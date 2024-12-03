ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- İHALE KONUSU

Mülkiyeti Antalya Büyükşehir Belediyesine ait aşağıda özelikleri, muhammen bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen ABB OLİMPOS ve ABB TERMASSOS isimli yolcu gemilerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile şartname esasları dâhilinde ayrı ayrı satışları yapılacaktır.

ABB OLİMPOS YOLCU GEMİSİ ÖZELİKLERİ

GEMİNİN CİNSİ: YOLCU MOTORU

TANINMA İŞARETİ: TCXT4

IMO NO: 11336377

İNŞAA YILI VE TARİHİ: 15.12.2009

TEKNİK KÜTÜK NO/LİMANI: 1195 - ANTALYA

BAĞLAMA LİMANI /TESCİL LİMANI: ANTALYA -534 / ANTALYA - 1069

BAYRAĞI: TÜRKİYE

GROS TON: 25,70

NET TON: 10,99

TAMBOY: 16 m.

TESCİL GENİŞLİĞİ VE DERİNLİĞİ: 4,60 m. /1,11 m.

İNŞAAT MALZEMESİ: KOMPOZİT

YOLCU KAPASİTESİ (YAZ/KIŞ): 42 / 42

YAKIT CİNSİ VE KAPASİTESİ: MOTORİN / 2.500 lt

PERVANE ŞAFTININ CİNSİ: ÇİFT USKUR/ PASLANMAZ

KIÇININ ŞEKLİ /BAŞ ŞEKLİ: AYNA/ SİVRİ

SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ: 4

YANGIN POMPASI ADEDİ: 1

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ: 7

ANA MAKİNELER:

MARKA TİP MAKİNE NO ADET DEVİR/DAKİKA GÜCÜ (BHP) IVECO C13825 141298 1 2400 650 BHP IVECO C13825 140443 1 2400 650 BHP

ABB TERMASSOS YOLCU GEMİSİ ÖZELİKLERİ

GEMİNİN CİNSİ: YOLCU MOTORU

TANINMA İŞARETİ: TCXD2



IMO NO: 11136662



İNŞAA YILI VE TARİHİ: 03.08.2009



TEKNİK KÜTÜK NO/LİMANI: 1188 - ANTALYA



BAĞLAMA LİMANI /TESCİL LİMANI: ANTALYA -531 /ANTALYA - 1066



BAYRAĞI: TÜRKİYE



GROS TON: 25,70

NET TON: 10,99

TAMBOY: 16 m.

TESCİL GENİŞLİĞİ VE DERİNLİĞİ: 4,60 m. /1,11 m.

İNŞAAT MALZEMESİ: KOMPOZİT

YOLCU KAPASİTESİ (YAZ/KIŞ): 42 / 42

YAKIT CİNSİ VE KAPASİTESİ: MOTORİN / 2.500 lt



PERVANE ŞAFTININ CİNSİ: ÇİFT USKUR/ PASLANMAZ



KIÇININ ŞEKLİ /BAŞ ŞEKLİ: AYNA/ SİVRİ

SU GEÇİRMEZ PERDE ADEDİ: 4

YANGIN POMPASI ADEDİ: 1

PORTATİF YANGIN SÖNDÜRÜCÜ: 7

ANA MAKİNELER:

MARKA TİP MAKİNE NO ADET DEVİR/DAKİKA GÜCÜ (BHP) IVECO C13825 141299 1 2400 650 BHP IVECO C13825 144740 1 2400 650 BHP

Gemilerde Bulunan Belge, Sertifika ve Jeneratörler:

Her gemide birer adet Lombardini (Makine No:5660185, 14 KW) Jeneratör, Denize Elverişlilik Belgesi (Geçerli), Gemi Sicil Tasdiknamesi, Tonilato Belgesi, Klas Sertifikası (Türk Loydu), Yangın Söndürme Sistemleri Sertifikası, Can Salları Sertifikası, Gemi İstasyonu Ruhsatnamesi, Emniyet Yönetim Belgesi, AIS Sertifikası mevcuttur.

2- İHALENİN YERİ TARİH VE SAAT

İhale Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa / ANTALYA) 1.katında bulunan Encümen Toplantı Salonunda Encümen Başkanlığında, aşağıda belirtilen gün ve saatte yapılacaktır.



