ARJEMEK JEOTERMAL İŞLETME MEYVECİLİK TURİZM SAN.VE TİC.A.Ş.

İ L A N

ARJEMEK JEOTERMAL İŞLETME MEYVECİLİK TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 Sayılı Ada 23 Sayılı Parsel No:1 ( 303,25 m²) ve Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 Sayılı Ada 15 Sayılı Parsel No: 13 ( 274,01 m²) Adreslerinde Bulunan Köy İçi Hamamlarının ( Erkek – Kadın ) ve Karşıyaka Mahallesi Kaplıca Sokak No:3/A ve No:3/B 1165 Ada 2 Parsel ( 3.010,47 m²) Armutlu/Yalova Adreslerinde Bulunan Erkek ve Kadın Hamamlarının 5 (Beş) Yıl Süre İle Kiralanması



Madde 1- Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 Sayılı Ada 23 Sayılı Parsel No:1 ( 303,25 m²) ve Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 sayılı Ada 15 Sayılı Parsel No: 13 ( 274,01 m²) adreslerinde bulunan köy içi hamamlarının (Erkek – Kadın ) ve Karşıyaka Mahallesi Kaplıca Sokak No:3/A ve No:3/B 1165 ada 2 parsel 3.010,47 m² Armutlu/Yalova Adreslerinde Bulunan Erkek ve Kadın Hamamlarının 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45 Maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ihale ile 5 (Beş) yıl süre ile kiraya verilecektir.



MADDE 2- İŞİN NİTELİĞİ, MİKTARI

İHALE ADI İHALE KONUSU İHALE GÜNÜ İHALE SAATİ MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT

Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 Sayılı Ada 23 Sayılı Parsel No:1 ( 303,25 m²) ve Bayır Mahallesi Ilıca Sokak 681 sayılı Ada 15 Sayılı Parsel No: 13 ( 274,01 m²) Armutlu/Yalova Adreslerinde Bulunan Köy İçi Hamamlarının (Erkek – Kadın ) 5 (Beş) Yıl Süre İle Kiralanması 2 Adet İş Yeri Kiralanması 31.01.2025 15:00 Aylık 140.000,00-TL+%KDV

(Peşin 8.400.000,00 -TL+%KDV) 252.000,00 TL Karşıyaka Mahallesi Kaplıca Sokak No:3/A ve No:3/B 1165 ada 2 parsel 3.010,47 m² Armutlu/Yalova Adreslerinde Bulunan Erkek ve Kadın Hamamlarının 5 ( Beş ) Yıl Süre ile Kiralanması 2 Adet İş Yeri Kiralanması 31.01.2025 15:30 Aylık 180.000,00-TL+%KDV

(Peşin 10.800.000,00 -TL+%KDV)

324.000,00 TL



MADDE 3- İhale 31.01.2025 Cuma günü saat: 15:00 ve 15:30’da Armutlu Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

MADDE 4- Şartname ve ekleri Arjemek Jeotermal İşletme Meyvecilik Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Muhasebe Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000,00-TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılmak için şartnamenin alınması mecburidir.

MADDE 5- Geçici Teminat (Muhammen Bedelin % 3’ü) olarak belirtilen bedeli şirketimizin Ziraat Bankası Yalova/Armutlu şubesinde bulunan TR67 0001 0009 3294 6714 3350 02 banka hesabımıza yatırarak, aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesinde belirtilen Teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisinin sunulması zorunludur.

MADDE 6- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

1.İsteklilerde aranacak şartlar;

a. Nüfus Cüzdan Sureti

b. İkametgah Belgesi,

c. Tebligat için Adres Beyanı

d.Her Sayfası İmzalı İhale Şartnamesi

e. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz

f. Noter Onaylı İmza Sirküleri

g. Tüzel Kişiler İcin Ticaret Sicil Belgesi- Oda Kayıt Belgesi-Vergi Levhası

h. Doküman Satın Alındı Makbuzu

MADDE 7- İhaleye katılmak isteyenler, teklif dosyalarını en geç 31.01.2025 Cuma günü saat 14:00’e kadar şirketimiz Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

MADDE 8- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.01.2025



İbrahim DÖNERTAŞ

Arjemek Şirket Müdürü

#ilangovtr Basın no ILN02157868