ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C ARTOVA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NUMARALARI:

2025/117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-2012-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-Mahkememizin 2025/118 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 108 ada 4 parsel, maliklerin MUHARREM UÇAR, ÇAHİT UÇAR, CEMAL UÇAR ve CEMİLE UÇAR olduğu,

2- Mahkememizin 2025/120 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ağmusa köyü 103 ada 5 parsel, malikinin HÜSEYİN ŞANLI olduğu,

3- Mahkememizin 2025/122 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ağmusa köyü 103 ada 2 parsel, malikinin ZAFER KÜSEN olduğu,

4- Mahkememizin 2025/124 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 97 parsel, maliklerininYÜCEL GÖZÜAÇIK, KEMAL GÖZÜAÇIK, ALİ GÖZÜAÇIK, MAHMUT GÖZÜAÇIK, RİZA GÖZÜAÇIK, ŞİRİN GÖZÜAÇIK ve MEMET ALİ GÖZÜAÇIK olduğu,

5- Mahkememizin 2025/126 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 80 parsel, maliklerinin ŞEMSİ ÇITAK, GÜLDESTE ÇITAK, ALİ ÇITAK, YUSUF ÇITAK, MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, MEMET ÇITAK ve HÜSEYİN ÇITAK olduğu,

6- Mahkememizin 2025/128 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 79 parsel, maliklerinin ŞEMSİ ÇITAK, GÜLDESTE ÇITAK, ALİ ÇITAK, YUSUF ÇITAK, MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, MEMET ÇITAK ve HÜSEYİN ÇITAK olduğu,

7- Mahkememizin 2025/130 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 72 parsel, malikinin DURAN GENÇEL olduğu,

8- Mahkememizin 2025/132 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 69 parsel, malikinin BEKİR AFACAN olduğu,

9- Mahkememizin 2025/134 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 43 parsel, maliklerinin YÜCEL GÖZÜAÇIK, KEMAL GÖZÜAÇIK, ALİ GÖZÜAÇIK, MAHMUT GÖZÜAÇIK, RİZA GÖZÜAÇIK ŞİRİN GÖZÜAÇIK, SATİ GÖZÜAÇIK, MEMET ALİ GÖZÜAÇIK, DESTE ÇİMEN(SEVİK), TÜRKAN ÇİMEN (KAVAK) ve FATMA ÇİMEN(BAYDAŞ) olduğu

10- Mahkememizin 2025/136 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 50 parsel, maliklerinin SERVER YILMAZ, SUTAN YAY, SİBEL FINDIK, FİKRET FINDIK, RAFET FINDIK, HAYDAR FINDIK, CAFER FINDIK, VEYİS FINDIK, MENEVŞE FINDIK, MEMET FINDIK, DİLBER FINDIK, GÜLBAHAR ERİER ve ŞERİFE HASGÜL olduğu,

11-Mahkememizin 2025/138 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 96 parsel, maliklerinin SALİME EŞSİZ, FATMA EŞSİZ (ERBAŞ), MUSTAFA EŞSİZ, MURAT EŞSİZ, SÜLEYMAN EŞSİZ,HÜSEYİN EŞSİZ, SEYRAN EŞSİZ ve BEKTAŞ EŞSİZ olduğu,

12- Mahkememizin 2025/140 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 2 parsel, maliklerinin ŞEMSİ ÇITAK(ARIK), GÜLDESTE ÇITAK (CİCİ), ALİ ÇITAK, YUSUF ÇITAK MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, MEMET ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK olduğu,

13-Mahkememizin 2025/142 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 4 parsel, maliklerinin ŞEMSİ ÇITAK(ARIK), GÜLDESTE ÇITAK (CİCİ), ALİ ÇITAK, YUSUF ÇITAK MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, MEMET ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK olduğu,

14- Mahkememizin 2025/144 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 7 parsel, maliklerinin ŞEMSİ ÇITAK(ARIK), GÜLDESTE ÇITAK (CİCİ), ALİ ÇITAK, YUSUF ÇITAK MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, MEMET ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK olduğu,

16- Mahkememizin 2025/146 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 18 parsel, maliklerinin ARİFE SAYGILI, DERYA TEKBAŞ, MEHMET TEKBAŞ,GAZİ TEKBAŞ, SONGÜL HANAÇ, AYŞE TEKBAŞ, GÜLİÇİ TEKBAŞ olduğu,

17- Mahkememizin 2025/148 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 16 parsel, maliklerinin NEHİR ATAK, FAZLI EREN ATAK, SEDANUR ATAK, TÜRKAN YALÇIN (DOĞAN), FİKRET YALÇIN, HİKMET YALÇIN, HIDIR YALÇIN, SEVİM ATAK (İZCİ), CİVAN YALÇIN(ERYILMAZ), EYLEM ATAK, MELTEM ATAK, MAVİŞ ATAK, SEMRA ATAK, LALE ÖZDEMİR, SAFFET ATAK, HALİS ATAK, EBRU ATAK, BERGÜZAR ATAK, RUKİYE YALÇIN(AYADENK), DİLBER YALÇIN (KARABULUT), ÇİSELİ ATAK (ÇETİN), SÜRMELİ ATAK(ERDEN) ve SANİYE ATAK olduğu,

18- Mahkememizin 2025/150 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 114 ada 16 parsel, HÜSAMETTİN ÖZ olduğu,

