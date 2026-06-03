ARTVİN AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ARTVİN AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2026/18 Esas

KARAR NO : 2026/23 Karar

Davacı Lorena Fernanda Kars tarafından davalı Ahmet Kars'a açılan Velayet (Ortak Velayetin Düzenlenmesi (6684 S.K.)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda aşağıdaki şekilde ek karar verilmiş ve ek karar davacı Lorena Fernanda Kars'ın dosyada adresi bulunmadığından verilen ek kararın ilanına karar verilmiş olup hüküm aşağıdaki gibi ilanen tebliğ olunur.

HÜKÜM :

1-) Davanın AÇILMAMIŞ SAYILMASINA,

2-) Başvurma harcı 732,00 TL ve732,00 TL peşin harç olmak üzere toplam 1.464,00 TL harcın davacıdan alınarak Hazineye İrat Kaydına,

3-) Suç üstü ödeneğinden karşılanan 32.201,40 TL yargılama giderinin davacıdan alınarak Hazineye İrat Kaydına,

4-) Davacı tarafça yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

5-) Kararın kesinleşmesi üzerine bakiye gider avansının HMK. md. 333 ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği md. 47 uyarınca yatıran tarafa iadesine,

Dair, gerekçeli kararın taraflara tebliğden itibaren iki hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde İSTİNAF YASA yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okundu, usulen anlatıldı.

#ilangovtr Basın no ILN02478567