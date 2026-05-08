T.C.

ARTVİN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

- İLAN -

ESAS NO : 2018/132

KARAR NO : 2022/282

SANIK : NINO SAMKHARADZE

Avtandıl ve Tamıla kızı, 13/08/1987 Onı doğumlu.

Mahkememizin 25/05/2022 tarihli ilamı ile sanığın 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunun 204/1 maddesi gereğince Resmi Belgede Sahtecilik suçundan 1 Yıl 8 Ay Hapis cezası ile cezalandırılmasına, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına, adli emanetin 2017/385 sırasında kayıtlı eşyaların dosyada delil olarak saklanmasına karar verilmiş olup, tüm aramalara rağmen gerekçeli kararın sanığa tebliği mümkün olmadığından ilanen tebliğe karar verilmiştir.

Dair, verilen hükmün ilan tarihinden itibaren on gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe ile Artvin Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün gıyabında kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.