19- Mahkememizin 2025/152 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;Tokat İliArtova İlçesi Evlidere köyü 101 ada 3 parsel, maliklerinin AYTEN TAŞKIN, İBRAHİM TAŞKIN, ADİLE TAŞKIN (GÖLCÜK), ZEYNEP TAŞKIN (ERBAŞ), CEMİLE TAŞKIN, AYSER TAŞKIN(TATLI), SALİHA TAŞKIN(ÇITAK) olduğu,

20- Mahkememizin 2025/154 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Evlidere köyü 108 ada 85 parsel, maliklerinin SERKAN KIZMAZ, MURAT KIZMAZ, FATMA KIZMAZ, BİRGÜL BOZBALAK, GÜLBEYAZ KARABULUT olduğu,

21- Mahkememizin 2025/156 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Evlidere köyü 108 ada 163 parsel, maliklerinin AYŞE ÖZÜÇELİK(İŞBİLİR), SALİH ÖZÜÇELİK olduğu,

22- Mahkememizin 2025/158 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;Tokat İliArtova İlçesi Evlidere köyü 108 ada 55 parsel, maliklerinin MEDİHA GÖZÜTOK(GENÇER), NURİ GÖZÜTOK, İRFAN GÖZÜTOK, ARİFE GÖZÜTOK, MEMET GÖZÜTOK, ALİ GÖZÜTOK,İSMAİL GÖZÜTOK, YURDAGÜL GÖZÜTOK(EROĞLU ER), RUKİYE GÖZÜTOK(İŞCAN) olduğu,

23- Mahkememizin 2025/160 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Evlidere köyü 108 ada 24 parsel, maliklerinin LÜTFİYE ATSEVER, ŞENAY ARSLAN, GÜLSÜM SEVER DEMİRSOY, FADİK SEVER, CEVAT SEVER ve BİRGÜL SARI olduğu,

24- Mahkememizin 2025/162 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Evlidere köyü 110 ada 19 parsel, malikinin HÜSEYİN BEKTAŞ olduğu,

25- Mahkememizin 2025/164 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 129 ada 142 parsel, malikinin EROL GENÇAY olduğu,

26- Mahkememizin 2025/166 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 1129ada 118 parsel, malikinin MEHMET GENÇELİ olduğu,

27-Mahkememizin 2025/168 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 129 ada 108 parsel, maliklerinin CEMALETTİN ÇEVİK, ŞERİFE ÇEVİK olduğu,

28- Mahkememizin 2025/170 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 125 ada 29 parsel, malikinin ALİ RIZA GENÇAY olduğu,

29- Mahkememizin 2025/172 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 125 ada 15 parsel, malikinin SABRİ ÖZÜÇELİK olduğu,

30-Mahkememizin 2025/174 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 92 parsel, malikinin ALİ İŞERİ olduğu,

31-Mahkememizin 2025/176 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 72 parsel, maliklerinin ŞAHİN ÖZTÜRK, ÜMMÜHAN SAPAZ, PERİHAN BEKTAŞ, GÜNGÖR ÖZTÜRK, GÜNEY ÖZTÜRK, GÜVEN ÖZTÜRK, ELMAS ÖZTÜRK, BURCU ÖZTÜRK, TELAT ÖZTÜRK, MURAT ÖZTÜRK, MEHMET ÖZTÜRK, NEFİSE ÇELİK, SANİYE ÖZTÜRK, FEVZİ ÖZTÜRK, GÜLENDAR KILIÇ,SEVGİ ERDOĞAN, MEYSUN AYAEŞ, HATİCE ÖZTÜRK, NURAN TAŞ , BİLHAN ENGÜZEL, HAYRİYE ÖZTÜRK olduğu,

32-Mahkememizin 2025/178 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 72 parsel, malikinin HASAN SEVER olduğu,

33- Mahkememizin 2025/180 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 98 parsel, maliklerinin LÜTFİYE ATSEVER, ŞENAY ARSLAN, GÜLSÜMSEVER, FADİK SEVER, CEVAT SEVER ve BİRGÜL SARI olduğu,

34- Mahkememizin 2025/182 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 67 parsel, malikinin KADİR BEKTAŞ olduğu,

35-Mahkememizin 2025/184 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 28 parsel, malikinin İBRAHİM GENCELİ olduğu,

36-Mahkememizin 2025/186 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 23 parsel, malikinin KASIMSEVER olduğu,

37- Mahkememizin 2025/188 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 124 ada 19 parsel, malikinin ELVAN ERDEM olduğu,

38- Mahkememizin 2025/190 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 159 parsel, maliklerinin ÇOŞKUN ARSLAN, ZEKİ ARSLAN olduğu,

39-Mahkememizin 2025/192 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 33 parsel, malikinin HÜSEYİN BEKTAŞ olduğu,

40-Mahkememizin 2025/194 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 31 parsel, malikinin FAZLI BEKTAŞ olduğu,

41- Mahkememizin 2025/196 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 380 parsel, maliklerinin BAYRAM YILMAZ,MURAT YILMAZ, ÖZLEM YILMAZ, YELİZ GÖKÇEK, FİLİZ YILMAZ, DİLEK YAZICI, MELEK HASGÜL, HASAN YILMAZ, SONGÜL PATLAK, MESUT EROĞLUER, NECATİ EROĞLUER, SÜLEYMAN EROĞLUER olduğu,

