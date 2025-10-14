ANTALYA GENEL İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No : 163

ANTALYA

GENEL İCRA DAİRESİNDEN

Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz yolu ile yapılacak takip taleplerinde

ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

DOSYA NO : 2023/251289 ESAS

1- Alacaklı ve varsa kanuni temsilcisinin ve vekilinin adı, soyadı, vergi kimlik numarası ve yerleşim yerindeki adresi; alacaklı yabancı ülkede oturuyorsa, Türkiye'de göstereceği yerleşim yerindeki adresi İDRİS BEYTÜRK, 17671456524TC Nolu,

Pınarbaşı Mah.Atatürk Bulv.Erdem Apt 64/10 Konyaaltı / ANTALYA

vekili Av. Alper Onursev

Kızılsaray Mah.Yener Ulusoy Bulv.61.Sk. Alanyalı İşMrk. No:10 K:4 D:6 Muratpaşa / ANTALYA 2- Borçlunun ve varsa kanuni temsilcisinin adı, soyadı ve yerleşim yerindeki adresi, alacaklı tarafından biliniyorsa vergi kimlik numarası JEIRAN KASSYMOVA,

BAHÇELİEVLER MH. HIZIR REIS CD. AKALIN APT. NO:10/3 MURATPAŞA / ANTALYA 3- Alacağın veya istenen teminatın Türk parasıyla tutarı, faizli alacaklarda faizin miktarı ile işlemeye başladığı gün, alacak veya teminat yabancı para ise alacağın hangi tarihteki kur üzerinden talep edildiği ve faizi : 190.000,00 USD Fiili Ödeme Tarihi 9.08.2022 tanzim, 9.10.2022 vade tarihli senet/bono (İstenen: Yıllık Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD)) 12.048,97 USD Fiili Ödeme Tarihi 9.08.2022 tanzim, 9.10.2022 vade tarihli senet/bono işlemiş faizi 202.048,97 USD Fiili Ödeme Tarihi Toplam Alacak toplam alacağın, asıl alacağa işleyecek değişen oranlarda Bankalarca Mevduatlara Fiilen Uygulanan Azami Faiz (USD) (faiz oranındaki artışa ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla),icra giderleri ve icra vekalet ücreti ile birlikte, fazlaya ilişkin talep ve alacak haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür olmamak kaydıyla , TBK/m.99 ve İİK/m.58/3 gereği fiili ödeme/tahsil günündeki TCMB efektif satış kuru karşılığı üzerinden tahsili istemidir. BK.100.madde gereği kısmi ödemeler öncelikle faiz, masraf ve fer'ilere mahsup edilecektir. Takip trhnd.TCMB Efktf.Stş.Kuru 202.048,97 USD X 28,5798 TL = 5.774.519,07 TL, Harca esas değer : 5.774.519,07 TL (TBK 100. Md., ) Uygulanacaktır. 4- Senet ve tarihi: 9.08.2022 tanzim, 9.10.2022 vade tarihli senet/bono 190.000,00 USD KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ HACİZ

Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süresine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceğiniz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu olmadığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edilmediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye, itiraz edilip de reddedildiği takdirde ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar olunur. 08/10/2025

