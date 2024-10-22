ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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LASTİK ALIMI
ATAŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
LASTİK ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN
:
2024/1395742
1-İdarenin
a) Adı
:
ATAŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi
:
Barbaros M. Şebboy Sk. No:4/A 34746 Batı Ataşehir ATAŞEHİR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası
:
2165705000 - 2166870767
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2- İhale konusu mal alımın
a) Adı
:
LASTİK ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
293 Adet Lastik (binek, otobüs, kamyon, kamyonet ve iş makinesi için)
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
:
Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Bakım Onarım Atölyesi
ç) Süresi/teslim tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 10 (on) gün içinde başlayacaktır
d) İşe başlama tarihi
:
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 3 (üç) gün içinde başlayacaktır
|3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
:
13.11.2024 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
İHALE KOMİSYON ODASI (7.KAT)
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02107863