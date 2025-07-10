ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. ARAKLI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2024/110

Davacı ABBAS CİNCİL tarafından Davalı HASAN DURMUŞ (ŞABAN ve MELAHAT oğlu/kızı, 01/02/1976 doğumlu,) aleyhine açılan ve Mahkememizin (Araklı Asliye Hukuk Mahkemesinin)2024/110 Esas sayılı dava dosyasında görülmekte olan geçit hakkı kurulması davasında mahkememize bildirilen adresindeki davalı Hasan Durmuş'a bilirkişi raporunun tebliğ edilemediği gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; Ekli olarak gönderilen bilirkişi raporuna karşı cevap süresinin 6100 sayılı HMK'na göre tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta olduğu ve bu süre içerisinde cevap vermemeniz halinde bilirkişi raporunu kabul etmiş sayılacağı hususu "ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğinin yapılmış sayılacağı hususları tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

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