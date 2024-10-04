ANTALYA BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžI

ANTALYA BÃœYÃœKÅžEHÄ°R BELEDÄ°YE BAÅžKANLIÄžINDAN Ä°LAN

KONYAALTI SAHÄ°LÄ° VE KIYI BANDI (BOÄžAÃ‡AYI KÃ–PRÃœSÃœ-LÄ°MAN KAVÅžAÄžI ARASI) 1 ADET 4 NUMARALI BÃœFE VE TESÄ°SLERÄ°NÄ°N YAPIMI VE Ä°ÅžLETÄ°LMESÄ° Ä°ÅžÄ° KÄ°RAYA VERÄ°LECEKTÄ°R

1- Ä°HALE KONUSU Ä°ÅžÄ°N NÄ°TELÄ°ÄžÄ° YERÄ° VE MÄ°KTARI

Antalya Ä°li, KonyaaltÄ± Ä°lÃ§esi, Arapsuyu Mahallesinde bulunan ve KonyaaltÄ± sahilinin BoÄŸaÃ§ayÄ± kÃ¶prÃ¼sÃ¼ ile serbest bÃ¶lge arasÄ±nda kalan Devletin HÃ¼kÃ¼m ve Tasarrufu AltÄ±ndaki kÄ±yÄ± ve sahil bandÄ±nÄ±n Ã¼zerinde vaziyet planÄ±nda yer alan 4 numaralÄ± 6,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet bÃ¼fe yeri, 102,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet bÃ¼fe Ã¶nÃ¼ aÃ§Ä±k alan (gÃ¶lgelik), 1.000,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet ÅŸemsiye-ÅŸezlong alanÄ± ile Ã¼cretsiz olarak halkÄ±n kullanÄ±mÄ±na sunulacak 17,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet wc, 8,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet duÅŸ, 5,00mÂ² yÃ¼zÃ¶lÃ§Ã¼mlÃ¼ 1 adet soyunma kabini yapÄ±lmasÄ±, iÅŸletilmesi ve sÃ¼re sonunda Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyemize bedelsiz devredilmesi iÅŸinin hazÄ±rlanan uygulama projeleri, teknik ve idari ÅŸartname esaslarÄ± doÄŸrultusunda 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 45. maddesine gÃ¶re 15.03.2031 tarihine kadar kiraya verilmesi iÅŸidir.

BÃœFE ÃœNÄ°TESÄ°

VE TESÄ°S NO BÃœFE

(mÂ²) BÃœFE Ã–NÃœ Â AÃ‡IK ALAN

(GÃ–LGELÄ°K)

(mÂ²) ÅžEMSÄ°YE-ÅžEZLONG

ALANI

(mÂ²) WC

(mÂ²) DUÅž

(mÂ²) SOYUNMA

KABÄ°NÄ°

(mÂ²) 1 (BÄ°R) YILLIK MUHAMMEN

KÄ°RA BEDELÄ°

(TL) GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT

BEDELÄ°

(TL) Â Â Â Ä°ÅžÄ°N SÃœRESÄ° Ä°HALE SAATÄ°



4 6,00 102,00 1.000,00 17,00 8,00 5,00 4.500.000,00+KDV 974.034,00 Â 7 (Yedi) YÄ±l 16:00

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2- Ä°ÅžÄ°N SÃœRESÄ°

Yer teslimi tarihinden itibaren 7 (yedi) yÄ±l olup, her halÃ¼karda bu sÃ¼re 15.03.2031 tarihini aÅŸmayacaktÄ±r.

3- GEÃ‡Ä°CÄ° TEMÄ°NAT

GeÃ§ici teminat bedeli 7 (yedi) yÄ±llÄ±k tahmini iÅŸletme hakkÄ± bedeli toplamÄ± olan 31.500.000,00TL bedel ile 967.800,00TL tahmini toplam yatÄ±rÄ±m maliyet bedelinin toplamÄ± olan 32.467.800,00TL bedelin yÃ¼zde Ã¼Ã§Ã¼ tutarÄ±ndaki 974.034,00TLâ€™dir.

