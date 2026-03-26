ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. ANTALYA 9. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/804

KARAR NO : 2025/458

İLAN METNİ

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık Müslüm TAŞDEMİR hakkında yapılan yargılama sonunda;

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 10.06.2025 tarihli kararıileTCK.158/1-f- son, 168/2, 62/1, 52/2 ,4,md. gereğince, sanık hakkında2 yıl hapis ve 9.260,00.TL.adli para cezası ile cezalandırılmasına, TCK’nın 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre infazına ve cezanın infazından sonra sanık hakkında TCK’nın 58/7. maddesi uyarınca denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına, TCK 53/1-2-3.maddeleri gereğince, Belirli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakmasına karar verilmiştir.

Abbas ve Fatma oğlu 16.10.1979 d.lu, Tokat İli Zile İlçesi Emirdolu n.k.lı, Müslüm TAŞDEMİR hakkında mahkememizce verilen gerekçeli karar, tebliği için sanığın savunmasında vermiş olduğu adresine tebligat çıkarıldığı, bila tebliğ iade edildiği ve sanık tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve yeni bir adresinin de tespit edilemediği anlaşılmıştır.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 28,29,30,31. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde trajı yüksek ve dağıtım yapan gazetelerden birinde,ayrıca Genel İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Gerekçeli kararın,ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğine, tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla Antalya Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Başvuru hakkınız bulunduğu, yasal süresinde istinaf hakkınızı kullanmadığınız takdirde kararın kesinleşeceği ihtar olunur.İlanen tebligat edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 24.03.2026

