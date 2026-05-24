ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/933 Esas

DAVALI : MIHALY ANTIPOV

Davacı IRINA ANTIPOVA tarafından aleyhinize açılan velayetin değiştirilmesi davasının yapılan yargılamasında;

Davalı MİHALY ANTIPOV'un adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

Rusya Federasyonu uyruklu SERGEY oğlu, 25 Kasım 1983 Uzlovaya şehri/Tula ili doğumlu MİHALY ANTIPOV'un tahkikat duruşmasına ilişkin 13/10/2026 günü saat 10:25'te geçerli bir özrünüzolmaksızın mahkemede hazır olmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ile tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde HMK'nın 150.maddesi hükümleri saklı kalması kaydıyla ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02474343