4- Ä°HALE YERÄ°, TARÄ°HÄ°, SAATÄ° VE USULÃœ

Ä°hale Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Hizmet BinasÄ± (YÃ¼ksekalan Mahallesi Adnan Menderes BulvarÄ± No:20) 1. katÄ±nda bulunan Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye encÃ¼men toplantÄ± salonunda 17.10.2024 PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ saat 16:00â€™da yapÄ±lacaktÄ±r. Ä°halede 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 45. maddesi uyarÄ±nca AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ uygulanacaktÄ±r.

5- Ä°STEKLÄ°LERDEN ARANILAN BELGELER

Ä°haleye katÄ±labilmek iÃ§in gereken belgeler ve yeterlilik kriterleri

5.1. Ä°steklilerin ihaleye katÄ±labilmeleri iÃ§in aÅŸaÄŸÄ±da sayÄ±lan belgeleri teklifleri kapsamÄ±nda sunmalarÄ± gerekir:

a) Yasal yerleÅŸim sahibi olduklarÄ±nÄ± gÃ¶sterir belge,Â Â

b) Tebligat iÃ§in TÃ¼rkiyeâ€™de adres gÃ¶stermeleri, ayrÄ±ca irtibat iÃ§in telefon ve faks numarasÄ± ile elektronik posta adresi beyanÄ±,

c) GerÃ§ek kiÅŸilerin T.C. kimlik numarasÄ±, tÃ¼zel kiÅŸilerin ise vergi kimlik numarasÄ±nÄ± bildirmeleri, (ilgisine gÃ¶re nÃ¼fus cÃ¼zdanÄ± veya vergi kimlik kartÄ±nÄ±n aslÄ± veya noter onaylÄ± sureti)

Ã§) MevzuatÄ± gereÄŸi kayÄ±tlÄ± olduÄŸu ticaret ve/veya sanayi odasÄ± ya da esnaf ve sanatkar odasÄ± veya ilgili meslek odasÄ± belgesi;

1. GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ±Â halinde, kayÄ±tlÄ±Â olduÄŸu ticaret ve/veya sanayi odasÄ±ndan ya da esnaf ve sanatkar odasÄ±ndan veya ilgili meslek odasÄ±ndan, ihale tarihinin iÃ§inde bulunduÄŸu yÄ±lda alÄ±nmÄ±ÅŸ, odaya kayÄ±tlÄ±Â olduÄŸunu gÃ¶sterir belge,

2. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ± halinde, ilgili mevzuatÄ± gereÄŸi kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu ticaret ve/veya sanayi odasÄ±ndan, ihale tarihinin iÃ§inde bulunduÄŸu yÄ±lda alÄ±nmÄ±ÅŸ, tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin odaya kayÄ±tlÄ± olduÄŸunu gÃ¶sterir belge.



d) Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren imza beyannamesi veya imza sirkÃ¼leri;

1. GerÃ§ek kiÅŸi olmasÄ±Â halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2. TÃ¼zel kiÅŸi olmasÄ±Â halinde, ilgisine gÃ¶re tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin ortaklarÄ±, Ã¼yeleri veya kurucularÄ±Â ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin yÃ¶netimindeki gÃ¶revlileri belirten son durumu gÃ¶sterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamÄ±nÄ±n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasÄ± halinde, bu bilgilerin tÃ¼mÃ¼nÃ¼ gÃ¶stermek Ã¼zere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarÄ± gÃ¶steren belgeler ile tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin noter tasdikli imza sirkÃ¼leri.

e) GeÃ§ici teminata iliÅŸkin geÃ§ici teminat mektubu veya geÃ§ici teminat mektuplarÄ±Â dÄ±ÅŸÄ±ndaki teminatlarÄ±n Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na yatÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â gÃ¶steren makbuzlar,

f) Vekaleten ihaleye katÄ±lma halinde, vekil adÄ±na dÃ¼zenlenmiÅŸ, ihaleye katÄ±lmaya iliÅŸkin noter onaylÄ±Â vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

g) Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesiâ€™ne herhangi bir borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair Mali Hizmetler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nan Borcu Yoktur YazÄ±sÄ±.

