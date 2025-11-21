ANTALYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.

ANTALYA VALİLİĞİ

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İHALE İLANI

1- Aşağıda bilgileri verilen tesisin alanı yeri olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 36’ıncı maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kiralanacaktır.

İhale, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa Ek Kampüs İhale Salonunda yapılacaktır. Kiraya verilecek taşınmazlar 6 (Altı) kısımdan oluşmaktadır.

2- Şartname satış bedeli 5.000,00 TL’dir. Şartname Antalya Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosundan alınabilir.

3- İdare, ihale günü ve saatine kadar, ilan edilen ihaleden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

4- İHALEYE İLİŞKİN

İhale tarihi: 04/12/2025 Perşembe günü Saat: 14:30

5- İhaleye katılmak isteyenler, tekliflerini ve aşağıda belirtilen belgeleri 04/12/2025 Perşembe günü saat 14.30’a kadar Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosuna kapalı zarf halinde ibraz etmeleri veya iadeli taahhütlü olarak göndermeleri gereklidir.

İSTEKLİ OLABİLME ŞARTLARI

6.1-Gerçek Kişilerin;

a-Yasal yerleşim yeri sahibi olunması,

b-Tebligat için Türkiye’ de adres gösterilmesi,

c-T.C Kimlik numaraları ile başvurmaları,

6.2-Tüzel Kişilerin;

a-Tüzel kişinin sicilinin kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya ilgili makamdan) tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alımış belge,

b-Şirketlerden; teklif vermeye yetkili olduğunu gösterir noter tasdikli imza sirküleri, vekaleten teklif verilmesi halinde vekaletname ve vekalet verilen kişinin imza beyannamesi,

c-Vakıflardan; ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküleri,

d-Derneklerden; ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti, Temsil durumunda; Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait İmza Beyannamesi,

e-Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

f-Tüzel kişilikler, yönetimlerinde görevlileri, ortakları ve ortaklık oranlarını, üyelerini, kurucularını gösterir güncel Ticaret Sicil Gazetesi,

6.3- Ortak Girişimlerden;

a-Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, işbu maddedeki (1) veya (2) bentlerinde belirtilen belgeleri ibraz etmeleri zorunludur. 8. Maddede istenilen mali kriterleri (gelir tablosu, ciro vb.) tüm ortakların, diğer yeterlilik kriterlerini de ortaklardan en az birinin sağlaması gerekmektedir.

YETERLİLİK ŞARTLARI

6.4. Teklif verecek isteklilerin geçici teminatı yatırmış olmaları gerekmektedir. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya geçici teminat mektubunu teklif ile birlikte sunacaktır.

6.5.Son 5 yıl içinde tamamlanan veya devam eden iş konusu veya benzer işlere ait bir yıllık muammen bedelin % 30’si oranında iş yaptığını gösterir aşağıda yazılan belgelerden herhangi biri teklifi ile birlikte;

a) Müdürlüğümüz ve/veya ilgili makama adına yazılmış yazı/iş bitirme belgesi

b)Sözleşme (sözleşme özel sektör ile yapılmış ise; sözleşme damga vergisi dekontu ve sözleşmeye esas düzenlenen fatura örnekleri)

c) işdeneyim belgesi

ç) iş bitirme belgesi

d) istekli işletme sahibi ise; işletme belgesi, iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası ile mali müşavir onaylı ciro belgesini ve benzer iş kapsamında yapılan işe ait Sözleşme (sözleşme özel sektör ile yapılmış ise; sözleşme damga vergisi dekontu ve sözleşmeye esas düzenlenen faturaları sunacaktır.

6.6. İstekli,

a)ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun,

b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

birini teklif ile birlikte sunması gerekmektedir.

Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını tesvik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Toplam cironun muhammen bedelin %20’sinden az olmaması gerekir. Bu kireteri sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli bu madde için yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Gelir tablosunun veya serbest meslek kazanç defteri özeti özetinin, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir yada vergi dairesince onaylı olması zorunludur.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterin, her bir ortak tarafından iş ortaklığı hissesi oranında sağlaması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

6.7.Katılımcı kiralanacak alanı yerinde gördüğüne dair yer görme belgesini teklif ile birlikte sunacaktır.

6.8. İlk ilan tarihi itibari ile SGK ve vergi borcu olmadığını gösterir belgeleri teklif ile birlikte sunacaktır.

6.9. İlk ilan tarihi itibari ile adli sicil kayıt belgesi teklif ile birlikte sunacaktır.

6.10. İlk ilan tarihinden önce alınmış olan, ihaleye katılım sağlayacağı hizmet alanı ile ilgili mesleki Türk Standartları Belgelerinden bir tanesini (TS-7036, TS-7244, TS-7281, TS-8400, TS-8985, TS-9433, TS-13284) teklif ile birlikte sunulacaktır.

