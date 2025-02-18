ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024 ve 2023 Yıllarına Ait Kamulaştırma Dosyalarına Hakkında Mahkememizin 2024/13 Esas sayılı Pilot Dosya Üzerinde Yapılan Toplu İlan

ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA İLANI VE DAVA DİLEKÇELERİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazların Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Bölge Müdürlüğüne izafeten Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının tapu kayıtlarının iptali ile Karayolları Bölge Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup; 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları, belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankasına yatırılacağı taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği; Hak sahiplerinin belirtilen günde geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri ve kendilerine vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28. Ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile ilgili bilgiler ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025

NO: Dosya No: Kamulaştırılan Taşınmazın Yeri, Ada Ve Parsel Numarası Tapu Parsel Maliki Duruşma Günü 1 2024/13 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 20 Parsel Mehmet Servan 9.04.2025 2 2024/14 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 22 Parsel Nusret Oğuz 9.04.2025 3 2024/15 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 174 Ada 10 Parsel Musa Bilir 9.04.2025 4 2024/16 Iğdır ili Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 8 Parsel Cemal Yumak 30.04.2025 5 2024/17 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 Parsel Ali Yumak 30.04.2025 6 2024/18 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 2 Parsel Zeki Abuç 30.04.2025 7 2024/19 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 183 Parsel Salih Abuç 30.04.2025 8 2024/20 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 185 Parsel Salih Abuç 30.04.2025 9 2024/21 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 7 Parsel Eyyüp Tapu 30.04.2025 10 2024/22 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 145 Ada 3 Parsel Cafer Altuntepe 30.04.2025 11 2024/23 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 5 Parsel Eyyüp Tapu 30.04.2025 12 2024/24 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 Parsel Eyyüp Tapu 30.04.2025 13 2024/25 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 9 Parsel Eyyüp Tapu 30.04.2025 14 2024/26 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 181 Parsel Ayşe Çali 30.04.2025 Ferhat Teski Güllü Gülen Hacer Doğan Hanoş Teski Hatice Tekik Hazal Aksangu Meryem Gülen Murat Teski Sinem Tagı Yaşar Teski 15 2024/27 Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 187 Parsel Ahmet Han 30.04.2025 Ahmet Önay Berfo Paran Berfo Temel Cevdet Önay Dilber Abuç Emine Neşeli Fatma Tegez Gülüstan Tebik Anık Eksik Hatice Paran Hatun Timar Karahan Önay Kemal Abuç Mahide Aktaş Mahir Önay Makbule Aydemir Mehmet Eksik Nejdet Önay Pürüze Çali Rukiye MalgazŞennur Önay Vahide Çalhan Yaşar Eksik Zahide Eksik Zahir Önay Zeki Abuç 16 2024/28 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 7 Parsel Hayreddin Dal 30.04.2025 17 2024/29 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 5 Parsel Hayreddin Dal 30.04.2025 18 2024/30 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 352 Ada 4 Parsel Sabri Dal 30.04.2025 19 2024/31 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 20 Parsel Osman Güner 30.04.2025 20 2024/32 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 19 Parsel AnılArtun 30.04.2025 Songül Artun Aleyna Artun Muhammet Nadir Artun 21 2024/33 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 354 Ada 3 Parsel Mustafa Güner 30.04.2025 22 2024/34 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 355 Ada 10 Parsel Gürgün Aras 30.04.2025 23 2024/35 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 151 Ada 1 Parsel Gaffar Toksöz 30.04.2025 TG Lojistik Petrol ve Enerji TİC. LTD. ŞTİ. 24 2024/36 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 1 Parsel İdris Güner 30.04.2025 25 2024/37 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 8 Parsel İdris Güner 30.04.2025 26 2024/38 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 7 Parsel Fevzi Güner 30.04.2025 27 2024/39 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 9 Parsel Resul Sürkit 30.04.2025 28 2024/40 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 17 Parsel Süleyman Demirel 30.04.2025 29 2024/41 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 23 Parsel Zeki Abuç 30.04.2025 30 2024/42 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 25 Parsel Ahmet Temiz 30.04.2025 Fatma Temiz Deliktaş Hüseyin Temiz Kahraman Temiz Mehmet Temiz Muzaffer Temiz Ramazan Temiz Zafer Temiz 31 2024/43 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 2 Parsel