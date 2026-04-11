ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ

İHALE İLANI

Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, “2886 sayılı Devlet İhale Kanunu” kapsamında Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Taşınmazın;

İli Antalya İlçesi Kepez Mahallesi Varsak/Karşıyaka Cadde-Sk.-Mevkii Süleyman Demirel Bulvarı Ada 309 Parsel 19 Yüzölçümü 589,00 m2 Hisse Miktarı Tam Cinsi Arsa Vakfı Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı

İhaleye Konu İş’in;

Adı-Niteliği Antalya ili, Kepez ilçesi, Varsak/Karşıyaka Mahallesinde bulunan, 309 ada, 19 parselde kayıtlı taşınmazın Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi. Mevcut İmar Durumu-Fonksiyonu Ticari- İsteğe Bağlı Zemin Ticari ve Konut İhale Yöntemi Kapalı Teklif (2886 Sayılı Kanunun 35-a maddesi)



Asgari Şartlar 1/50 ölçekli mevcut mimari avan projeye göre yapılacak inşaattan en az;

Zemin Kat 148,00 m2 brüt alanlı 8 nolu asma katlı Dükkan,

1. Katta bulunan 84,00 m2 brüt alanlı 1 nolu Daire,

2. Katta bulunan 84,00 m2 brüt alanlı 3 nolu Daire,

2. Katta bulunan 84,00 m2 brüt alanlı 4 nolu Daireye ilave olarak 5.000,00 TL nakit paranın Vakfına alınması, Tahmin Edilen Bedel 57.221.000,00.-TL (ElliyedimilyonikiyüzyirmibirbinTürkLirası) Geçici Teminat Miktarı 1.716.630,00.-TL (BirmilyonyediyüzonaltıbinaltıyüzotuzTürkLirası) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Bedelsiz Temin Edilebileceği Adres Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 1. Kat Yatırım ve Emlak Şubesi (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No: 1 Muratpaşa/ANTALYA)

Tlf. 0242 244 13 94-95 (Dahili:7210)

e-mail :antalya@vgm.gov.tr. – İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr İhalenin Yapılacağı Adres Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası 2. Kat Toplantı salonu (Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, Vakıf İşhanı, No:1 Muratpaşa/ ANTALYA İhale Tarih ve Saati 30.04.2026/11:00



İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER

1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 11. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 12. maddesi doğrultusunda yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.

2) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres bilgilerini gösteren, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),

b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,

(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)

c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,

c.1) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

c.2) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

e) İhale şartnamesi eki örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz,

f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ihale şartnamesi eki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)

g) Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ihale şartnamesi eki örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli, bina inşaat işlerine ait, ihale şartnamesinin (6.h.) maddesinde belirtilen “İş Deneyim Belgesi” olarak kabul edilecek, istekli adına düzenlenmiş belgeyi ve Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarasını

ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,

i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınmış, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,

j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:5),

k) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:6),

l) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun noter onaylı taahhütname (Ek:9)

m) Şartnamenin 11/1. Maddesine göre hazırlanmış, şartname eki örneğe uygun teklif mektubu (EK-7) ve eki pay-puan cetvelini içeren iç zarf. (Artırım teklifleri; teklif mektubuyla yapılan ilk teklif de dahil olmak üzere, ihalenin tüm aşamalarında, nakit para (TL) ve/veya bağımsız bölüm olarak yapılabilir. Ancak, teklif edilen nakit para toplamı bağımsız bölüme tekabül ediyorsa, istekli öncelikle bağımsız bölüm teklif etmek zorundadır. Bağımsız bölüme tekabül etmesine rağmen nakit para teklif eden istekli, bu durumda ihale komisyonunca uygun görülecek bağımsız bölümü İdareye bırakmayı kabul eder. Aksi halde, teklif geçersiz sayılır.)

3)Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h4), (ı), (i), (j) ve (l) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.

4)Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

5)Dış Zarf; Yukarıda sayılan belgeler, şartnamenin 11/2. Maddesine uygun olarak hazırlanmış dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak, zarfın yapıştırılan kısmı, istekli tarafından kaşelenmek suretiyle imzalanarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmek zorundadır.

6)İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.

7)Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8)İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

9)Her türlü vergi, resim, harç ve sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02439813