42-Mahkememizin 2025/198 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 383 parsel, maliklerinin MURAT GÖZÜTOK, MEMET GÖZÜTOK olduğu,

43-Mahkememizin 2025/200 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 19 parsel, maliklerinin LÜTFİYE ATSEVER, GÜLSÜMSEVER ve CEVAT SEVER olduğu,

44-Mahkememizin 2025/202 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 101 ada 217 parsel, malikinin ALİ ADIGÜZEL olduğu,

45-Mahkememizin 2025/204 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 114 ada 22 parsel, malikinin HURİYE ARSLAN olduğu,

46- Mahkememizin 2025/206 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 114 ada 24 parsel, malikinin MUSTAFA ÖZÇÖRDÜK olduğu,

47-Mahkememizin 2025/208 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1118 parsel, maliklerinin AYİŞE KILIÇ, AYŞE ÖZCAN, HATİCE ÖZCAN, YUSUF KILIÇ, İSMAİL KILIÇ, RIZA KILIÇ ve HÜSEYİN İŞBİLİR olduğu,

48-Mahkememizin 2025/210 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1110 parsel, maliklerinin ÇİSELİ ÖZCAN, GÜLCİHAN ÖZCAN, FADİK KILIÇ, MUSTAFA KURT, YETER KIRCA, HÜSNA GÜLER ve SADELLİ ÇETİN olduğu,

49- Mahkememizin 2025/212 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1093 parsel, maliklerinin AYŞE ÖZCAN, ÇİSELİ ÖZCAN,GÜLCİHAN ÖZCAN, HASAN KURT, FADİK KURT, YETER KIRCA, HÜSNE GÜLER ve SADELLİ ÇETİN olduğu,

50- Mahkememizin 2025/214 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1088 parsel, maliklerinin GÖNÜL KARİP, FATMA CANİK, YETER ÖZCAN, HÜSNE ÖZCAN, AYŞE ÖZCAN, HİMMET ÖZCAN, TEMAM KILIÇ , GÜLCEHAN KARABULUT, HÜSEYİN İŞBİLİR olduğu,

51-Mahkememizin 2025/216 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1995 parsel, maliklerinin ELİF SÜER, BEKTAŞ ÖZEN, HASAN ÖZCAN, GÜLLÜ GÖRGEN olduğu,

52- Mahkememizin 2025/218 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1059parsel, maliklerinin DURSUN ÖZEN, HALİS ÖZEN, DURAN ÖZEN, AYŞE ÖZEN, MELTEM ERDEN, GÜLDANE YILMAZ, ESENGÜL ÖZTÜRK, ÜLKÜ GÖK, ERDAL ÖZEN, FATMA KURT, SEVİM ÖZEN, İLYAS ÖZEN, DÜRDANE GÜNAD, CANSU YIRGIN olduğu,

53- Mahkememizin 2025/220 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Yenice köyü 0 ada 1043 parsel, maliklerinin HASAN GÜRELİ, ELİF TAŞ, FATMA GÜNER, HATİCE AKDAĞ, İSMAİL ERDEM, ALİ ERDEM, SATİ ÇETİN, HÜSEYİN GÜRELİ olduğu,

54- Mahkememizin 2025/222 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi bebekdere köyü 107 ada 14 parsel, malikinin BEKTAŞ ÇAYKARA olduğu,

55- Mahkememizin 2025/224 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi bebekdere köyü 107 ada 13parsel, malikinin SOLMAZ GENÇAY olduğu,

56- Mahkememizin 2025/226 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi bebekdere köyü 108 ada 3 parsel, maliklerinin ZEYNEP ÖZÜBAL, ABİDİN ÖZÜBAL, DÖNDÜ ÖZÜBAL, RİZA ÖZÜBAL, GÜLSEREN ÖZÜBAL, LEYLA AKYÜZ, SATİ ÖZÜBAL, YETER GÜNER, ALİ GÜRELİ, EROL ÖZÜBAL, MÜSLÜM ÖZÜBAL, MENDUH ÖZÜBAL, BEZEY ÖZÜBAL, DÖNDÜ ÖZÜBAL olduğu,

57- Mahkememizin 2025/228 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi bebekdere köyü 108 ada 11 parsel, maliklerinin BEZEY ELİBAL, CEVAT GENÇAY, CAFER GENÇAY, İSMAİL GENÇAY, RIZA GENÇAY, REYHAN ÇABUK, MEHRİBAN DURSUN,GÜLAY EROĞLU, AYHAN ELİBAL, NURDAN DEMİRTAŞ, HANDAN BALKESEN, HASAN ELİBAL, FİKRİYE ELİBAL, TURAN ELİBAL olduğu,

58- Mahkememizin 2025/230 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 110 ada 1 parsel, malikinin İSMAİL ÖZCAN olduğu,

59-Mahkememizin 2025/232 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 112 ada 29 parsel, maliklerinin BEKİR ÖZCAN, ÇİÇEK ÖZCAN, FADİK ÖZCAN, CUMA ÖZCAN, MEHMET ÖZCAN, HİMMET ÖZCAN, TEMAM ÖZCAN, ŞENGÜL ÖZCAN, ARİFE SÜZER, YETER ÖZCAN, HÜSNE ÖZCAN, ARSLAN ÖZCAN, ELİF ÖZCAN,HASAN ÖZCAN, MUSTAFA ÖZCAN olduğu,

