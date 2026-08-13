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ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 00:00

2. İLAN
T.C. ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ

20.07.2026

Sayı : 2025/152 Esas

Konu : Gaiplik İlanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan AHMET PERVANELİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.07.2026
GAİP :
TC KİMLİK NO : 55117547016
ADI SOYADI : AHMET PERVANELİ
BABA ADI : TÜRKER
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 23/02/1995
DOĞUM YERİ : BADEN-BADEN/ALMANYA
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02529193