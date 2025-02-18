ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C.
ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024 ve 2023 Yıllarına Ait Kamulaştırma Dosyalarına Hakkında Mahkememizin 2024/13 Esas sayılı Pilot Dosya Üzerinde Yapılan Toplu İlan
ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI VE DAVA DİLEKÇELERİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU
Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazların Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Bölge Müdürlüğüne izafeten Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının tapu kayıtlarının iptali ile Karayolları Bölge Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup; 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları, belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankasına yatırılacağı taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği; Hak sahiplerinin belirtilen günde geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri ve kendilerine vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28. Ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile ilgili bilgiler ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025
|NO:
|Dosya No:
|Kamulaştırılan Taşınmazın Yeri, Ada Ve Parsel Numarası
|Tapu Parsel Maliki
|Duruşma Günü
|1
|2024/13
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 20 Parsel
|Mehmet Servan
|9.04.2025
|2
|2024/14
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 22 Parsel
|Nusret Oğuz
|9.04.2025
|3
|2024/15
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 174 Ada 10 Parsel
|Musa Bilir
|9.04.2025
|4
|2024/16
|Iğdır ili Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 8 Parsel
|Cemal Yumak
|30.04.2025
|5
|2024/17
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 Parsel
|Ali Yumak
|30.04.2025
|6
|2024/18
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 2 Parsel
|Zeki Abuç
|30.04.2025
|7
|2024/19
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 183 Parsel
|Salih Abuç
|30.04.2025
|8
|2024/20
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 185 Parsel
|Salih Abuç
|30.04.2025
|9
|2024/21
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 7 Parsel
|Eyyüp Tapu
|30.04.2025
|10
|2024/22
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 145 Ada 3 Parsel
|Cafer Altuntepe
|30.04.2025
|11
|2024/23
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 5 Parsel
|Eyyüp Tapu
|30.04.2025
|12
|2024/24
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 Parsel
|Eyyüp Tapu
|30.04.2025
|13
|2024/25
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 9 Parsel
|Eyyüp Tapu
|30.04.2025
|14
|2024/26
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 181 Parsel
|Ayşe Çali
|30.04.2025
|Ferhat Teski
|Güllü Gülen
|Hacer Doğan
|Hanoş Teski
|Hatice Tekik
|Hazal Aksangu
|Meryem Gülen
|Murat Teski
|Sinem Tagı
|Yaşar Teski
|15
|2024/27
|Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 187 Parsel
|Ahmet Han
|30.04.2025
|Ahmet Önay
|Berfo Paran
|Berfo Temel
|Cevdet Önay
|Dilber Abuç
|Emine Neşeli
|Fatma Tegez Gülüstan Tebik
|Anık Eksik
|Hatice Paran
|Hatun Timar
|Karahan Önay
|Kemal Abuç
|Mahide Aktaş
|Mahir Önay Makbule Aydemir Mehmet Eksik Nejdet Önay
|Pürüze Çali
|Rukiye MalgazŞennur Önay
|Vahide Çalhan Yaşar Eksik
|Zahide Eksik
|Zahir Önay
|Zeki Abuç
|16
|2024/28
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 7 Parsel
|Hayreddin Dal
|30.04.2025
|17
|2024/29
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 5 Parsel
|Hayreddin Dal
|30.04.2025
|18
|2024/30
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 352 Ada 4 Parsel
|Sabri Dal
|30.04.2025
|19
|2024/31
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 20 Parsel
|Osman Güner
|30.04.2025
|20
|2024/32
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 19 Parsel
|AnılArtun
|30.04.2025
|Songül Artun
|Aleyna Artun
|Muhammet Nadir Artun
|21
|2024/33
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 354 Ada 3 Parsel
|Mustafa Güner
|30.04.2025
|22
|2024/34
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 355 Ada 10 Parsel
|Gürgün Aras
|30.04.2025
|23
|2024/35
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 151 Ada 1 Parsel
|Gaffar Toksöz
|30.04.2025
|TG Lojistik Petrol ve Enerji TİC. LTD. ŞTİ.
