ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/46328 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46328 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|4.250.000,00
|1
|Taşıt
|07MSK33 Plakalı , 2023 Model , VOLVO Marka , D420T24803340 Motor No'lu , LVYPSK2V3RP128906 Şasi No'l ...
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:30
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:30
08/10/2025
(İİK m.114/4)
