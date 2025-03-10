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ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2025 00:00

T.C. ANTALYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/1013 Esas

Davacı , BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , FİLİZ UÇAN, HAFİZE GÖKÇEN, HAVVA ÇAĞIL, İBRAHİM -, MUSTAFA UÇAN, NAİM İLYAS GÖKÇEN, NEFİSE GÜRLER, RAMAZAN GÖKÇEN, SALİH GÖKÇEN, SAMİYE SAVUN, TALAT UÇAN, ZEYNEP ARSLAN arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle;

Davalı İBRAHİM (Ağuş oğlu)'na bilirkişi EK raporunun tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediği bu sebeple adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından; ilan tarihten itibaren bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02186766