 345,90 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmaz Arsa niteliğindedir. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı boş arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın önünden imar yolu geçtiği tespit edilmiştir. Taşınmazın arazisi orta eğimli topografyaya sahiptir.

Adresi : Yukarı Mahalle 1862 Ada 5 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 345,90 m2

İmar Durumu :VAR

Kıymeti : 2.075.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 11:24 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 11:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 11:24

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YUKARI Mahalle/Köy, 1568 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz 637,33 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Taşınmazın vasfı Arsadır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı boş arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın önünden imar yolu geçtiği tespit edilmiştir. Taşınmazın arazisi orta eğimli topografyaya sahiptir. Bu taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmanın seyrek olduğu görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.

Adresi : Yukarı Mahalle 1568 Ada 8 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 637,33 m2

İmar Durumu :VAR

Kıymeti : 3.823.980,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 13:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 13:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 13:37

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Avanos İlçe, YUKARI Mahalle/Köy, 1569 Ada, 8 Parsel, Taşınmaz 462,72 m2 yüz ölçümüne sahiptir. Vasfı Arsadır. Keşif esnasında taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı olmadığı boş arsa vasfında olduğu görülmüştür. Taşınmazın önünden imar yolu geçtiği tespit edilmiştir. Taşınmazın arazisi orta eğimli topografyaya sahiptir. Bu taşınmazın yakın çevresinde yapılaşmanın seyrek olduğu görülmüştür. Taşınmaz her türlü belediye hizmetlerinden faydalanabilecek konumdadır.

Adresi : Yukarı Mahalle 1569 Ada 8 Parsel Avanos / NEVŞEHİR

Yüzölçümü : 462,72 m2

İmar Durumu :VAR

Kıymeti : 2.776.320,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2025 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2025 - 14:38 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2025 - 14:38

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 14:38

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02182531