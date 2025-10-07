ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI

Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazın Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Halk Bankası şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma tarihinin tek sayı ile biten dosyalarda duruşma tarihi 24/12/2025, çift ile biten dosyalardan 2025/310,312,308,292,298,294,284,288,286 nolu dosyaların duruşma tarihi 14/11/2025, 2025/262,264,266,268,300,296,290,306,276,280,302,278,282,304 nolu dosyaların duruşma tarihi 21/11/2025 günü olduğu2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur.02/10/2025

İLİ : TRABZON

İLÇESİ : ARAKLI

MAHALLE: BİRLİK MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/261

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/3 -120,43 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA DEMİRTAŞ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/263

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/5 -45,94 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET KELEŞ V.D

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/265

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/6 -45,54 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HASAN KELEŞ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/267

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/1 -50,68 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ RIZA KOÇASLAN V.D

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/269

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 105/2 (1.503,32) -107/3(130,90) M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYSEL AKGÜN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/268

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/4 -56,04 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MAHMUT AKGÜN

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/266

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/7 -81,94 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :İSMET AKBAYRAK V.D

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/264

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/4-124,88 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE ERDOĞAN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/262

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 105/1(1096,54)-107/2(234,60)M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ AKGÜN

MAHALLE: HASKÖY MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/285

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 122/3-153,74 m2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :KEMAL YALÇINKAYA V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/281

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/77(77,69M2)- 101/82(168,76M2) -101/85(97,21M2)-109/5(344,37M2)-109/8(482,53M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ : ASİYE MAHMUTOĞLU V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/283

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :107/10-25,47 M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ GÜLGÖNÜL V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/287

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 102/3-137,39M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ DEMİRBAŞ V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/289

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :122/2-153,20M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE ALPAK V.D

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/291

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/1-65,56M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/293

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 116/5(1162,09M2)-116/6(1031,34M2)-116/7(353,92M2)-117/3(22,37M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ OSMAN SOYYİĞİT V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/295

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/81-133,02M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE ÇINAR V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/313

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 108/1-195,87M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA ÇEBİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/307

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 117/1-827,71M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :CEMAL ÇINAR

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/305

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/2-184,36M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HACI AHMET FİDANBOY

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/303

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/41(249,28M2)-107/5(60,74M2)-106/45(205,17M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ GÜLGÖNÜL

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/301

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 126/2-1308,93M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :YAKUP AKGÜN

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/299

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/78-178,59M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ERGİN ÇINAR

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/297

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/17-14,79M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ŞENOL GÜLGÖNÜL

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/282

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 109/3-1982,39M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE SOYYİĞİT V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/302

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 126/3-681,32M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HASAN YALÇINKAYA

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/276

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :109/2(268,31M2)-107/21(62,05M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ADNAN GÜLGÖNÜL V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/306

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :123/1(585,65M2)-125/1(440,47M2)-126/1(1170,12M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ZORBA DEMİRBAŞ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/290

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 117/6(594,22M2)-124/1(822,04M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :FATMA YALÇINKAYA V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/300

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/76(83,45M2)-101/80(168,06M2)-109/7(835,30M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYŞE ÇINAR V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/296

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/79(161,25M2)-109/4(605,12M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASLAN ÇINAR V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/288

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/46(150,86M2)-107/6(89,85M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYŞE GÜLGÖNÜL V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/280

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :109/1-118,32M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ABDULLAH SOYYİĞİT V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/308

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :106/40(119,04M2)-106/43(201,02M2)-107/3(28,19M2)-107/9(34,82M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/304

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/42(363,89M2)-107/7(96,88M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ADNAN GÜLGÖNÜL

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/298

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 109/6-1198,61M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ERGİN ÇINAR V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/294

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :106/44(189,20M2)-107/8(56,35M2)-107/4(34,61M2)

TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL V.D

MAHALLE: DEĞİRMENCİK MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/279

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 199/7-675,01M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ BAYSAN V.D

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/309

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/2-152,17M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ RIZA AYTEKİN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/311

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/4-19,44M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ŞENOL AYTEKİN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/284

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/3-54,98M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :ABDULLAH AYTEKİN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/310

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 199/6-324,68M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA BAYSAN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/312

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/1-579,90M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :OSMAN KOÇASLAN

MAHALLE: AYVADERE MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/277

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 240/1-1926,02M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYNUR KANTER V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/286

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/159-217,85M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :GÜLSÜM AYGÜN V.D.

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/292

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/160-119,10M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET RAMAZANOĞLU V.D.

MAHALLE: YONCALI MAHALLESİ

ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/278

ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 132/15-279,72M2

TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET ÖZDEMİR V.D.

