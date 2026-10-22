ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/363 Esas

KARAR NO : 2026/644

Davacı ALİ CİHAN tarafından Davalı MAUREEN LİANE BAAG aleyhine mahkememizde açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;davalının adresinintespit edilememesinedeniyle;

HÜKÜM :

1-Davacının davasının KABULÜ ile KIRŞEHİR İli, MERKEZ İlçesi, KINDAM Köyü/mah. Cilt 12, hane 57'de; 35272863602 TC kimlik Numarası ile nüfusa kayıtlı, ÖMER RASIH ve BİLGİ'den olma, 06/07/1965 doğumlu davacı ALİ CİHAN ile aynı hanede Hollanda uyruklu Raman ve Yuonne kızı 02/12/1959 Paramaribo doğumlu davalı MAUREEN LİANE BAAG'ın Türk Medeni Kanunun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,

2-Alınması gerekli 732,00 TL harçtan peşin olarak alınan 179,90 TL harcın mahsubu ile bakiye 552,10 TL harcın davacıdan alınarak hazineye irat kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına,

4-Davacı tarafın vekalet ücreti talebi bulunmadığından vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,

5-Yatırılan avanstan kullanılmayan kısmın, karar kesinleştikten sonra, re’sen ilgilisine geri verilmesine, Gider Avansı Tarifesi’nin 5. maddesi gereğince hesap numarası bildirilmiş ise ödemenin elektronik ortamda hesaba aktarmak suretiyle yapılmasına, hesap numarası bildirilmemiş ise artan kısmın masrafı avanstan karşılanmak suretiyle PTT merkez ve işyerleri aracılığıyla adreste ödemeli olarak ilgilisine gönderilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yolu açık olmak üzere karar verildi.22/09/2026

Şeklinde hüküm kurulmuş olup, tarafınızca gerekli yasal süre içinde verilen karara karşı kanun yoluna başvurmadığınız takdirde verilen kararın kesinleşeceği tebliğ yerine geçmek üzere İLANEN TEBLİĞ olunur.

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