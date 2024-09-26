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T.C. ANTALYA 9. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/494 Esas

DAVALI : SELİM ŞAMİL KAYNAK



Davacı Ayşe Derya Kaynak tarafından davalı Selim Şamil Kaynak aleyhine açılan Çekişmeli Boşanma davasının yapılan yargılaması sırasında, davalı Selim Şamil Kaynak'ın adresinin tüm aramalara rağmen tespit edilemediği ve meçhule kaldığından, ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;



Isparta İli, Keçiborlu İlçesi, Kılıç Mahallesi, Cilt No 21, Hane No132'de kayıtlı, 09/06/1981 doğumlu, Selahaddin ve Perihan oğlu, SELİM ŞAMİL KAYNAK'ın, Mahkemece ön inceleme duruşma günü olarak belirlenen 11/02/2025 tarih saat 10:35'de; duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, İKİ HAFTALIK KESİN SÜREDE dilekçelerinizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı içeren DELİL LİSTESİNİ sunmanız gerektiği, aksi takdirde ilgili delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. (İlanen tebliğ son ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılır.)

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