60- Mahkememizin 2025/234 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın;Tokat İliArtova İlçesi Bebekdere köyü 113 ada 1 parsel, malikinin YUSUF KILIÇ, İSMAİL KILIÇ, RIZA KILIÇ olduğu,

61- Mahkememizin 2025/236 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 185 parsel, malikinin İSMAİL SEVER olduğu,

62- Mahkememizin 2025/238 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 254 parsel, maliklerinin FATMA KIZILATEŞ, ALİ KIZILATEŞ, HÜSEYİN KIZILATEŞ, FİDAN KIZILATEŞ, HASAN KIZILATEŞ, HALİT KIZILATEŞ, SADELİ EKİNCİ, İLYAS EKİNCİ, GÜLCİHAN BOSTANCI, GÖNÜL YUMAK, FATMA KUŞKURDAN olduğu,

63- Mahkememizin 2025/240 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 288 parsel, maliklerinin Sadel ÇAKIR, MUHARREM KURT, DUDU KURT, İSMAİL KURT, MEHMET KURT, ÇİSELİ KIRCA, BELGÜZAR KUŞ, GÜLHATUN TAŞTAN olduğu,

64- Mahkememizin 2025/242 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 286 parsel, maliklerinin FATMA ÇAKIR, İBRAHİM KARABULUT, HÜSEYİN KARABULUT, FADİME KARABULUT, BEKİR KARABULUT, ALİ KARABULUT, GÜLLÜ KARABULUT, GÜLCİHAN KARABULUT, NERGİZ KIZILATEŞ olduğu,

65- Mahkememizin 2025/244 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 263 parsel, maliklerinin HASAN ÇABUK, ALİ ÇABUK, SADET BASAL, ZEYNEP KAŞIKÇIOĞLU, ALİ ÇABUK, HALİL ÇABUK, İBRAHİM ÇABUK, MEMET ÇABUK olduğu,

66- Mahkememizin 2025/246 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 264 parsel, maliklerinin ALİ KUYTUK, HÜSEYİN KUYTUK, HASAN KUYTUK, FADİK ÇEVİK, SADELİ BULDAN, YETER EKİNCİ, MEHMET KUYTUK olduğu,

67- Mahkememizin 2025/248 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 116 ada 12 parsel, malikinin MURAT ŞAŞMAZ olduğu,

68- Mahkememizin 2025/250 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 116 ada 14 parsel, maliklerinin CUMA DEMİRCİ, MEHMET DEMİRCİ, AHMET DEMİRCİ, YAYLAGÜLÜ ESER, ŞEMSİ ESER, ARİFA ÇAYKARA, BAYRAM DEMİRCİ olduğu,

69- Mahkememizin 2025/252 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 267 parsel, maliklerininZEYNEP ÖZÜBAL, ABİDİN ÖZÜBAL, DÖNDÜ ÖZÜBAL, RİZA ÖZÜBAL, BEZEY ÖZÜBAL, DÖNDÜ ÖZÜBAL, SATI ÖZÜBAL, YETER ÖZÜBAL, ALİ GÜRELİ, EROL ÖZÜBAL, MÜSLÜM ÖZÜBAL, MENDUH ÖZÜBAL, GÜLSEREN ÖZÜBAL, LEYLA AKYÜZ olduğu,

70- Mahkememizin 2025/254 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 105 ada 336 parsel, maliklerinin ÖZCAN ULUTAŞ, CEREN ULUTAŞ, CANAN KARATEPE, ÇİSELİ ULUTAŞ, MUSTAFA ÖZCAN, AHMET ÖZCAN, YAYLA ŞAHİN, MURAT ÖZCAN, AKGÜL KILIÇ, FADİK ÇAKIR, SATILMIŞ ÖZCAN, RIZA ÖZCAN, MUHARREM ÖZCAN, SADELİ ÖZCAN, HÜSEYİN ÖZCAN, MAVUŞ KILIÇ olduğu,

71- Mahkememizin 2025/256 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Taşpınar köyü 108 ada 7 parsel, maliklerinin AHMET DÜZÇAL olduğu,

72- Mahkememizin 2025/258 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Taşpınar köyü 110 ada 3 parsel, malikinin ABDULLAH BABACAN olduğu,

73- Mahkememizin 2025/260 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Taşpınar köyü 110 ada 5 parsel, malikinin MEHMET YILMAZ olduğu,

74- Mahkememizin 2025/262 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Taşpınar köyü 181 ada 2 parsel, maliklerinin FAHRİ ŞAHİN, SADİYE ŞAHİN, AİŞE ŞAHİN, HALİSE ÖZKAPI, MUHSİN ELÇARPAR, HALİSE ÖZYAPI, MUSA ELÇARPAR, EMİNE DEMİROK, MUHLİS ELÇARPAR, TAHSİN ELÇARPAR, İSA ELÇARPAR olduğu,

75- Mahkememizin 2025/264 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Taşpınar köyü 181 ada 6 parsel, malikinin CEMAL BAL olduğu,

