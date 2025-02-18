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ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2025 00:00

T.C.
ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024 ve 2023 Yıllarına Ait Kamulaştırma Dosyalarına Hakkında Mahkememizin 2024/13 Esas sayılı Pilot Dosya Üzerinde Yapılan Toplu İlan

ARALIK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI VE DAVA DİLEKÇELERİNİN TEBLİĞİ DUYURUSU

Aşağıda ili, ilçesi, mahallesi köyü ve parsel numarası belirtilen taşınmazların Kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Bölge Müdürlüğüne izafeten Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü adına tapuya tesciline karar verilmesi için 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 8. Ve 10. Maddeleri gereğince kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi ile tespit edilen bu bedelin ödenmesi karşılığında taşınmazların kamulaştırılan kısımlarının tapu kayıtlarının iptali ile Karayolları Bölge Müdürlüğü adına tescili talep edilmiş olup; 2942 sayılı kanunun 10. Maddesi gereğince mahkememizce yapılacak tebliğ gününden itibaren kendilerine tebligat yapılmayanlara tebliğ yerine geçmek üzere kamulaştırılan taşınmaz üzerinde hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açmaları, belirtilen sürede kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıkları belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Ziraat Bankasına yatırılacağı taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin 10 gün içinde mahkememize bildirilmesi gerektiği; Hak sahiplerinin belirtilen günde geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmedikleri ve kendilerine vekille temsil ettirmedikleri takdirde yargılamaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu 7201 sayılı kanunun 28. Ve 2942 sayılı kanunun değişik 10. Maddesi gereğince tüm davalılara davetiye yerine geçmek üzere dava dilekçesinin özeti ile kamulaştırma işlemi ile ilgili bilgiler ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025

NO:Dosya No:Kamulaştırılan Taşınmazın Yeri, Ada Ve Parsel NumarasıTapu Parsel MalikiDuruşma Günü
12024/13Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 20 ParselMehmet Servan9.04.2025
22024/14Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 176 Ada 22 ParselNusret Oğuz9.04.2025
32024/15Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 174 Ada 10 ParselMusa Bilir9.04.2025
42024/16Iğdır ili Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 8 ParselCemal Yumak30.04.2025
52024/17Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 ParselAli Yumak30.04.2025
62024/18Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 2 ParselZeki Abuç30.04.2025
72024/19Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 183 ParselSalih Abuç30.04.2025
82024/20Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 185 ParselSalih Abuç30.04.2025
92024/21Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 7 ParselEyyüp Tapu30.04.2025
102024/22Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 145 Ada 3 ParselCafer Altuntepe30.04.2025
112024/23Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 5 ParselEyyüp Tapu30.04.2025
122024/24Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 147 Ada 6 ParselEyyüp Tapu30.04.2025
132024/25Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 146 Ada 9 ParselEyyüp Tapu30.04.2025
142024/26Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 181 ParselAyşe Çali30.04.2025
Ferhat Teski
Güllü Gülen
Hacer Doğan
Hanoş Teski
Hatice Tekik
Hazal Aksangu
Meryem Gülen
Murat Teski
Sinem Tagı
Yaşar Teski
152024/27Iğdır İli Aralık İlçesi Yukarı Topraklı Köyü 144 Ada 187 ParselAhmet Han30.04.2025
Ahmet Önay
Berfo Paran
Berfo Temel
Cevdet Önay
Dilber Abuç
Emine Neşeli
Fatma Tegez Gülüstan Tebik
Anık Eksik
Hatice Paran
Hatun Timar
Karahan Önay
Kemal Abuç
Mahide Aktaş
Mahir Önay Makbule Aydemir Mehmet Eksik Nejdet Önay
Pürüze Çali
Rukiye MalgazŞennur Önay
Vahide Çalhan Yaşar Eksik
Zahide Eksik
Zahir Önay
Zeki Abuç
162024/28Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 7 ParselHayreddin Dal30.04.2025
172024/29Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 353 Ada 5 ParselHayreddin Dal30.04.2025
182024/30Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 352 Ada 4 ParselSabri Dal30.04.2025
192024/31Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 20 ParselOsman Güner30.04.2025
202024/32Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 19 ParselAnılArtun30.04.2025
Songül Artun
Aleyna Artun
Muhammet Nadir Artun
212024/33Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 354 Ada 3 ParselMustafa Güner30.04.2025
222024/34Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 355 Ada 10 ParselGürgün Aras30.04.2025
232024/35Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 151 Ada 1 ParselGaffar Toksöz30.04.2025
TG Lojistik Petrol ve Enerji TİC. LTD. ŞTİ.
