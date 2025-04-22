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ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ARDAHAN 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Nisan 23, 2025 00:00

T.C. ARDAHAN 1. ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ
ADINA KAMULAŞTIRMA İLANI

1) Aşağıda özellikleri ve mahkememizdeki dosya numaraları belirtilen Ardahan İli,Merkez (Ayr-Çamlıçatak) Ayr. -ÇıldırDevlet Yolunun km: 0+884,63-30+840,51 arasında yol yapım ve emniyet sahasına rastlayan taşınmazların kamulaştırılmasına dahil gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde bulundukları ve kamulaştırma planında gösterilen yol güzergahına isabet edeh köylerinde bulunan taşınmazların KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE kamulaştırılmasına karar verilmiş ve kamulaştırma bedelinde taşınmaz maliki,zilyedi veya hissedarları ile davacı idare arasında anlaşma sağlanamadığından bahisle KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve dava konusu taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının Bakanlık adına tesciline karar verilmesi istemi ile dava açılmıştır.

2) İlgililerin 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Yasanın 10.maddesi gereğince tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açabilecekleri;Dava açılmadığı veya belgelendirilmediği taktirde kamulaştırmanın kesinleşeceği, mahkememizce tespit edilecek bedelin hak sahiplerine ödeneceği ve taşınmazın kamulaştırılan kısımlarının davacı idare adına tesciline karar verileceği,

3) Açılacak davalarda husumetin KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE yöneltilmesi gerektiği ve adresinin Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü/Kars olduğu,

4) Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin Ziraat Bankası ArdahanŞubesinde açılacak mevduat hesabına,karar verildiğinde hak sahiplerine ödenmek üzere yatırılacağı,

5) İlgililerin konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerini tebliğ tarihinden itibaren 10 (On) gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

6) Tapuda kayıtlı olmayan taşınmazlarda, hak sahiplerinin ilan tarihinden itibaren 1 (Bir) ay içinde itiraz etmedikleri taktirde, kamulaştırma bedelinin tespit olunan zilyet veya hissedarlarına ödeneceği,

Aşağıda belirtilen davalı, malik, zilyed veya hissedarlarının adresleri tespit olunamadığından, mahkememizce dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine karar verilmiş olup, ilgililerin duruşmanın yapılacağı 09/07/2025 günü saat 09:00’da Ardahan 2. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır olmaları ya da kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, aksi taktirde yargılamaya yokluklarında devam olunarak karar verileceği HMK, 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesi ve 7201 Sayılı Tebligat Yasası’nın 28 ila 31.maddeleri gereğince İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 26/03/2025

Sıra no:Esas No 2025/Köy/MahalleAdaParselCinsiMalik, Zilyed, Hissedar(Davalılar)Taşınmazın toplam alanı m²Kamulaştırılan alan m²
199ÇamlıçatakKöyü163197ÇayırTuntul Güven, Hacer Güven, Halim Güven, Selim Güven, Dursun Güven, Sona Güven624,36131,60
2129Eşmepınar Köyü11986TarlaSuat Uzunkaya1.921,02131,05
3113Eşmepınar Köyü102305TarlaBayram Vural, Gülten Çakır, Nadire Vural25.664,16521,00
4119Akçakale Köyü107136TarlaMuhittin Cimşit612,69309,31
5121Eşmepınar Köyü106152TarlaAytül Polat, Serbület Yolcu, Ümran Onur756,0094,65
6101ÇamlıçatakKöyü163196ArsaZübeyde Bilgin, Caner Altınparmak, Öner Altınparmak, Taner Altınparmak, Erol Altınparmak, Ergül Altınparmak, Efrail Altınparmak, Gürdal Altınparmak572,17572,17
7103Çamlıçatak Köyü15614TarlaAyser Akkoç, Celil Çeğil, Hüsniye Çeğil, Mahinur Işık, Nazhanım Gür, Rüstem Çimen, Sebahattin Çimen, Sehattin Çeğil, Şehnaz Çimen, Taner Gür, Tuncay Gür, Yasin Çimen, Yener Gür14,717.73385,47
897GüvenocakKöyü11153TarlaSevdakar Kaya2.122,02127,29
9131EşmepınarKöyü10915TarlaErgin Karahan9.938,13467,22
10127Güvenocak Köyü117357TarlaAdem Durdağı3.274,49160,59
11117Güvenocak Köyü11143TarlaMüzeyyen Şimşek, Sezgin Şimşek, Şenol Şimşek, Tuğrul Şimşek4.803,73243,86
12107GüvenocakKöyü12151TarlaBudal Durdağı5.910,87467,76
13109AkçakaleKöyü107138TarlaNurettin Sarıçayır2.384,83296,46
14111Akçakale Köyü11136TarlaFikriye Güler2.534,96422,12
15123GüvenocakKöyü11137TarlaSenem Yılmaz3.637,04479,72
16125GüvenocakKöyü11516TarlaSeyran Kızılırmak2.533,672.533,67
17115Aşağı Cambaz Köyü117213TarlaBurcali Hündür, Engin Hündür, Erhan Hündür, İlhan Hündür, Özkan Hündür10.491,381.891,32
18105Akçakale Köyü102253TarlaSevdakar Cimşit3.086,25170,32
19100Çamlıçatak Köyü15616ÇayırFuat Altun, Hamdi Altun, Kudret Altun, Ferhat Altun, Mehti Altun, Mürşit Altun, Şöhret Altun, Vehbi Altun1.596,34414,66
20112Eşmepınar Köyü107149TarlaAhmet Rıfat Vural6.028,93589,19
21114Eşmepınar Köyü1031TarlaAtalay Uzunkaya9.206,44451,19
22116Aşağı Cambaz Köyü11515TarlaDurmuş Soğukbulak, Himaze Eren, Naciye Soğukbulak, Sadiye Coşkun1.358,4080,47
23118Eşmepınar Köyü102309TarlaKamil Bayraktar16.294,35504,90
24110Akçakale Köyü11138TarlaZeki Kılıç19.699,65612,19
25104Akçakale Köyü1011TarlaSevdekar Cimşit10.249,149.731,18
26122Eşmepınar Köyü11336TarlaDilek Orhan, Murat Orhan, Nezahat Orhan, Sabri Orhan1.463,15353,91
2798Çamlıçatak Köyü16617ArsaHayreddin Korkmaz2.228,91289,30
28120Akçakale Köyü11071TarlaOgün Sarıçayır10.886,25115,50
29126Güvenocak Köyü11151TarlaAydın Kaya2.533,57133,70
30130Eşmepınar Köyü106150TarlaEsat Savtekin5.085,971.188,02
31108Güvenocak Köyü11149TarlaH. Murat Kaya2.700,69121,14
32102Eşmepınar Köyü108108 Deniz Topkaya, Derya Aygün, Gülhanım İskenderoğlu, Gürkan İskenderoğlu, Henis Topkaya, Perihan Şenses8.402,3186,55
33106Eşpemınar Köyü11334TarlaErgin Karahan2.357,98429,86
34132Eşmepınar Köyü107163TarlaBayram Tanrıkulu3.283,0573,00
35128Aşıkşenlik Köyü15773TarlaBeyhan Hündür, Filiz Demirci, Gencay Hündür, Gülenur Sarıkaya, Güller Çaar, İbrahim Hündür, Leman Yücal, Orhan Hündür, Şemistan Hündür, Şevki Hündür, Tuncay Hündür2.579,91284,63
36124Akçakale Köyü1018TarlaMuhittin Cimşit1.170,021.170,02

#ilangovtr Basın no ILN02210651