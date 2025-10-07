Güncelleme Tarihi:
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 19. MADDESİ GEREĞİNCE İLAN TUTANAĞI
Trabzon ili Araklı ilçesinde bulunan ve aşağıda mahalle, köy, pafta, ada, parsel, zılyed, zılyedin baba adı, hisse oranı, cins, yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazın Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, taşınmaz sahiplerinin kamulaştırma işlemine karşı ilandan itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine, kamulaştırma işlemini yapan idareye karşı,idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü lehine tescil edileceği, mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Araklı Halk Bankası şubesine yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği, hak sahiplerinin son ilandan itibaren 1ay içerisinde itiraz etmedikleri takdirde, kamulaştırma bedelinin zilyede ödeneceğine karar verileceği, duruşma tarihinin tek sayı ile biten dosyalarda duruşma tarihi 24/12/2025, çift ile biten dosyalardan 2025/310,312,308,292,298,294,284,288,286 nolu dosyaların duruşma tarihi 14/11/2025, 2025/262,264,266,268,300,296,290,306,276,280,302,278,282,304 nolu dosyaların duruşma tarihi 21/11/2025 günü olduğu2942 sayılı yasanın 19. maddesi gereğince ilan olunur.02/10/2025
İLİ : TRABZON
İLÇESİ : ARAKLI
MAHALLE: BİRLİK MAHALLESİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/261
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/3 -120,43 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA DEMİRTAŞ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/263
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/5 -45,94 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET KELEŞ V.D
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/265
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/6 -45,54 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HASAN KELEŞ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/267
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/1 -50,68 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ RIZA KOÇASLAN V.D
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/269
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 105/2 (1.503,32) -107/3(130,90) M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYSEL AKGÜN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/268
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/4 -56,04 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MAHMUT AKGÜN
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/266
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/7 -81,94 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :İSMET AKBAYRAK V.D
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/264
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/4-124,88 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE ERDOĞAN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/262
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 105/1(1096,54)-107/2(234,60)M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ AKGÜN
MAHALLE: HASKÖY MAHALLESİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/285
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 122/3-153,74 m2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :KEMAL YALÇINKAYA V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/281
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/77(77,69M2)- 101/82(168,76M2) -101/85(97,21M2)-109/5(344,37M2)-109/8(482,53M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ : ASİYE MAHMUTOĞLU V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/283
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :107/10-25,47 M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ GÜLGÖNÜL V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/287
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 102/3-137,39M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ DEMİRBAŞ V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/289
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :122/2-153,20M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE ALPAK V.D
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/291
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/1-65,56M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/293
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 116/5(1162,09M2)-116/6(1031,34M2)-116/7(353,92M2)-117/3(22,37M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ OSMAN SOYYİĞİT V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/295
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/81-133,02M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ : AYŞE ÇINAR V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/313
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 108/1-195,87M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA ÇEBİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/307
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 117/1-827,71M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :CEMAL ÇINAR
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/305
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/2-184,36M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HACI AHMET FİDANBOY
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/303
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/41(249,28M2)-107/5(60,74M2)-106/45(205,17M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ GÜLGÖNÜL
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/301
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 126/2-1308,93M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :YAKUP AKGÜN
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/299
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/78-178,59M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ERGİN ÇINAR
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/297
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 107/17-14,79M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ŞENOL GÜLGÖNÜL
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/282
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 109/3-1982,39M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASİYE SOYYİĞİT V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/302
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 126/3-681,32M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HASAN YALÇINKAYA
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/276
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :109/2(268,31M2)-107/21(62,05M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ADNAN GÜLGÖNÜL V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/306
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :123/1(585,65M2)-125/1(440,47M2)-126/1(1170,12M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ZORBA DEMİRBAŞ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/290
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 117/6(594,22M2)-124/1(822,04M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :FATMA YALÇINKAYA V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/300
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/76(83,45M2)-101/80(168,06M2)-109/7(835,30M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYŞE ÇINAR V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/296
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/79(161,25M2)-109/4(605,12M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ASLAN ÇINAR V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/288
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/46(150,86M2)-107/6(89,85M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYŞE GÜLGÖNÜL V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/280
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :109/1-118,32M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ABDULLAH SOYYİĞİT V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/308
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :106/40(119,04M2)-106/43(201,02M2)-107/3(28,19M2)-107/9(34,82M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/304
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 106/42(363,89M2)-107/7(96,88M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ADNAN GÜLGÖNÜL
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/298
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 109/6-1198,61M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ERGİN ÇINAR V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/294
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ :106/44(189,20M2)-107/8(56,35M2)-107/4(34,61M2)
TAŞINMAZ MALİKLERİ :HALİL GÜLGÖNÜL V.D
MAHALLE: DEĞİRMENCİK MAHALLESİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/279
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 199/7-675,01M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MEHMET ALİ BAYSAN V.D
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/309
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/2-152,17M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ALİ RIZA AYTEKİN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/311
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/4-19,44M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ŞENOL AYTEKİN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/284
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/3-54,98M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :ABDULLAH AYTEKİN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/310
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 199/6-324,68M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :MUSTAFA BAYSAN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/312
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 243/1-579,90M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :OSMAN KOÇASLAN
MAHALLE: AYVADERE MAHALLESİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/277
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 240/1-1926,02M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AYNUR KANTER V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/286
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/159-217,85M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :GÜLSÜM AYGÜN V.D.
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/292
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 101/160-119,10M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET RAMAZANOĞLU V.D.
MAHALLE: YONCALI MAHALLESİ
ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DAVA ESAS NO: 2025/278
ADA/PARSEL NO - KAMULAŞTIRILACAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ : 132/15-279,72M2
TAŞINMAZ MALİKLERİ :AHMET ÖZDEMİR V.D.
#ilangovtr Basın no ILN02307827