76-Mahkememizin 2025/117 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Aktaş köyü 114 ada 10 parsel, maliklerinBİRDANE ARSLAN, FEDAİ DEMİRSOY, GAMZE ADIGÜZEL, MEHTAP YURDAKUL, MIZRAP DEMİRSOY, NAFİYE DEMİRSOY, SEFA DEMİRSOY VE TUĞBA KARAÇAR olduğu,

77-Mahkememizin 2025/119 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ağmusa köyü 103 ada 6 parsel,malikinin AYTEN MERT, İLYAS TONBUL, MUSTAFA SOYLUTÜRK, RAHMİ TONBUL VE ŞAZİMET BOYRAZ olduğu,

78-Mahkememizin 2025/121 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ağmusa köyü 103 ada 3 parsel, malikinin NÜSRET EŞİGÜL VE DÖNDÜ EŞİGÜL olduğu,

79-Mahkememizin 2025/123 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 116 ada 92 parsel, maliklerinin HALİS DESTEGÜL, HÜSEYİN DESTEGÜL, LÜTFİYE EŞSİZ, MUHARREM DESTEGÜL, NAZİYE KARABULUT, SEVİM ACAR, AYŞE DESTEGÜL, GÜLÜZAR ÇİMEN, HATÇA SUSAM, MAVUŞ GÜL VE MEMET DESTEGÜL olduğu,

80-Mahkememizin 2025/125 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 116 ada 85 parsel, malkinin ALİ GÖZÜAÇIK, DESTE SEVİK, KEMAL GÖZÜAÇIK, MAHMUT GÖZÜAÇIK, RİZA GÖZÜAÇIK, ŞİRİN GÖZÜAÇIK, TÜRKAN KAVAK, YÜCEL GÖZÜAÇIK, FATMA BOYDAŞ, MEMET ALİ GÖZÜAÇIK VE SATİ GÖZÜAÇIK olduğu,

81-Mahkememizin 2025/127 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 116 ada 76 parsel, malikinin SELAHATTİN YILMAZ olduğu,

82-Mahkememizin 2025/129 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 116 ada 73 parsel, malikinin CEMİL YAY, MUSTAFA YAY, ORHAN YAY, RIZA YAY, SEMRA YIMAZ VE MUZAFFER YAY olduğu,

83-Mahkememizin 2025/131 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 116 ada 71 parsel, maliklerinin HALİL ÖZÜBAL olduğu,

84-Mahkememizin 2025/133 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 116 ada 68 parsel, maliklerinin ALİ AFACAN olduğu,

85-Mahkememizin 2025/135 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 116 ada 51 parsel, maliklerinin ALİ DALGIN, FATMA DALGIN, NAZİFE EKİNCİ, NAZMİ TAŞKIN, NEZİHA GÜNGÖREN, URFAN DALGIN, ÜMRAN KARABULUT, ZÜBEYDE DALGIN olduğu,

86-Mahkememizin 2025/137 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 116 ada 49 parsel, malikinin ERGANİ FINDIK, ESRA YAY, HÜLÜSİ FINDIK, KADRİYE ERBAŞ, KIYMET FINDIK, MÜRSEL FINDIK, NEZEL KARA, SALİH FINDIK, SAMİ FINDIK VE HİDAYET FINDIK olduğu,

87- Mahkememizin 2025/139 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 115 ada 9 parsel, malikinin FATMA ERBAŞ, HÜSEYİN EŞSİZ, MURAT EŞSİZ, MUSTAFA EŞSİZ, SALİME EŞSİZ, BEKTAŞ EŞSİZ, SEYRAN EŞSİZ VE SÜLEYMAN EŞSİZ olduğu,

88-Mahkememizin 2025/141 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 115 ada 3 parsel, malikinin ALİ ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK, MEMET ÇITAK, MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, ŞEMSİ ARIK VE YUSUF ÇITAK olduğu,

89- Mahkememizin 2025/143 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 115 ada 6 parsel, malikinin GÜLDESTE CİCİ, ALİ ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK, MEMET ÇITAK, MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, ŞEMSİ ARIK VE YUSUF ÇITAK olduğu,

90- Mahkememizin 2025/145 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Ulusulu köyü, 115 ada 8 parsel, malikinin GÜLDESTE CİCİ, ALİ ÇITAK, HÜSEYİN ÇITAK, MEMET ÇITAK, MUHARREM ÇITAK, MUSTAFA ÇITAK, ŞEMSİ ARIK VE YUSUF ÇITAK olduğu,

91- Mahkememizin 2025/147 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 115 ada 15 parsel, malikinin MEHMET TEKBAŞ olduğu,

92- Mahkememizin 2025/149 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu köyü 115 ada 17 parsel, malikinin HÜSEYİN SEZER, ISMAIL SEZER, İBRAHİM SEZER VE SEİT SEZER olduğu,

93- Mahkememizin 2025/151 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Ulusulu Köyü 114 ada 14 parsel, ALİME GÖLCÜK, AYTEN TAŞKIN, CEMİLE TAŞKIN, İBRAHİM TAŞKIN, ZEYNEP ERBAŞ olduğu,

94-Mahkememizin 2025/153 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 108 ada 30 parsel, BEKİR AFACAN olduğu,

95-Mahkememizin 2025/155 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 108 ada 162 parsel, malikinin SABRİ ÖZÜÇELİK olduğu,

