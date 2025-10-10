ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Örnek No:54*

T.C.

ANTALYA

BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/46328 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46328 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 4.250.000,00 1 Taşıt 07MSK33 Plakalı , 2023 Model , VOLVO Marka , D420T24803340 Motor No'lu , LVYPSK2V3RP128906 Şasi No'l ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:30 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:30

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:30

08/10/2025

(İİK m.114/4)