242024/36Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 1 Parselİdris Güner30.04.2025
252024/37Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 339 Ada 8 Parselİdris Güner30.04.2025
262024/38Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 7 ParselFevzi Güner30.04.2025
272024/39Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 9 ParselResul Sürkit30.04.2025
282024/40Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 17 ParselSüleyman Demirel30.04.2025
292024/41Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 23 ParselZeki Abuç30.04.2025
302024/42Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 25 ParselAhmet Temiz30.04.2025
Fatma Temiz Deliktaş
Hüseyin Temiz
Kahraman Temiz
Mehmet Temiz
Muzaffer Temiz
Ramazan Temiz
Zafer Temiz
312024/43Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 2 ParselMustafa Güner30.04.2025
322024/44Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 137 Ada 13 ParselMustafa Güner30.04.2025
352024/45Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 134 Ada 20 Parselİdris Yumak30.04.2025
362024/46Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 356 Ada 1 ParselAysel Kaylan9.04.2025
Binali Çelik
Devrim Çelik
Dilek Kaylan
Eylem Çelik
Fidan Kaylan
Hatice Ölmez
İpek Yıldırım
Kader Kaylan Özdemir
Kurtuluş Çelik
Leylan Demirel
Murat Kaylan
Naciye Kaylan
Öztürk Kaylan
Rojhat Kaylan
Şengül Kaylan
Şenol Kaylan
Tamer Kaylan
Taner Kaylan
Tuncer Kaylan
Turgay Kaylan
Ulaş Çelik
Volkan Kaylan
Zeki Kaylan
372024/47Iğdır ili Aralık İlçesi Saraçlı Köyü 351 Ada 10 ParselAysel Kaylan9.04.2025
Binali Çelik
Devrim Çelik
Dilek Kaylan
Eylem Çelik
Fidan Kaylan
Hamayil Yıldız
Hatice Ölmez
İpek Yıldırım
Kader Kaylan Özdemir
Kurtuluş Çelik
Leylan Demirel
Murat Kaylan
Naciye Kaylan
Öztürk Kaylan
Rojhat Kaylan
Şengül Kaylan
Şenol Kaylan
Tamer Kaylan
Taner Kaylan
Tuncer Kaylan
Turgay Kaylan
Ulaş Çelik
Volkan Kaylan
Zeki Kaylan
382024/48Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 7 ParselMecit Güneş9.04.2025
392024/49Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 27 ParselHasan Aras7.05.2025
402024/50Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 25 ParselAli Lute21.05.2025
412024/51Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 1 ParselSürmi Dinç21.05.2025
422024/52Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 3 ParselSürmeli Güneş26.02.2025
432024/53Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 23 ParselKoç Aras7.05.2025
442024/54Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 10 ParselAbdullah Ataş21.05.2025
452024/55Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 8 ParselHamit Güneş21.05.2025
462024/56Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 9 ParselMehmet Teşvi26.02.2025
472024/57Iğdır ili Aralık İlçesi Gödekli Köyü 175 Ada 21 ParselBelgizar Kılıç26.02.2025
482023/78Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 30 ParselKumaş Filizkıran7.03.2025
Telli Kurnaz
Mehmet Kurnaz Mustafa Kurnaz Türkan Kurnaz
492023/74Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi163 Ada 106 ParselTamer Arslantürk7.03.2025
502023/61Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 13 ParselEnver Nefs7.03.2025
512023/81Iğdır Aralık Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 12 ParselMecit Nefs7.03.2025
Elmas Nefs (Tencik)
Enver Nefs
Dilber Koçer (Bedir)
Telli Alagöz
Hacer Nefs (Burç)
Abdulbaki Nefs
Nadir Nefs
Sait Nefs
Cemile Nefs
Abdullah Nefs
Hazal Alagöz
Zarife Nefs (Kocar)