NO GEMİ ADI MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 ABB OLİMPOS 10.735.000,00TL+KDV 322.050,00TL 19.12.2024 15.00 2 ABB TERMASSOS 10.553.000,00TL+KDV 316.590,00TL 19.12.2024 15.10

3- İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ, TEMİNİ VE BEDELİ

İhale şartnamesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığına yatırılacak 5.000,00 TL (BeşbinTürkLirası) şartname bedeli (Her gemi için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.) karşılığında Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğünden (Sinan Mahallesi Atatürk Caddesi Uçar İş Hanı No:11 Kat:8 Muratpaşa / ANTALYA) temin edilir. Yolcu gemilerine ait satış şartnamesinin her sayfası ayrı ayrı ihaleye katılacak olan istekliler tarafından imzalanarak teklif zarfı içerisinde sunulacaktır. İhale şartnameleri Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

4- YOLCU GEMİLERİNİN GÖRÜLEBİLECEĞİ YER

Gemiler, ihale günü saat 12:30’a kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğünden gerekli izinler alınarak Antalya Kaleiçi Yat Limanında görülebilir.

5- İHALEYE KATILACAK GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR VE TEKLİFLERİN VERİLMESİ

5.1. İhaleye katılabilmek için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak şarttır.

5.2. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde yazılı kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu yasağa karşın ihaleye katılanın üzerinde ihale kalırsa geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir. Ayrıca haklarında ihalelerden yasaklama kararı bulunan gerçek ve tüzel kişiler (kendi adına veya temsilen) ihaleye katılamazlar. Bu kişilere ihale yapılmış olsa bile ihale iptal edilir ve geçici teminatı belediyeye gelir kaydedilir.

5.3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine göre gemiyi devralmaya haiz Gerçek ve Tüzel Kişiler ihaleye katılabilirler.

5.4. Alıcı yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi ise; 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) Ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geminin Milli Gemi sicilinden terkini ve devamında yurtdışı ihraç işleminin yapılmasını kabul eder.

5.5. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektubunu ihale günü olan 19.12.2024 tarihinde saat 15.00’e kadar Belediye hizmet binası (Yüksekalan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:20 Muratpaşa / ANTALYA) 1.katında bulunan Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına (Encümen Başkanlığı) imza karşılığında vermeleri gerekmektedir. Posta ile gönderilecek tekliflerde meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Telgraf ve Fax ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

5.6. Gerçek Kişilerden

5.6.1. Kanuni ikametgâh belgesi

5.6.2. T.C. Kimlik Belgesi

5.6.3. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numaraları ve elektronik posta adresleri bildirimi

5.6.4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ve vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti

5.6.5. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

5.6.6. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

5.6.7. Şartnamenin satın alındığına dair belge

5.6.8. Belediyemiz Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğünden temin edilecek gemi görme ve inceleme belgesi

5.7. Tüzel Kişilerden

5.7.1. Özel hukuk tüzel kişilerinin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri mesleki kuruluşlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsilen tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini ve onaylı vekâletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise geçici teminata ilişkin belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belgeyi ve noter tasdikli imza sirkülerini vermesi gerekir. Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğinin belgelerinin, bu tüzel kişiliğinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.

5.7.2. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler

5.7.3. İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin noter onaylı vekâletnameleri ile noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya onaylı sureti vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin vekâletname ve imza sirkülerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekir.)

5.7.4. Vakıf ve Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter Tasdikli İmza Beyannamesi

5.7.5. Tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası ve elektronik posta adresi bildirimi

5.7.6. Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belge

5.7.7. Şartnamenin satın alındığına dair belge

5.7.8. Antalya Büyükşehir Belediyesine herhangi bir borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığından alınacak borcu olmadığına dair belge (ihale ilan tarihinden sonra alınmış)

5.7.9. Belediyemiz Araştırma ve Planlama Şube Müdürlüğünden temin edilecek gemi görme ve inceleme belgesi

5.8. Ortak Girişim Olması Halinde

Gerçek veya tüzel kişilerden noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ve ilgisine göre (5.6) veya (5.7) maddelerinde belirtilen belgeler istenecektir.

6- İhale komisyonu,(Belediye Encümeni) gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

6.1. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, gemilerin satışında şartname hükümleri uygulanacaktır.

İLAN OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02130830