Mustafa Güner 30.04.2025 32 2024/44 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 13 Parsel Mustafa Güner 30.04.2025 35 2024/45 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 20 Parsel İdris Yumak 30.04.2025 36 2024/46 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 356 Ada 1 Parsel Aysel Kaylan 9.04.2025 Binali Çelik Devrim Çelik Dilek Kaylan Eylem Çelik Fidan Kaylan Hatice Ölmez İpek Yıldırım Kader Kaylan Özdemir Kurtuluş Çelik Leylan Demirel Murat Kaylan Naciye Kaylan Öztürk Kaylan Rojhat Kaylan Şengül Kaylan Şenol Kaylan Tamer Kaylan Taner Kaylan Tuncer Kaylan Turgay Kaylan Ulaş Çelik Volkan Kaylan Zeki Kaylan 37 2024/47 Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 10 Parsel Aysel Kaylan 9.04.2025 Binali Çelik Devrim Çelik Dilek Kaylan Eylem Çelik Fidan Kaylan Hamayil Yıldız Hatice Ölmez İpek Yıldırım Kader Kaylan Özdemir Kurtuluş Çelik Leylan Demirel Murat Kaylan Naciye Kaylan Öztürk Kaylan Rojhat Kaylan Şengül Kaylan Şenol Kaylan Tamer Kaylan Taner Kaylan Tuncer Kaylan Turgay Kaylan Ulaş Çelik Volkan Kaylan Zeki Kaylan 38 2024/48 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 7 Parsel Mecit Güneş 9.04.2025 39 2024/49 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 27 Parsel Hasan Aras 7.05.2025 40 2024/50 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 25 Parsel Ali Lute 21.05.2025 41 2024/51 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 1 Parsel Sürmi Dinç 21.05.2025 42 2024/52 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 3 Parsel Sürmeli Güneş 26.02.2025 43 2024/53 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 23 Parsel Koç Aras 7.05.2025 44 2024/54 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 10 Parsel Abdullah Ataş 21.05.2025 45 2024/55 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 8 Parsel Hamit Güneş 21.05.2025 46 2024/56 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 9 Parsel Mehmet Teşvi 26.02.2025 47 2024/57 Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 21 Parsel Belgizar Kılıç 26.02.2025 48 2023/78 Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 30 Parsel Kumaş Filizkıran 7.03.2025 Telli Kurnaz Mehmet Kurnaz Mustafa Kurnaz Türkan Kurnaz 49 2023/74 Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi163 Ada 106 Parsel Tamer Arslantürk 7.03.2025 50 2023/61 Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 13 Parsel Enver Nefs 7.03.2025 51 2023/81 Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 12 Parsel Mecit Nefs 7.03.2025 Elmas Nefs (Tencik) Enver Nefs Dilber Koçer (Bedir) Telli Alagöz Hacer Nefs (Burç) Abdulbaki Nefs Nadir Nefs Sait Nefs Cemile Nefs Abdullah Nefs Hazal Alagöz Zarife Nefs (Kocar) 52 2023/71 Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 Ada 291 Parsel Özkan Kurkal 7.03.2025 Kurban Kurkal Şahin Kurkal İbrahim Kurkal 53 2023/56 Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 0 Ada 2498 Parsel Mehmet Alagöz 7.03.2025 54 2023/57 Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 15 Parsel Mehmet Ali Payan 7.03.2025 55 2023/76 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 15 Parsel Tamkar Tekstil İthalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 7.03.2025 56 2023/75 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 5 Ada 107 Parsel Murat Kartal 7.03.2025 57 2023/63 Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 17 Parsel Habip Bedir 7.03.2025 Nadir Bedir 58 2023/38 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 88 Parsel Hamit Mayuk 7.03.2025 Miskal Mayuk Mehmet Mayuk Almast Mayuk Ayşe Gülen İsmali Mayuk (Ahmet Oğlu) 59 2023/82 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 74 Parsel Hanife Akbulut, Telli İkto, Abdullah Örüm, Zaide Akçay, Kemal Mayuk, İsa Mayuk, Söner Mayuk, Cemal Mayuk, Asker Mayuk 7.03.2025 60 2023/51 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 24 Parsel Mehmet Mayuk 7.03.2025 61 2023/50 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 138 Ada 5 Parsel Murat Gülsen 7.03.2025 62 2023/80 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 6 Parsel Ayşe Karakuş 7.03.2025 İbrahim Örüm Abdullah Örüm Hacı Yayla Mehmet Yayla Zeynep Bağatur 63 2023/43 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 134 Parsel Kaçak Tenik 7.03.2025 64 2023/44 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 24 Parsel Selim Çimen 7.03.2025 65 2023/46 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 61 Parsel Erdal Çıtak 7.03.2025 66 2023/47 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 64 Parsel Emrah Çıtak 7.03.2025 67 2023/48 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 71 Parsel Erdal Çıtak 7.03.2025 68 2023/58 Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 605 Ada 16 Parsel Tahir Adet 7.03.2025 69 2023/69 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3 Ada 4 Parsel Muhammet Kasım Arslantürk 7.03.2025 Fatime Zehra Arslantürk Cansu Turan Mesut Erhan Arslantürk Selma Arslantürk 70 2023/72 