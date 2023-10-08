Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden

İLAN

Sayın : CEMİLE KERİM



İstanbul İli Arnavutköy İlçesiÇİLİNGİR Mah. 119 ada 46 parselin 768/115200 hissesi REFİKA KERİM: CEMİL KIZI adına kayıtlı iken, 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İle Kadastro Kanunu’na Eklenen EK 3. Maddesine İstinaden mirasçılardan Refika Kerim’e paylı intikaltalebinde bulunmuştur. CEMİLE KERİM ‘e ulaşılamadığından ekli metninin günlük ulusal bir gazetede ilan edilerek,gazetenin bir örneğinin tarafımıza gönderilmesi husunu;



Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazolan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir.Postada (vs) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek,hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.



#ilangovtr Basın no ILN01902038