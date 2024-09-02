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ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

ARAÇ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU
Oluşturulma Tarihi: Eylül 03, 2024 00:00

 

T.C.
ARAÇ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kastamonu İl, Araç İlçe, KIYAN Mahalle/Köy, 118 Ada, 2 Parsel, Bahçeli iki katlı betonarme ev Nolu B ...
Adresi : Kıyan Köyü Araç/Kastamonu Araç / KASTAMONU
Yüzölçümü : 9.266,39 m2
İmar Durumu : İl Özel İdare Kayıtlarındaki gibidir.
Kıymeti : 3.561.671,88 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 24/09/2024 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati : 01/10/2024 - 11:54
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2024 - 11:54
Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2024 - 11:54

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

 

#ilangovtr Basın no ILN02083381