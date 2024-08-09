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ARSA SATIŞI İHALE İLANI

ARSA SATIŞI İHALE İLANI
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2024 00:00

 

ARSA SATIŞI İHALE İLANI

          -Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan arsalar 2886 sayılı DİK’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
          -İhale 22/08/2024 günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
          - Satılacak arsalar;

SIRA NOMAHALLEADAPARSELYÜZÖLÇÜMÜ (M²)M² MUHAMMEN BEDELİTOPLAM MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNATI
1ÇAMLIK164181041,986.000,006.251.880,00 TL188.000,00 TL
2YEŞİLDERE1092101001,795.000,005.008.950,00 TL151.000,00 TL
3EMEK568111007,234.000,004.028.920,00 TL121.000,00 TL

           -İhaleye katılacaklardan;
             Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
             Belediyeye borcu yoktur yazısı,
             -İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir.
         -2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 08/08/2024
 

 

#ilangovtr Basın no ILN02074642

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#ILN02074642#İlangovtr