2. İLAN

T.C. ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

20.07.2026

Sayı : 2025/152 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan AHMET PERVANELİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.07.2026

GAİP :

TC KİMLİK NO : 55117547016

ADI SOYADI : AHMET PERVANELİ

BABA ADI : TÜRKER

ANA ADI : EMİNE

DOĞUM TARİHİ : 23/02/1995

DOĞUM YERİ : BADEN-BADEN/ALMANYA

İKAMETGAH ADRESİ :

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