96-Mahkememizin 2025/157 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 108 ada 164 parsel, malikinin SEBAHATTİN BEKTAŞ, SELVİNAZ SEVGİLOĞLU olduğu,

97-Mahkememizin 2025/159 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 108 ada 157 parsel, maliklerinin AYTEN SERT, İHSAN SEVER, MÜRSEL SEVER, MAKBULE SEVER olduğu,

98-Mahkememizin 2025/161 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 110 ada 23 sayılı parsel, maliklerinin HÜSEYİN BEKTAŞ olduğu,

99-Mahkememizin 2025/163 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Evlidere köyü, 110 ada 18 sayılı parsel, maliklerinin RIZA BEKTAŞ olduğu,

25-Mahkememizin 2025/165 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 129 ada 126 sayılı parsel, İBRAHİM GENÇELİ olduğu,

100-Mahkememizin 2025/167 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 129 ada 112 sayılı parsel, malikinin BİLHAN ENGÜZEL, BURCU ÖZTÜRK, MURAT ÖZTÜRK, PERİHAN BEKTAŞ, ŞAHİN ÖZTÜRK, TELAT ÖZTÜRK, ÜMMÜHAN SAPAZ, SANİYE ÖZTÜRK olduğu,

101-Mahkememizin 2025/169 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 129 ada 105 sayılı parsel, malikinin ALİ KARA olduğu,

102-Mahkememizin 2025/171 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 129 ada 14 parsel, malikinin AYŞE İŞBİLİR, MUHARREM ÖZÜÇELİK olduğu,

103-Mahkememizin 2025/173 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 93 parsel, maliklerinin ZEKİNE SÜZER olduğu,

104-Mahkememizin 2025/175 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 86 parsel, maliklerinin HALİL İBRAHİM ÖZÜÇELİK, HATİCE ÖZEL, KANBER ÖZÜÇELİK, NEJLA GÜLBENİZ, ZÜLFÜ KARA, RİFAT ÖZÜÇELİK olduğu,

105-Mahkememizin 2025/177 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 71 parsel, maliklerinin BİLHAN ENGÜZEL, BURCU ÖZTÜRK, ELMAS ÖZTÜRK, GÜLENDER KILIÇ, GÜNEY ÖZTÜRK, GÜNGÖR ÖZTÜRK, GÜVEN ÖZTÜRK, HAYRİYE YAVUZ, MEHMET ÖZTÜRK, MEYSUN AYAEŞ, MURAT ÖZTÜRK, NEFİSE ÇELİK, NURAN ÖZTÜRK, PERİHAN BEKTAŞ, SEVGİ ERDOĞAN, ŞAHİN ÖZTÜRK, TELAT ÖZTÜRK, ÜMMÜHAN SAPAZ, FEVZİ ÖZTÜRK, HATİCE ÖZER, SANİYE ÖZTÜRK olduğu,

106-Mahkememizin 2025/179 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 69 parsel, malikinin GÜNGÖR GENÇAY olduğu,

107-Mahkememizin 2025/181 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 68 parsel, maliklerinin NURETTİN BEKTAŞ olduğu,

108-Mahkememizin 2025/183 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 30 parsel, maliklerinin MEHMET GENÇELİ olduğu,

109-Mahkememizin 2025/185 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 29 parsel, malikinin ALİ RİZA GÖLYERİ, ERİM GÖLYERİ, GÜLEN AKSOY, GÜLSER ÜNLÜ, FATMA GÖLYERİ olduğu,

110-Mahkememizin 2025/187 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 124 ada 20 parsel, malikinin ELVAN ERDEN olduğu,

111-Mahkememizin 2025/189 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 158 parsel, malikinin ESME SOLMAZ, İSMAİL ARSLAN, RIZA ARSLAN, SEYRAN ARSLAN, AYŞE ARSLAN olduğu,

112-Mahkememizin 2025/191 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 34 parsel, malikinin KADIR YILDIRIM olduğu,

113-Mahkememizin 2025/193 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 32 parsel, malikinin DENİZ BEKTAŞ, VEYİS BEKTAŞ olduğu,

114-Mahkememizin 2025/195 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 29 parsel, malikinin COŞKUN ARSLAN, ZEKİ ARSLAN olduğu,

115-Mahkememizin 2025/197 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 382 parsel, malik SABRİ ÖZÜÇELİK, MUHARREM ÖZÜÇELİK olduğu,

116-Mahkememizin 2025/199 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 384 parsel, malikinin CEVAT SEVER, GÜLSÜM SEVER, LÜTFİYE ATSEVER olduğu,

117-Mahkememizin 2025/201 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 101 ada 223 parsel, malikinin YILMAZ İYİSOY olduğu,

118-Mahkememizin 2025/203 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 114 ada 20 parsel, malikinin SELMAN GÜVEN, CUMA DEMİRCİ olduğu,

119-Mahkememizin 2025/205 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Aktaş köyü, 114 ada 23, malikinin ALİ DOĞAN SAYGILI, GÜLHANIM ADIGÜZEL, MUSTAFA SAYGILI, RIZA SAYGILI, ZEYNEP DURAK, AHMET DESTEGÜL, MEHRİBAN SAYGILI, ŞERİFE SAYGILI, YETER SAYGILI, YUSUF SAYGILI olduğu,

120-Mahkememizin 2025/207 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1117 parsel, malikinin BEKTAŞ KORKUT, İSMAİL ÖZÇÖRDÜK olduğu,