522023/71Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 Ada 291 ParselÖzkan Kurkal7.03.2025
Kurban Kurkal
Şahin Kurkal
İbrahim Kurkal
532023/56Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 0 Ada 2498 ParselMehmet Alagöz7.03.2025
542023/57Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 15 ParselMehmet Ali Payan7.03.2025
552023/76Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 15 ParselTamkar Tekstil İthalat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi7.03.2025
562023/75Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 5 Ada 107 ParselMurat Kartal7.03.2025
572023/63Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 242 Ada 17 ParselHabip Bedir7.03.2025
Nadir Bedir
582023/38Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 88 ParselHamit Mayuk7.03.2025
Miskal Mayuk
Mehmet Mayuk
Almast Mayuk
Ayşe Gülen
İsmali Mayuk (Ahmet Oğlu)
592023/82Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 74 ParselHanife Akbulut, Telli İkto, Abdullah Örüm, Zaide Akçay, Kemal Mayuk, İsa Mayuk, Söner Mayuk, Cemal Mayuk, Asker Mayuk7.03.2025
602023/51Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 Ada 24 ParselMehmet Mayuk7.03.2025
612023/50Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 138 Ada 5 ParselMurat Gülsen7.03.2025
622023/80Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 6 ParselAyşe Karakuş7.03.2025
İbrahim Örüm
Abdullah Örüm
Hacı Yayla
Mehmet Yayla
Zeynep Bağatur
632023/43Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 134 ParselKaçak Tenik7.03.2025
642023/44Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 24 ParselSelim Çimen7.03.2025
652023/46Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 61 ParselErdal Çıtak7.03.2025
662023/47Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 64 ParselEmrah Çıtak7.03.2025
672023/48Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 71 ParselErdal Çıtak7.03.2025
682023/58Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 605 Ada 16 ParselTahir Adet7.03.2025
692023/69Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 3 Ada 4 ParselMuhammet Kasım Arslantürk7.03.2025
Fatime Zehra Arslantürk
Cansu Turan
Mesut Erhan Arslantürk
Selma Arslantürk
702023/72Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 1 Ada 249 ParselLatife Arslantürk Vural7.03.2025
712023/66Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 47 Ada 26 ParselTamer Arslantürk7.03.2025
722023/67Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 4 Ada 7 ParselLatife Arslantürk Vural7.03.2025
732023/45Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 Ada 144 Parselİsrafil Dinç7.03.2025
742023/41Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 218 Ada 7 Parselİbrahim Akbulut7.03.2025
752023/26Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 124 Ada 30 ParselMehmet Mayuk7.03.2025
762023/24Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 129 Ada 8 ParselMehmet Özdemir7.03.2025
772023/23Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 Ada 12 ParselKerim Güç7.03.2025
782023/40Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 215 Ada 16 ParselMehmet İdam7.03.2025
792023/35Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 80 ParselBesi Çıtak7.03.2025
802023/39Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 208 Ada 8 ParselTahir İrkin7.03.2025
812023/34Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 211 Ada 15 ParselMustafa Kan7.03.2025
822023/32Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213 Ada 10 ParselÖmerali Altıntaş7.03.2025
