ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/479 Esas

DAVALI : DERYA KAPLAN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında; davalı DERYA KAPLAN'ın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, öninceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Avusturya uyruklu, DERYA KAPLAN'ın, 21/01/2027 günü saat:09:45'te duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDE dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı içeren delil listesini sunmanız gerektiği, aksi takdirde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır)

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