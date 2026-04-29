ARNAVUTKÖY TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Arnavutköy Tapu Müdürlüğünden

İLAN

Sayın : NURHAN ANAÇ: MEHMET Kızı

İstanbul İli Arnavutköy İlçesi TAŞOLUK Mahallesi 4181 ADA 5 Parselin 269/600 hissesi elbirliği halinde NURHAN ANAÇ, GÖKHAN AYNA, AYŞE AYNA adlarına kayıtlı iken, 5831 Sayılı Kanunun 8. Maddesi İle Kadastro Kanunu’na Eklenen EK 3. Maddesine İstinaden kendi adına asaleten ve AYŞE AYNA’ya vekaleten GÖKHAN AYNA miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetin Paylı İntikal talebinde bulunmuştur. NURHAN ANAÇ : MEHMET Kızı ‘na ulaşılamamıştır.

Bu nedenle; anılan kanun hükmüne göre,paylı intikal işleminin devamına yönelik bir itiraz olan varsa bu itirazı ilanın tebliğinden itibaren (15 günlük süre içerisinde) Tapu Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (vs) olobilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Herhangi bir itirazınız olmazsa işbu taşınmaz üzerindeki Paylı İntikal işlemi yapılarak, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.