832023/25Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 355 ada 27 parselAziz Aksoy7.03.2025
842023/31Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 360 ada 140 parselİsmail Tenik7.03.2025
852023/73Iğdır ili Aralık ilçesi Karşıyaka Mahallesi 163 ada 104 parselTamer Arslantürk7.03.2025
862023/27Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 217ada10 parselTahir Zenci7.03.2025
Mustafa Zenci
872023/37Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 204 ada 14 parselMehmet Şakir Erik7.03.2025
882023/29Iğdır ili Aralık ilçesi Aşağı Çamurlu Köyü 239 ada 2 parselHamit Miğfer7.03.2025
892023/36Iğdır ili Aralık ilçesi Hasanhan Köyü 213ada 12 parselFerzende Güç7.03.2025
902023/64Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 495 Ada 8 ParselTelli Alagöz7.03.2025
Hasan Alagöz
İsmail Alagöz
912023/79Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 Ada 66 ParselKibar Akşi7.03.2025
Hüsna Zenci
Mikayil Çitak
İsrafil Çitak
İsmail Çitak
Gevez Çitak
Türkan Padir
922023/30Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 184 ada 14 parselTelli Taşdemir7.03.2025
Hanım Taşdemir
İbrahim Taşdemir
Kemal Taşdemir
Şefika Taşdemir(ÖZYER)
Sıddika Taşdemir
Kudret Taşdemir
932023/84Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 82 parselNebahat Öner7.03.2025
Zarife Demir
Saadet Mert
Ahmet Sait Öner
Fatma Öner
Orhan Özer Öner
Şamil Öner
Ali İhsan Öner
Fahreddin Öner
Mehmet Emin Öner
Aynur Aydın
942023/83Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 215 ada 26 parselYunus Baybaş7.03.2025
Esra Selki
Naciye Er
Yasin Şahin
Leyla Şahin
Murat Şahin
Ayşe İtek
Ahmet Şahin
Nizamettin Şahin
Mustafa Demir
Ömer Demir
Ali Demir
Adem Demir
Abdurrahman Demir
Mehmet Demir
Hüseyin Demir
Kadir Demir
Esma Nur Demir
Bediha Saydam
Zeynep Tunç
Süleyman Sivlim
Gülüşan Sivlim
Şaize Begeç
Abdullah Sivlim
Gülüstan Sivlim
İsmail Sivlim
Abdulselam Sivlim
İpek Sivlim
Vesile Sivlim
Hacı Sivlim
Halis Sivlim
Zahide Saygı
Fatma Durman
952023/54Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 32 parselTelli Kurnaz7.03.2025
962023/53Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 361 ada 91 parselKasım Gülen7.03.2025
972023/52Iğdır İli Aralık İlçesi Hasanhan Köyü 124 ada 34 parselİsrafil Çitak7.03.2025
982023/55Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 165 ada 27 parselTamer Arslantürk7.03.2025
992023/62Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 610 ada 1 parselMehmet Ali Payan7.03.2025
Emine Payan
1002023/77Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 4 ada 13 parselMuhammet Kasım Arslantürk7.03.2025
Fatime Zehra Arslantürk
Cansu Turan
Mesut Erhan Arslantürk
Selma Arslantürk
1012023/65Iğdır İli Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi1 ada 277 parselHanım Akyıldırım7.03.2025
1022023/70Iğdır ili Aralık İlçesi Karşıyaka Mahallesi 1 ada 320 parselHanım Akyıldırım7.03.2025
1032023/68Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 21 parselTerlan Adet7.03.2025
Telli Çimendağ
Mehmet Adet
Hatice Adet
Hacer Adet
1042023/59Iğdır İli Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 25 parselİbrahim Karar7.03.2025
1052023/28Iğdır ili Aralık İlçesi Aşağı Çamurlu Köyü 616 ada 23 parselMehmet Alagöz7.03.2025
1062023/33Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 211 ada 17 parselPaşa Taş7.03.2025
1072023/42Iğdır ili Aralık İlçesi Hasanhan köyü 361 ada 78 parselSüleyman Dengiz7.03.2025

#ilangovtr Basın no ILN02175131