121-Mahkememizin 2025/209 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1116 parsel, malikinin İSMAİL KILIÇ, ALİ İŞBİLİR, AYİŞE ŞEN, AYŞE ÖZCAN, RIZA KILIÇ, YUSUF KILIÇ, ZEYNEP ÖZCAN olduğu,

122-Mahkememizin 2025/211 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1092 parsel, maliklerinin ÇİSELİ ÖZEN, FADİK KURT, GÜLCİHAN ÖZCAN, HÜSNA GÜLER, MUSTAFA KURT, SADELİ ÇETİN, YETER KIRCA olduğu,

123-Mahkememizin 2025/213 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1089 parsel, maliklerinin HÜSNE SARIYAR, TEMAM KILIÇ, AYŞE ÖZCAN, FATMA CANİK, GÖNÜL KARİP, GÜLCİHAN KARABULUT, HÜSEYİN İŞBİLİR, HÜSEYİN ÖZCAN, MUSTAFA ÖZCAN, YETER BUDALAN olduğu,

124-Mahkememizin 2025/215 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1087 parsel, maliklerinin HÜSNE SARIYAR, TEMAM KILIÇ, AYŞE ÖZCAN, FATMA CANİK, GÖNÜL KARİP, GÜLCİHAN KARABULUT, HASAN ÖZCAN, HÜSEYİN İŞBİLİR, YETER BUDALAN olduğu,

125-Mahkememizin 2025/217 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1060 parsel, malikinin ALİ ÖZEN olduğu,

126-Mahkememizin 2025/219 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Yenice köyü, 0 ada 1054 parsel, maliklerinin ABİDİN ÖZÜBAL, ALİ GÜRELİ, DÖNDÜ ÖZÜBAL, EROL ÖZÜBAL, GÜLSEREN ÖZÜBAL, LEYLA AKYÜZ, MENDUH ÖZÜBAL, MÜSLÜM ÖZÜBAL, RIZA GÜRELİ, RİZA ÖZÜBAL, SATI ÖZÜBAL, YETER GÜNER, ZEYNEP ÖZÜBAL, SATİ ÖZÜBAL olduğu,

127-Mahkememizin 2025/221 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Bebekdere köyü, 107 ada 10 parsel, malikinin ALİ İHSAN KAYA, BEKTAŞ KAYA, CUMA KOĞAÇAK, GÜLAY AYDOĞAN, KAZIM KAYA, SALİH KOĞACAK, VELİ KAYA, AYŞE KAYA olduğu,

128-Mahkememizin 2025/223 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat ili, Artova ilçesi, Bebekdere köyü, 107 ada 81 parsel, maliklerinin BAYRAM YILMAZ, DURAN GENÇAY, DURDANE GÜNEŞ, DURSEN GÜNEŞ, HÜSNE YILMAZ MUSTAFA GENÇAY, RIZA YILMAZ, SALMAN GENÇAY, ŞERİFE EREN, ZÖHRE SEÇGİN, ALİ GENÇAY, CAFER UÇAR, DUDU GENÇAY, MUSTAFA UÇAR, RIZA GENÇAY olduğu,

129-Mahkememizin 2025/225 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 108 ada 2parsel, malikinin ABİDİN ÖZÜBAL, ALİ GÜRELİ, BEZEY ELİBAL, DÖNDÜ BAYRAM, DÖNDÜ ÖZÜBAL, EROL ÖZÜBAL, GÜLSEREN ÖZÜBAL, LEYLA AKYÜZ, MENDUH ÖZÜBAL, MÜSLÜM ÖZÜBAL, RİZA ÖZÜBAL, SATİ ÖZÜBAL, YETER GÜNER, ZEYNEP ÖZÜBAL olduğu,

130-Mahkememizin 2025/227 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova İlçesi Bebekdere köyü 108 ada 12 parsel, malikinin GÜLDANE ELİBAL olduğu,

131-Mahkememizin 2025/229 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 108 ada 10 parsel, malikinin ABİDİN ÖZÜBAL, ALİ GÜRELİ, BEZEY ELİBAL, DÖNDÜ BAYRAM, DÖNDÜ ÖZÜBAL, EROL ÖZÜBAL, GÜLSEREN ÖZÜBAL, LEYLA AKYÜZ, MENDUH ÖZÜBAL, MÜSLÜM ÖZÜBAL, RİZA ÖZÜBAL, SATI ÖZÜBAL, YETER GÜNER, ZEYNEP ÖZÜBAL olduğu,

132-Mahkememizin 2025/231 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 111 ada 2 parsel, maliklerinin CUMA ÖZCAN, FİDAN ÇAKIR, GÜLLÜ ÖZCAN, İLYAS ÖZCAN, KAMİL ÖZCAN, MUSTAFA ÖZCAN, SADELİ BABACAN olduğu,

133-Mahkememizin 2025/233 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 112 ada 27 parsel, malikinin CUMA ÖZCAN, FİDAN ÇAKIR, GÜLLÜ ÖZCAN, İLYAS ÖZCAN, KAMİL ÖZCAN, MUSTAFA ÖZCAN, SADELİ BABACAN olduğu,

134-Mahkememizin 2025/235 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 179 parsel, malikinin İSMAİL KILIÇ, RIZA KILIÇ, YUSUF KILIÇ olduğu,

