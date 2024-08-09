ARSA SATIŞI İHALE İLANI

-Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bilgileri yer alan arsalar 2886 sayılı DİK’nun 45’nci maddesi gereği Açık Artırma suretiyle satılacaktır.

-İhale 22/08/2024 günü saat: 14.00'de Akdağmadeni Belediyesi Meclis Toplantı salonunda yapılacaktır.

- Satılacak arsalar;

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL YÜZÖLÇÜMÜ (M²) M² MUHAMMEN BEDELİ TOPLAM MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNATI 1 ÇAMLIK 164 18 1041,98 6.000,00 6.251.880,00 TL 188.000,00 TL 2 YEŞİLDERE 1092 10 1001,79 5.000,00 5.008.950,00 TL 151.000,00 TL 3 EMEK 568 11 1007,23 4.000,00 4.028.920,00 TL 121.000,00 TL

-İhaleye katılacaklardan;

Geçici teminatını yatırdığına dair makbuz,

Belediyeye borcu yoktur yazısı,

-İhale ile ilgili şartname Akdağmadeni Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Geçici teminatlar ihale gün ve saatine kadar belediyemiz tahsilat servisine yatırılabilir.

-2886 sayılı Kanunun 12.maddesi gereği ilan olunur. 08/08/2024



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