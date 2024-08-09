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ARSA SATIŞI İHALE İLANI
-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan arsalar 2886 sayılı DİK’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
-İhale 22/08/2024 günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.
- Satılacak arsalar;
|SIRA NO
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|YÜZÖLÇÜMÜ (M²)
|M² MUHAMMEN BEDELİ
|TOPLAM MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNATI
|1
|ÇAMLIK
|164
|18
|1041,98
|6.000,00
|6.251.880,00 TL
|188.000,00 TL
|2
|YEŞİLDERE
|1092
|10
|1001,79
|5.000,00
|5.008.950,00 TL
|151.000,00 TL
|3
|EMEK
|568
|11
|1007,23
|4.000,00
|4.028.920,00 TL
|121.000,00 TL
-İhaleye katılacaklardan;
Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,
Belediyeye borcu yoktur yazısı,
-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir.
-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 08/08/2024
#ilangovtr Basın no ILN02074642