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1 Ada 249 Parsel Latife Arslantürk Vural 7.03.2025 71 2023/66 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 47 Ada 26 Parsel Tamer Arslantürk 7.03.2025 72 2023/67 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 7 Parsel Latife Arslantürk Vural 7.03.2025 73 2023/45 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 144 Parsel İsrafil Dinç 7.03.2025 74 2023/41 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 218 Ada 7 Parsel İbrahim Akbulut 7.03.2025 75 2023/26 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 124 Ada 30 Parsel Mehmet Mayuk 7.03.2025 76 2023/24 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 129 Ada 8 Parsel Mehmet Özdemir 7.03.2025 77 2023/23 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 Ada 12 Parsel Kerim Güç 7.03.2025 78 2023/40 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 16 Parsel Mehmet İdam 7.03.2025 79 2023/35 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 80 Parsel Besi Çıtak 7.03.2025 80 2023/39 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 208 Ada 8 Parsel Tahir İrkin 7.03.2025 81 2023/34 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 211 Ada 15 Parsel Mustafa Kan 7.03.2025 82 2023/32 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 10 Parsel Ömerali Altıntaş 7.03.2025 83 2023/25 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 ada 27 parsel Aziz Aksoy 7.03.2025 84 2023/31 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 ada 140 parsel İsmail Tenik 7.03.2025 85 2023/73 Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 163 ada 104 parsel Tamer Arslantürk 7.03.2025 86 2023/27 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 217ada10 parsel Tahir Zenci 7.03.2025 Mustafa Zenci 87 2023/37 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 ada 14 parsel Mehmet Şakir Erik 7.03.2025 88 2023/29 Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 239 ada 2 parsel Hamit Miğfer 7.03.2025 89 2023/36 Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213ada 12 parsel Ferzende Güç 7.03.2025 90 2023/64 Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 495 Ada 8 Parsel Telli Alagöz 7.03.2025 Hasan Alagöz İsmail Alagöz 91 2023/79 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 66 Parsel Kibar Akşi 7.03.2025 Hüsna Zenci Mikayil Çitak İsrafil Çitak İsmail Çitak Gevez Çitak Türkan Padir 92 2023/30 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 184 ada 14 parsel Telli Taşdemir 7.03.2025 Hanım Taşdemir İbrahim Taşdemir Kemal Taşdemir Şefika Taşdemir(ÖZYER) Sıddika Taşdemir Kudret Taşdemir 93 2023/84 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 82 parsel Nebahat Öner 7.03.2025 Zarife Demir Saadet Mert Ahmet Sait Öner Fatma Öner Orhan Özer Öner Şamil Öner Ali İhsan Öner Fahreddin Öner Mehmet Emin Öner Aynur Aydın 94 2023/83 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 215 ada 26 parsel Yunus Baybaş 7.03.2025 Esra Selki Naciye Er Yasin Şahin Leyla Şahin Murat Şahin Ayşe İtek Ahmet Şahin Nizamettin Şahin Mustafa Demir Ömer Demir Ali Demir Adem Demir Abdurrahman Demir Mehmet Demir Hüseyin Demir Kadir Demir Esma Nur Demir Bediha Saydam Zeynep Tunç Süleyman Sivlim Gülüşan Sivlim Şaize Begeç Abdullah Sivlim Gülüstan Sivlim İsmail Sivlim Abdulselam Sivlim İpek Sivlim Vesile Sivlim Hacı Sivlim Halis Sivlim Zahide Saygı Fatma Durman 95 2023/54 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 32 parsel Telli Kurnaz 7.03.2025 96 2023/53 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 91 parsel Kasım Gülen 7.03.2025 97 2023/52 Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 34 parsel İsrafil Çitak 7.03.2025 98 2023/55 Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 165 ada 27 parsel Tamer Arslantürk 7.03.2025 99 2023/62 Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 610 ada 1 parsel Mehmet Ali Payan 7.03.2025 Emine Payan 100 2023/77 Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 4 ada 13 parsel Muhammet Kasım Arslantürk 7.03.2025 Fatime Zehra Arslantürk Cansu Turan Mesut Erhan Arslantürk Selma Arslantürk 101 2023/65 Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 ada 277 parsel Hanım Akyıldırım 7.03.2025 102 2023/70 Iğdır ili Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1 ada 320 parsel Hanım Akyıldırım 7.03.2025 103 2023/68 Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 21 parsel Terlan Adet 7.03.2025 Telli Çimendağ Mehmet Adet Hatice Adet Hacer Adet 104 2023/59 Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 25 parsel İbrahim Karar 7.03.2025 105 2023/28 Iğdır ili Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 23 parsel Mehmet Alagöz 7.03.2025 106 2023/33 Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 211 ada 17 parsel Paşa Taş 7.03.2025 107 2023/42 Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 361 ada 78 parsel Süleyman Dengiz 7.03.2025

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