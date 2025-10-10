×
ANTALYA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2025 00:00

Örnek No:54*

T.C.
ANTALYA
BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/46328 ESAS

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/46328 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
4.250.000,001Taşıt07MSK33 Plakalı , 2023 Model , VOLVO Marka , D420T24803340 Motor No'lu , LVYPSK2V3RP128906 Şasi No'l ...

Artırma Bilgileri

1.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2025 - 14:30
2.ArtırmaBaşlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:30
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:30

08/10/2025

(İİK m.114/4)

 

#ilangovtr Basın no ILN02309797