ÄŸ) Ä°lk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alÄ±nacak vergi borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belgenin aslÄ± veya Vergi Dairesiâ€™nden alÄ±nan yazÄ± aslÄ±,

h) Ä°lk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™ndan veya Sosyal GÃ¼venlik Kurumuâ€™nun internet adresi Ã¼zerinden alÄ±nacak prim borcu olmadÄ±ÄŸÄ±na dair belgenin aslÄ± veya kurumdan alÄ±nan yazÄ± aslÄ±,

Ä±) T.C. KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan alÄ±nmÄ±ÅŸ en az 5 yÄ±llÄ±k Turizm Ä°ÅŸletme Belgesi sunmasÄ±

i) Ä°hale dokÃ¼manÄ± satÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±na dair belge,

j) Ä°ÅŸin alt yÃ¼klenicilere yaptÄ±rÄ±lmasÄ± ya da yaptÄ±rÄ±lmamasÄ± halinde, isteklinin alt YÃ¼klenici bulunduracaÄŸÄ±na veya bulundurmayacaÄŸÄ±na dair taahhÃ¼tname vermesi,

k) Ä°steklinin ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde, ÅŸartname ekinde yer alan iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± beyannamesini vermesi.

5.2. Ä°haleye iÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ± olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. Ä°ÅŸ ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n her bir ortaÄŸÄ± tarafÄ±ndan 5.1. maddesinin Ã§, d, g, ÄŸ, h bentlerinde yer alan belgelerin ayrÄ± ayrÄ± sunulmasÄ± zorunludur.

5.3. Ä°haleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.Â Â Â

6- ÅžARTNAME VE EKLERÄ°NÄ°N NEREDEN VE HANGÄ° ÅžARTLARLA ALINACAÄžI

Ä°hale dokÃ¼manÄ± Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi, Emlak ve Ä°stimlak Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan (Emlak Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼) mesai saatleri iÃ§inde gÃ¶rÃ¼lebilir, 5.000,00TL bedel karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda temin edilebilir.

7- Ä°HALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR

7.1. Ä°haleye katÄ±lamayacak olanlar

7.1.1. AÅŸaÄŸÄ±daki kiÅŸiler, doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak ihalelere katÄ±lamazlar.

7.1.2. 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanununun 6. maddesinde yazÄ±lÄ± kimseler doÄŸrudan veya dolaylÄ± olarak ihalelere katÄ±lamazlar.

7.1.3 Bu yasaklara raÄŸmen ihaleye katÄ±lan istekliler ihale dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±larak geÃ§ici teminatlarÄ± gelir kaydedilir. AyrÄ±ca, bu durumun tekliflerin deÄŸerlendirilmesi aÅŸamasÄ±nda tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri Ã¼zerine ihale/sÃ¶zleÅŸme yapÄ±lmÄ±ÅŸsa, kesin teminatlarÄ± gelir kaydedilerek ihale/sÃ¶zleÅŸme iptal edilir.

7.2. Ä°halenin yabancÄ± isteklilere kapalÄ±lÄ±ÄŸÄ±

7.2.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katÄ±labilir. Ä°haleye katÄ±lan gerÃ§ek kiÅŸilerin yerli istekli olduklarÄ±, baÅŸvuru veya teklif mektubunda yer alan TÃ¼rkiye Cumhuriyeti kimlik numarasÄ±ndan anlaÅŸÄ±lÄ±r. TÃ¼zel kiÅŸilerin yerli istekli olduklarÄ± ise baÅŸvuru veya teklif kapsamÄ±nda sunulan belgeler Ã¼zerinden deÄŸerlendirilir.Â

7.2.2. YabancÄ± isteklilerle ortak giriÅŸim yapan yerli istekliler bu ihaleye katÄ±lamaz.

8- Ä°hale komisyonu (Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye encÃ¼meni) gerekÃ§esini belirtmek suretiyle ihaleyi yapÄ±p yapmamakta serbesttir. Ä°hale komisyonunun (Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye encÃ¼meninin) ihaleyi yapmama kararÄ± kesindir. Â

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Ä°LAN OLUNUR.

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