|24
|2024/36
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 1 Parsel
|İdris Güner
|30.04.2025
|25
|2024/37
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 8 Parsel
|İdris Güner
|30.04.2025
|26
|2024/38
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 7 Parsel
|Fevzi Güner
|30.04.2025
|27
|2024/39
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 9 Parsel
|Resul Sürkit
|30.04.2025
|28
|2024/40
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 17 Parsel
|Süleyman Demirel
|30.04.2025
|29
|2024/41
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 23 Parsel
|Zeki Abuç
|30.04.2025
|30
|2024/42
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 25 Parsel
|Ahmet Temiz
|30.04.2025
|Fatma Temiz Deliktaş
|Hüseyin Temiz
|Kahraman Temiz
|Mehmet Temiz
|Muzaffer Temiz
|Ramazan Temiz
|Zafer Temiz
|31
|2024/43
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 2 Parsel
|Mustafa Güner
|30.04.2025
|32
|2024/44
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 13 Parsel
|Mustafa Güner
|30.04.2025
|35
|2024/45
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 20 Parsel
|İdris Yumak
|30.04.2025
|36
|2024/46
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 356 Ada 1 Parsel
|Aysel Kaylan
|9.04.2025
|Binali Çelik
|Devrim Çelik
|Dilek Kaylan
|Eylem Çelik
|Fidan Kaylan
|Hatice Ölmez
|İpek Yıldırım
|Kader Kaylan Özdemir
|Kurtuluş Çelik
|Leylan Demirel
|Murat Kaylan
|Naciye Kaylan
|Öztürk Kaylan
|Rojhat Kaylan
|Şengül Kaylan
|Şenol Kaylan
|Tamer Kaylan
|Taner Kaylan
|Tuncer Kaylan
|Turgay Kaylan
|Ulaş Çelik
|Volkan Kaylan
|Zeki Kaylan
|37
|2024/47
|Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 10 Parsel
|Aysel Kaylan
|9.04.2025
|Binali Çelik
|Devrim Çelik
|Dilek Kaylan
|Eylem Çelik
|Fidan Kaylan
|Hamayil Yıldız
|Hatice Ölmez
|İpek Yıldırım
|Kader Kaylan Özdemir
|Kurtuluş Çelik
|Leylan Demirel
|Murat Kaylan
|Naciye Kaylan
|Öztürk Kaylan
|Rojhat Kaylan
|Şengül Kaylan
|Şenol Kaylan
|Tamer Kaylan
|Taner Kaylan
|Tuncer Kaylan
|Turgay Kaylan
|Ulaş Çelik
|Volkan Kaylan
|Zeki Kaylan
|38
|2024/48
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 7 Parsel
|Mecit Güneş
|9.04.2025
|39
|2024/49
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 27 Parsel
|Hasan Aras
|7.05.2025
|40
|2024/50
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 25 Parsel
|Ali Lute
|21.05.2025
|41
|2024/51
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 1 Parsel
|Sürmi Dinç
|21.05.2025
|42
|2024/52
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 3 Parsel
|Sürmeli Güneş
|26.02.2025
|43
|2024/53
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 23 Parsel
|Koç Aras
|7.05.2025
|44
|2024/54
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 10 Parsel
|Abdullah Ataş
|21.05.2025
|45
|2024/55
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 8 Parsel
|Hamit Güneş
|21.05.2025
|46
|2024/56
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 9 Parsel
|Mehmet Teşvi
|26.02.2025
|47
|2024/57
|Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 21 Parsel
|Belgizar Kılıç
|26.02.2025
|48
|2023/78
|Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 30 Parsel
|Kumaş Filizkıran
|7.03.2025
|Telli Kurnaz
|Mehmet Kurnaz Mustafa Kurnaz Türkan Kurnaz
|49
|2023/74
|Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi163 Ada 106 Parsel
|Tamer Arslantürk
|7.03.2025
|50
|2023/61
|Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 13 Parsel
|Enver Nefs
|7.03.2025
|51
|2023/81
|Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 12 Parsel
|Mecit Nefs
|7.03.2025
|Elmas Nefs (Tencik)
|Enver Nefs
|Dilber Koçer (Bedir)
|Telli Alagöz
|Hacer Nefs (Burç)
|Abdulbaki Nefs
|Nadir Nefs
|Sait Nefs
|Cemile Nefs
|Abdullah Nefs
|Hazal Alagöz
|Zarife Nefs (Kocar)
|52
|2023/71
|Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 Ada 291 Parsel
|Özkan Kurkal
|7.03.2025
|Kurban Kurkal
|Şahin Kurkal
|İbrahim Kurkal
|53
|2023/56
|Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 0 Ada 2498 Parsel
|Mehmet Alagöz
|7.03.2025
|54
|2023/57
|Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 15 Parsel
|Mehmet Ali Payan
|7.03.2025
|55
|2023/76
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 15 Parsel
|Tamkar Tekstil İthalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
|7.03.2025
|56
|2023/75
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 5 Ada 107 Parsel
|Murat Kartal
|7.03.2025
|57
|2023/63
|Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 17 Parsel
|Habip Bedir
|7.03.2025
|Nadir Bedir
|58
|2023/38
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 88 Parsel
|Hamit Mayuk
|7.03.2025
|Miskal Mayuk
|Mehmet Mayuk
|Almast Mayuk
|Ayşe Gülen
|İsmali Mayuk (Ahmet Oğlu)
|59
|2023/82
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 74 Parsel
|Hanife Akbulut, Telli İkto, Abdullah Örüm, Zaide Akçay, Kemal Mayuk, İsa Mayuk, Söner Mayuk, Cemal Mayuk, Asker Mayuk
|7.03.2025
|60
|2023/51
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 24 Parsel
|Mehmet Mayuk
|7.03.2025
|61
|2023/50
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 138 Ada 5 Parsel
|Murat Gülsen
|7.03.2025
|62
|2023/80
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 6 Parsel
|Ayşe Karakuş
|7.03.2025
|İbrahim Örüm
|Abdullah Örüm
|Hacı Yayla
|Mehmet Yayla
|Zeynep Bağatur
|63
|2023/43
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 134 Parsel
|Kaçak Tenik
|7.03.2025
|64
|2023/44
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 24 Parsel
|Selim Çimen
|7.03.2025
|65
|2023/46
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 61 Parsel
|Erdal Çıtak
|7.03.2025
|66
|2023/47
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 64 Parsel
|Emrah Çıtak
|7.03.2025
|67
|2023/48
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 71 Parsel
|Erdal Çıtak
|7.03.2025
|68
|2023/58
|Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 605 Ada 16 Parsel
|Tahir Adet
|7.03.2025
|69
|2023/69
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3 Ada 4 Parsel
|Muhammet Kasım Arslantürk
|7.03.2025
|Fatime Zehra Arslantürk
|Cansu Turan
|Mesut Erhan Arslantürk
|Selma Arslantürk
|70
|2023/72
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1 Ada 249 Parsel
|Latife Arslantürk Vural
|7.03.2025
|71
|2023/66
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 47 Ada 26 Parsel
|Tamer Arslantürk
|7.03.2025
|72
|2023/67
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 7 Parsel
|Latife Arslantürk Vural
|7.03.2025
|73
|2023/45
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 144 Parsel
|İsrafil Dinç
|7.03.2025
|74
|2023/41
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 218 Ada 7 Parsel
|İbrahim Akbulut
|7.03.2025
|75
|2023/26
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 124 Ada 30 Parsel
|Mehmet Mayuk
|7.03.2025
|76
|2023/24
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 129 Ada 8 Parsel
|Mehmet Özdemir
|7.03.2025
|77
|2023/23
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 Ada 12 Parsel
|Kerim Güç
|7.03.2025
|78
|2023/40
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 16 Parsel
|Mehmet İdam
|7.03.2025
|79
|2023/35
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 80 Parsel
|Besi Çıtak
|7.03.2025
|80
|2023/39
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 208 Ada 8 Parsel
|Tahir İrkin
|7.03.2025
|81
|2023/34
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 211 Ada 15 Parsel
|Mustafa Kan
|7.03.2025
|82
|2023/32
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 10 Parsel
|Ömerali Altıntaş
|7.03.2025
|83
|2023/25
