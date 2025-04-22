ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ

ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI

1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli,Merkez (Ayr-Çamlıçatak) Ayr. -ÇıldırDevlet Yolunun km: 0+884,63-30+840,51 arasında yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

3) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,

4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası ArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 09/07/2025 günü saat 09:00’da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/03/2025

Sıra no: Esas No 2025/ Köy/Mahalle Ada Parsel Cinsi Malik, Zilyed, Hissedar(Davalılar) Taşınmazın toplam alanı m² Kamulaştırılan alan m² 1 99 ÇamlıçatakKöyü 163 197 Çayır Tuntul Güven, Hacer Güven, Halim Güven, Selim Güven, Dursun Güven, Sona Güven 624,36 131,60 2 129 Eşmepınar Köyü 119 86 Tarla Suat Uzunkaya 1.921,02 131,05 3 113 Eşmepınar Köyü 102 305 Tarla Bayram Vural, Gülten Çakır, Nadire Vural 25.664,16 521,00 4 119 Akçakale Köyü 107 136 Tarla Muhittin Cimşit 612,69 309,31 5 121 Eşmepınar Köyü 106 152 Tarla Aytül Polat, Serbület Yolcu, Ümran Onur 756,00 94,65 6 101 ÇamlıçatakKöyü 163 196 Arsa Zübeyde Bilgin, Caner Altınparmak, Öner Altınparmak, Taner Altınparmak, Erol Altınparmak, Ergül Altınparmak, Efrail Altınparmak, Gürdal Altınparmak 572,17 572,17 7 103 Çamlıçatak Köyü 156 14 Tarla Ayser Akkoç, Celil Çeğil, Hüsniye Çeğil, Mahinur Işık, Nazhanım Gür, Rüstem Çimen, Sebahattin Çimen, Sehattin Çeğil, Şehnaz Çimen, Taner Gür, Tuncay Gür, Yasin Çimen, Yener Gür 14,717.73 385,47 8 97 GüvenocakKöyü 111 53 Tarla Sevdakar Kaya 2.122,02 127,29 9 131 EşmepınarKöyü 109 15 Tarla Ergin Karahan 9.938,13 467,22 10 127 Güvenocak Köyü 117 357 Tarla Adem Durdağı 3.274,49 160,59 11 117 Güvenocak Köyü 111 43 Tarla Müzeyyen Şimşek, Sezgin Şimşek, Şenol Şimşek, Tuğrul Şimşek 4.803,73 243,86 12 107 GüvenocakKöyü 121 51 Tarla Budal Durdağı 5.910,87 467,76 13 109 AkçakaleKöyü 107 138 Tarla Nurettin Sarıçayır 2.384,83 296,46 14 111 Akçakale Köyü 111 36 Tarla Fikriye Güler 2.534,96 422,12 15 123 GüvenocakKöyü 111 37 Tarla Senem Yılmaz 3.637,04 479,72 16 125 GüvenocakKöyü 115 16 Tarla Seyran Kızılırmak 2.533,67 2.533,67 17 115 Aşağı Cambaz Köyü 117 213 Tarla Burcali Hündür, Engin Hündür, Erhan Hündür, İlhan Hündür, Özkan Hündür 10.491,38 1.891,32 18 105 Akçakale Köyü 102 253 Tarla Sevdakar Cimşit 3.086,25 170,32 19 100 Çamlıçatak Köyü 156 16 Çayır Fuat Altun, Hamdi Altun, Kudret Altun, Ferhat Altun, Mehti Altun, Mürşit Altun, Şöhret Altun, Vehbi Altun 1.596,34 414,66 20 112 Eşmepınar Köyü 107 149 Tarla Ahmet Rıfat Vural 6.028,93 589,19 21 114 Eşmepınar Köyü 103 1 Tarla Atalay Uzunkaya 9.206,44 451,19 22 116 Aşağı Cambaz Köyü 115 15 Tarla Durmuş Soğukbulak, Himaze Eren, Naciye Soğukbulak, Sadiye Coşkun 1.358,40 80,47 23 118 Eşmepınar Köyü 102 309 Tarla Kamil Bayraktar 16.294,35 504,90 24 110 Akçakale Köyü 111 38 Tarla Zeki Kılıç 19.699,65 612,19 25 104 Akçakale Köyü 101 1 Tarla Sevdekar Cimşit 10.249,14 9.731,18 26 122 Eşmepınar Köyü 113 36 Tarla Dilek Orhan, Murat Orhan, Nezahat Orhan, Sabri Orhan 1.463,15 353,91 27 98 Çamlıçatak Köyü 166 17 Arsa Hayreddin Korkmaz 2.228,91 289,30 28 120 Akçakale Köyü 110 71 Tarla Ogün Sarıçayır 10.886,25 115,50 29 126 Güvenocak Köyü 111 51 Tarla Aydın Kaya 2.533,57 133,70 30 130 Eşmepınar Köyü 106 150 Tarla Esat Savtekin 5.085,97 1.188,02 31 108 Güvenocak Köyü 111 49 Tarla H. Murat Kaya 2.700,69 121,14 32 102 Eşmepınar Köyü 108 108 Deniz Topkaya, Derya Aygün, Gülhanım İskenderoğlu, Gürkan İskenderoğlu, Henis Topkaya, Perihan Şenses 8.402,31 86,55 33 106 Eşpemınar Köyü 113 34 Tarla Ergin Karahan 2.357,98 429,86 34 132 Eşmepınar Köyü 107 163 Tarla Bayram Tanrıkulu 3.283,05 73,00 35 128 Aşıkşenlik Köyü 157 73 Tarla Beyhan Hündür, Filiz Demirci, Gencay Hündür, Gülenur Sarıkaya, Güller Çaar, İbrahim Hündür, Leman Yücal, Orhan Hündür, Şemistan Hündür, Şevki Hündür, Tuncay Hündür 2.579,91 284,63 36 124 Akçakale Köyü 101 8 Tarla Muhittin Cimşit 1.170,02 1.170,02

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