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2. İLAN
T.C. ARAKLI SULH HUKUK MAHKEMESİ
20.07.2026
Sayı : 2025/152 Esas
Konu : Gaiplik İlanı
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilecek olan AHMET PERVANELİ'nin gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 20.07.2026
GAİP :
TC KİMLİK NO : 55117547016
ADI SOYADI : AHMET PERVANELİ
BABA ADI : TÜRKER
ANA ADI : EMİNE
DOĞUM TARİHİ : 23/02/1995
DOĞUM YERİ : BADEN-BADEN/ALMANYA
İKAMETGAH ADRESİ :
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