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 ada 27 parsel
|Aziz Aksoy
|7.03.2025
|84
|2023/31
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 ada 140 parsel
|İsmail Tenik
|7.03.2025
|85
|2023/73
|Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 163 ada 104 parsel
|Tamer Arslantürk
|7.03.2025
|86
|2023/27
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 217ada10 parsel
|Tahir Zenci
|7.03.2025
|Mustafa Zenci
|87
|2023/37
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 ada 14 parsel
|Mehmet Şakir Erik
|7.03.2025
|88
|2023/29
|Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 239 ada 2 parsel
|Hamit Miğfer
|7.03.2025
|89
|2023/36
|Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213ada 12 parsel
|Ferzende Güç
|7.03.2025
|90
|2023/64
|Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 495 Ada 8 Parsel
|Telli Alagöz
|7.03.2025
|Hasan Alagöz
|İsmail Alagöz
|91
|2023/79
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 66 Parsel
|Kibar Akşi
|7.03.2025
|Hüsna Zenci
|Mikayil Çitak
|İsrafil Çitak
|İsmail Çitak
|Gevez Çitak
|Türkan Padir
|92
|2023/30
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 184 ada 14 parsel
|Telli Taşdemir
|7.03.2025
|Hanım Taşdemir
|İbrahim Taşdemir
|Kemal Taşdemir
|Şefika Taşdemir(ÖZYER)
|Sıddika Taşdemir
|Kudret Taşdemir
|93
|2023/84
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 82 parsel
|Nebahat Öner
|7.03.2025
|Zarife Demir
|Saadet Mert
|Ahmet Sait Öner
|Fatma Öner
|Orhan Özer Öner
|Şamil Öner
|Ali İhsan Öner
|Fahreddin Öner
|Mehmet Emin Öner
|Aynur Aydın
|94
|2023/83
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 215 ada 26 parsel
|Yunus Baybaş
|7.03.2025
|Esra Selki
|Naciye Er
|Yasin Şahin
|Leyla Şahin
|Murat Şahin
|Ayşe İtek
|Ahmet Şahin
|Nizamettin Şahin
|Mustafa Demir
|Ömer Demir
|Ali Demir
|Adem Demir
|Abdurrahman Demir
|Mehmet Demir
|Hüseyin Demir
|Kadir Demir
|Esma Nur Demir
|Bediha Saydam
|Zeynep Tunç
|Süleyman Sivlim
|Gülüşan Sivlim
|Şaize Begeç
|Abdullah Sivlim
|Gülüstan Sivlim
|İsmail Sivlim
|Abdulselam Sivlim
|İpek Sivlim
|Vesile Sivlim
|Hacı Sivlim
|Halis Sivlim
|Zahide Saygı
|Fatma Durman
|95
|2023/54
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 32 parsel
|Telli Kurnaz
|7.03.2025
|96
|2023/53
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 91 parsel
|Kasım Gülen
|7.03.2025
|97
|2023/52
|Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 34 parsel
|İsrafil Çitak
|7.03.2025
|98
|2023/55
|Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 165 ada 27 parsel
|Tamer Arslantürk
|7.03.2025
|99
|2023/62
|Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 610 ada 1 parsel
|Mehmet Ali Payan
|7.03.2025
|Emine Payan
|100
|2023/77
|Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 4 ada 13 parsel
|Muhammet Kasım Arslantürk
|7.03.2025
|Fatime Zehra Arslantürk
|Cansu Turan
|Mesut Erhan Arslantürk
|Selma Arslantürk
|101
|2023/65
|Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 ada 277 parsel
|Hanım Akyıldırım
|7.03.2025
|102
|2023/70
|Iğdır ili Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1 ada 320 parsel
|Hanım Akyıldırım
|7.03.2025
|103
|2023/68
|Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 21 parsel
|Terlan Adet
|7.03.2025
|Telli Çimendağ
|Mehmet Adet
|Hatice Adet
|Hacer Adet
|104
|2023/59
|Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 25 parsel
|İbrahim Karar
|7.03.2025
|105
|2023/28
|Iğdır ili Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 23 parsel
|Mehmet Alagöz
|7.03.2025
|106
|2023/33
|Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 211 ada 17 parsel
|Paşa Taş
|7.03.2025
|107
|2023/42
|Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 361 ada 78 parsel
|Süleyman Dengiz
|7.03.2025
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