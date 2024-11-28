ARNAVUTKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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2025 YILI AÇILIŞ, TEMEL ATMA ORGANİZASYON HİZMETİ ALIM İŞİ
2025 Yılı Açılış, Temel Atma Organizasyon Hizmeti Alım İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1631352
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|Taşoluk Mah. Kazım Karabekir Cad. No:88 34276 ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2125971464 -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu hizmet alımın
|a) Adı
|:
|2025 Yılı Açılış, Temel Atma Organizasyon Hizmeti Alım İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|31 kalem iş ile 2025 Yılı Açılış, Temel Atma Organizasyonları Hizmet Alım İşinin yapılması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|Arnavutköy Belediyesi Basın ve Yayın Müdürlüğü'nün Belirlediği Yer ve Tarihlerde Yapılacaktır.
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|İşe başlama tarihi 01.01.2025, işin bitiş tarihi 31.12.2025
|d) İşe başlama tarihi
|:
|01.01.2025
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|24.12.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
:
|Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi No:88 Arnavutköy Belediyesi Kat 2 Koordinasyon İşleri Müdürlüğü İhale Bürosu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
|Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
|4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|4.4.1. Kamu veya özel sektöre yapılan etkinlik ve organizasyon işi.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
#ilangovtr Basın no ILN02131068