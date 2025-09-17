ARDAHAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ARDAHAN

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2024//505

KARAR NO : 2025/227

Sanık Gocha Meparishvili'nin üzerine atılı resmi belgede sahtecilik suçunu işlediği sabit olduğundan fiil ve eylemine uyan 5237 sayılı TCK’ nın 204/1 maddesi gereğince, TCK’ nın 61. maddesinde belirtilen suçun işleniş biçimi, işlendiği zaman ve yer, konusunun önem ve değeri, meydana gelen zararın ağırlığı, sanığın kastının ağırlığı, amaç ve saiki de göz önüne alınmak suretiyle CMK.nun 231/5. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiştir. İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur 15.09.2025