135-Mahkememizin 2025/237 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 113 ada 4 parsel, malikinin ALİ KIZILATEŞ, FATMA KIZILATEŞ, FATMA KUŞKURDAN, FİDAN KIZILATEŞ, GÖNÜL YUMAK, GÜLCİHAN EKİNCİ, HALİT KIZILATEŞ, HASAN KIZILATEŞ, HÜSEYİN KIZILATEŞ, İLYAS EKİNCİ, SADELİ EKİNCİ olduğu,

136-Mahkememizin 2025/239 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 257 parsel, malikinin AYŞE ÖZEN, HASAN KURT olduğu,

137-Mahkememizin 2025/241 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 287 parsel, malikinin ALİ KARABULUT, CELAL KARABULUT, ELİFE KARABULUT, FATMA ÇABUK, GÜLLÜ KARABULUT, HASAN KARABULUT, HİMMET KARABULUT, HÜSEYİN KARABULUT, MUSTAFA KARABULUT, RIZA KARABULUT, YETER ÖZCAN olduğu,

138-Mahkememizin 2025/243 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 262 parsel, malikinin ŞEMSİ IŞIK, ÇİÇEK GÜRGEN, DUDU ÖZCAN, DURAN GÜVEN, DURMUŞ GÜVEN, ELİF TÜRKMEN, GÜLDANE ÇABUL, GÜLDANE GÜVEN, GÜLNAZ KOÇER, GÜLÜŞ BABACAN, GÜRSEL GÜVEN, HASAN ÖZDER, MÜRSEL GÜVEN, NERGİZ GÜVEN, RİZA GÜVEN, SELMAN GÜVEN, SEMA YILDIRIM, SONGÜL AKÇINAR, SUNA BOZKURT, ŞENGÜL GÜVEN, TEMAM KURT, TÜRKAN BAŞOL olduğu,

139-Mahkememizin 2025/245 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 265 parsel, malikinin FADİK CENİK, SADELİ SERSEM, YETER EKİNCİ, ALİ KUYTUK, MEHMET KUYTUK, HÜSEYİN KUYTUK, HASAN KUYTUK olduğu,

140-Mahkememizin 2025/247 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 116 ada 11 parsel, malikinin SELMA KARABIYIK, LEVENT ŞAŞMAZ, SULKAN KARABULUT, SUZAN ÇABUK, BÜLENT ŞAŞMAZ, GÜZEL ŞAŞMAZ, İSMAİL ŞAŞMAZ, DURAN ŞAŞMAZ, RIZA ŞAŞMAZ, İLYAS ŞAŞMAZ, SERMA ŞEKER olduğu,

141-Mahkememizin 2025/249 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 116 ada 13 parsel, malikinin SELVİ ÖZCAN, ALİ ŞAŞMAZ, SALMAN ŞAŞMAZ, HÜSEYİN ŞAŞMAZ olduğu,

142-Mahkememizin 2025/251 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 116 ada 15 parsel, malikinin YAYLAGÜLÜ ESER, ŞEMSİ ESER, ARİFE ÇAYKARA, CUMA DEMİRCİ, MEHMET DEMİRCİ, AHMET DEMİRCİ, BAYRAM DEMİRCİ olduğu,

143-Mahkememizin 2025/253 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Bebekdere köyü 105 ada 333 parsel, malikinin SADELİ DİLİBAL, MUSTAFA TAŞTAN, HÜSEYİN TAŞTAN, ALİ TAŞTAN, ZEYNEP DUMAN olduğu,

144-Mahkememizin 2025/255 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 107 ada 20 parsel, malikinin CAFER ÖZCAN olduğu,

145-Mahkememizin 2025/257 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 108 ada 2 parsel, malikinin ŞAMİL YASSITAŞ olduğu,

146-Mahkememizin 2025/259 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 110 ada 4 parsel, malikinin BEDRETTİN ADIGÜZEL olduğu,

147-Mahkememizin 2025/261 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 111 ada 1 parsel, malikinin ŞERİFE YILMAZ, HALİL AKYÜZ, ORHAN AKYÜZ, ZEKİYE AKYÜZ olduğu,

148-Mahkememizin 2025/263 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 181 ada 3 parsel, malikinin MEHMET YILMAZ olduğu,

149-Mahkememizin 2025/265 esas sayılı dosyasında dava konusu taşınmazın; Tokat İli Artova ilçesi Taşpınar köyü 181 ada 7 parsel, malikinin SAMİ TAŞTAN olduğu,

- Kamulaştırmayı yapan idarenin Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü olduğu,

- Malikinin Tebliğden veya ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabileceklerinin,

- Açılacak davalarda husumetin Türkiye Elektrik Dağıtım A,Ş Genel Müdürlüğü'ne yöneltilmesi gerektiği,

- 30 Günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

- Dava sonunda mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin tapu maliki hak sahipleri adına Artova Ziraat Bankasına yatırılacağı hususunun şerh düşülmesine,

- Davalı tebliğden itibaren 10 gün içerisinde davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini Mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerektiği hususları, 2942 sayılı yasanın 4650 sayılı yasa ile değişik Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi, 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28-29-30-31 maddeleri uyarınca ilan olunur.06/08/2025

#ilangovtr Basın no ILN02276674