6.11. İlk ilan tarihinden 6 ay önce 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanununun 22 inci maddesinin 7 inci fıkrası kapsamında “Gıda mühendisi” çalıştırdığına dair SGK belgesi, iş sözleşmesi ve diploma/mezun belgesi teklif ile birlikte sunacaktır.

6.12. İhaleye katılım sağlayan isteklilerin kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadıkları sorgulanacaktır. Yasaklı olduğu tespit edilen katılımcılar, tespit edildikleri anda ihale dışı bırakılacaktır.

6.13. İstekliler (Firma, Şirket Ortakları, vekaleten ihale katılan kişi) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 85. Maddesi kapsamında, Kanunun 83. Maddesinde belirtilen suçlardan dolayı devam eden yargılamalarının olmadığına dair belgeyi teklif ile birlikte sunacaktır. Sözleşme aşamasında veya işin ifası esnasında taahhüdüne aykırı bir durum tespit edilirse ihale dışı bırakılacak veya sözleşme fesih edilecek, teminatı gelir kayıt edilecek ve sözleşmede ön görülen en yüksek oranlı ceza uygulanacaktır.

Bu madde kapsamında olup Savcılıklar tarafından ihale tarihinden önce idareye bildirilen istekliler ihaleye alınmayacaktır.

6.14. Doküman bedelinin İdarenin HALK BANKASI ANTALYA ŞUBESİ TR 07 0001 2009 5700 0044 1000 24 nolu Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına (dekonta ihale adı ve vergi numarası belirtilerek) yatırıldığına dair dekont teklif ile birlikte sunulacaktır. İhale Dokümanı, ödeme dekontu ile Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa Ek Kampüs Yerleşkesi Destek Hizmetleri Başkanlığı İhale Bürosundan (Soğuksu M. Kazım Karabekir C. NO:15 Muratpaşa/ANTALYA) adresinden satın alınacaktır. Posta veya kargo ile doküman satışı yapılmayacaktır.

İstekliler, istenen belgelerin aslı ve/veya Noter Onaylı Suretlerini veya ihale tarihinden önce İdare tarafından "Aslı İdarece Görülmüştür" veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler.

7. Geçici ve Kesin Teminat olarak kabul edilecek değerler

Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektupları

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler

7. maddenin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

8- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6’ncı maddesindeki kişiler veya 83’üncü maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışta bulunan kişiler ihaleye katılamazlar.

9- İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgeleri ihale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayarak en geç ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosuna teslim etmeleri ve İhale Salonu’nda hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

10- Bu ilan kapsamında yapılacak olan kiralama işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2025/3 sayılı Genelgesi hükümleri ve şartname hükümleri uygulanır.

11- İhale Komisyonu 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

Kiraya verilecek taşınmazın;

İli : Antalya

İlçesi : Kepez

Mahalle/Köyü : Göçerler M.

Pafta No / Cilt No : 025-A-04-D-3-D

Ada No / Sayfa No : 30781

Parsel No / Sıra No : 1

Yüzölçümü : 1602,81 m²

Hazine Payı : Tam

Cinsi : Hastane

Niteliği : Hazinenin özel mülkiyetinde

Kiralanacak alan : Kantin/Kafeterya, 1602,81 m²

İHALE BİLGİLERİ Kiralanan yer ve Amacı Göçerler M. 5379. S. 07080 Kepez/ANTALYA adresinde bulunan Antalya Şehir Hastanesine ait 1602,81 m² alanın kantin/kafeterya olarak kiralanması işi Kiralanan yüzölçümü/süresi 1602,81 m² 3 (üç) yıl süre ile 1 (Bir) Yıllık Tahmini kira bedeli 88.617.091,15-TL Geçici teminat Tutarı 8.861.709,12-TL (1 yılın tahmini kira bedelinin %10’u) Geçici Teminatın yatırılabileceği yer: Teminat Mektubuna ilişkin açıklama: İdarenin Antalya İl Sağlık Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Halk Bankası Antalya Şubesi TR 07 0001 2009 5700 0044 1000 24 iban nolu hesabına (dekonta ihale adı ve vergi numarası belirtilerek) yatırılabilir. Geçici teminatın banka teminat mektubu olarak sunulması halinde, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre alınmış ve süresiz olması gerekmektedir. İhale Şekli 2886 Devlet İhale Kanunu 36. maddesi (Kapalı Teklif Usulü) İhalenin yapılacağı Yer İl Sağlık Müdürlüğü Muratpaşa Ek Kampüsü İhale Salonu Teklif Zarfının teslim edileceği Yer Destek Hizmetleri Başkanlığı Mali Hizmetler Birimi İhale Bürosu Doküman Bedeli 5.000,00-TL Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar verileceği 04/12/2025 Perşembe günü Saat: 14:30 İhale tarih/saati 04/12/2025 Perşembe günü Saat: 14:30

#ilangovtr Basın no ILN02340760