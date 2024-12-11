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ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ

ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2024 00:00

İLAN
T.C. ARDAHAN SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/4 Tereke

Mahkememizde görülmekte bulunan müteveffa FATMA ERDOĞAN'na ait tereke davasının yapılan açık yargılamasında verilen ara kararı gereğince; Müteveffa FATMA ERDOĞAN'nın terekesi mahkememizce muhafaza altına alınmış olup, müteveffanın yasal mirasçıları yapılan tüm araştırmalara rağmen isim ve tebliğe elverişli adresleri tespit edilemediğinden, müteveffanın mirasçılarının işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 1 yıl içerisinde mirasçılık sıfatlarını bildirmek üzere mahkememize müracaat etmesi aksi takdirde TMK'nun 594. maddesi gereğince mirasçıların miras sebebiyle istihkak davası açma hakları saklı kalmak üzere mirasın devlete geçeceğine dair gerekli kararın yokluğunda verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02138250